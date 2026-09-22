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Bu nasıl 61 yaş?! 20'liklere taş çıkaran dünya yıldızı sırrını açıkladı: "Spor salonuna gitmiyorum"

Elizabeth Hurley, sahilde verdiği son pozla sosyal medyanın gündemine oturdu. Siyah spor takımıyla fit görünümünü sergileyen 61 yaşındaki oyuncunun yıllardır spor salonuna gitmediğini açıklaması ise hayranlarını daha da şaşırttı. Ünlü yıldızın formunu nasıl koruduğu merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 22.09.2026 15:43 Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 15:46
Bu nasıl 61 yaş?! 20’liklere taş çıkaran dünya yıldızı sırrını açıkladı: Spor salonuna gitmiyorum

İngiliz oyuncu ve model, siyah spor takımıyla sahilde objektif karşısına geçti. Renkli bir tokayla topladığı saçları ve doğal görünümüyle dikkat çeken Hurley, paylaşımında 1990'lı yıllardan bu yana spor salonuna gitmediğini söyledi.

Bu nasıl 61 yaş?! 20’liklere taş çıkaran dünya yıldızı sırrını açıkladı: Spor salonuna gitmiyorum

Los Angeles'ta bahçe işi yapamadığı için bu kez esnemeye vakit ayırdığını belirten yıldızın paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

Bu nasıl 61 yaş?! 20’liklere taş çıkaran dünya yıldızı sırrını açıkladı: Spor salonuna gitmiyorum

ELİZABETH HURLEY SPOR SALONUNA GİTMEDEN FORMUNU KORUYOR

Elizabeth Hurley'nin açıklamasına göre günlük hareketlilik, yaşam tarzının en önemli parçalarından biri. Düzenli bir salon programı veya belirli bir egzersiz rutini uygulamadığını söyleyen oyuncu; yürüyüş, yüzme, bahçe işleri ve çit budama gibi aktivitelerle hareketli kalmayı tercih ediyor.

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Bu nasıl 61 yaş?! 20’liklere taş çıkaran dünya yıldızı sırrını açıkladı: Spor salonuna gitmiyorum

Hurley, Los Angeles'ta budayabileceği çalı veya temizleyebileceği yabani ot bulamadığı için zamanını esneme hareketlerine ayırdığını esprili bir dille anlattı. Bu açıklama, siyah spor kıyafetiyle verdiği pozun klasik bir spor salonu paylaşımı olmadığını da ortaya koydu.

Bu nasıl 61 yaş?! 20’liklere taş çıkaran dünya yıldızı sırrını açıkladı: Spor salonuna gitmiyorum

BESLENMESİNDE DÖRT TEMEL KURALA DİKKAT EDİYOR

Ünlü oyuncu, daha önce yaptığı açıklamalarda beslenme düzeninin temelini ölçülü yemek üzerine kurduğunu belirtmişti. Hurley'nin kendi sözleriyle uyguladığı dört kural; "çok fazla, çok hızlı, çok sık ve çok geç yememek" şeklinde sıralanıyor.

Bu nasıl 61 yaş?! 20’liklere taş çıkaran dünya yıldızı sırrını açıkladı: Spor salonuna gitmiyorum

Bunun yerine daha küçük porsiyonlar tükettiğini, yiyecekleri iyice çiğnediğini, atıştırmalıkları sınırladığını ve akşam yemeğini erken saatlerde yemeye çalıştığını söylüyor. Kan testi bir eksiklik göstermedikçe takviye kullanmadığını, alışılmadık karışımlar ve yeşil içecekler tüketmediğini de ifade ediyor.

Bu nasıl 61 yaş?! 20’liklere taş çıkaran dünya yıldızı sırrını açıkladı: Spor salonuna gitmiyorum

İŞLENMİŞ GIDALAR YERİNE EV YAPIMI YEMEKLERİ SEÇİYOR

Elizabeth Hurley her öğünde tabağının yaklaşık yarısını sebze veya meyvelere ayırmaya çalışıyor. Örneğin sandviç yediğinde yanına bir elma eklediğini belirten oyuncu, hazır yemekleri ve aşırı işlenmiş ürünleri ise mümkün olduğunca sınırlandırıyor.

Bu nasıl 61 yaş?! 20’liklere taş çıkaran dünya yıldızı sırrını açıkladı: Spor salonuna gitmiyorum

Evde ekmek yaptığını ve hafta sonlarında kek hazırladığını söyleyen Hurley, katı yasaklardan çok porsiyon kontrolüne ve ürünlerin içeriğine dikkat ediyor. Ancak bu alışkanlıkların kişisel tercihler olduğunu unutmamak gerekiyor; herkesin beslenme ve egzersiz ihtiyacı yaşına, sağlık durumuna ve yaşam biçimine göre değişebiliyor.

Bu nasıl 61 yaş?! 20’liklere taş çıkaran dünya yıldızı sırrını açıkladı: Spor salonuna gitmiyorum

61'İNCİ YAŞINI "HAYATIMI SEVİYORUM" MESAJIYLA KUTLAMIŞTI

10 Haziran'da 61 yaşına giren Elizabeth Hurley, doğum günü paylaşımında yaş aldıkça hayatın daha az heyecanlı olacağından korktuğunu ancak bugün yaşamını çok sevdiğini açıklamıştı.

Bu nasıl 61 yaş?! 20’liklere taş çıkaran dünya yıldızı sırrını açıkladı: Spor salonuna gitmiyorum

Yıldızın son sahil pozu da hem kendine güveni hem de aktif yaşam tarzıyla sosyal medyada yeniden gündem olmasını sağladı.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör