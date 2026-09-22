Bu nasıl 61 yaş?! 20'liklere taş çıkaran dünya yıldızı sırrını açıkladı: "Spor salonuna gitmiyorum"

Evde ekmek yaptığını ve hafta sonlarında kek hazırladığını söyleyen Hurley, katı yasaklardan çok porsiyon kontrolüne ve ürünlerin içeriğine dikkat ediyor. Ancak bu alışkanlıkların kişisel tercihler olduğunu unutmamak gerekiyor; herkesin beslenme ve egzersiz ihtiyacı yaşına, sağlık durumuna ve yaşam biçimine göre değişebiliyor.