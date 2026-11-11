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Bu sevimli çocuğun kim olduğunu tanıyabildiniz mi? Kim derdi ki yakışıklılığı ile kalpleri eritecek...
Bu sevimli çocuğun kim olduğunu tanıyabildiniz mi? Kim derdi ki yakışıklılığı ile kalpleri eritecek...
Ünlülerin paylaşılan çocukluk kareleri, magazin dünyasının ve hayranların dikkatini çekmeye devam ediyor. Yakışıklılığı ve başarılı projeleriyle milyonların hayranlığını kazanan ünlü şarkıcı ve oyuncunun yıllar önceki halini görenler şaşırmadan edemedi.
Giriş Tarihi: 11.11.2026 16:21
Güncelleme Tarihi: 11.11.2026 16:27