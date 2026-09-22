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Bu nasıl 61 yaş?! 20'liklere taş çıkaran dünya yıldızı sırrını açıkladı: 'Spor salonuna gitmiyorum'
Bu nasıl 61 yaş?! 20'liklere taş çıkaran dünya yıldızı sırrını açıkladı: "Spor salonuna gitmiyorum"
Elizabeth Hurley, sahilde verdiği son pozla sosyal medyanın gündemine oturdu. Siyah spor takımıyla fit görünümünü sergileyen 61 yaşındaki oyuncunun yıllardır spor salonuna gitmediğini açıklaması ise hayranlarını daha da şaşırttı. Ünlü yıldızın formunu nasıl koruduğu merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 22.09.2026 15:43
Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 15:46