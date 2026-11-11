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Bu sevimli çocuğun kim olduğunu tanıyabildiniz mi? Kim derdi ki yakışıklılığı ile kalpleri eritecek...

Ünlülerin paylaşılan çocukluk kareleri, magazin dünyasının ve hayranların dikkatini çekmeye devam ediyor. Yakışıklılığı ve başarılı projeleriyle milyonların hayranlığını kazanan ünlü şarkıcı ve oyuncunun yıllar önceki halini görenler şaşırmadan edemedi.

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Giriş Tarihi: 11.11.2026 16:21 Güncelleme Tarihi: 11.11.2026 16:27
Bu sevimli çocuğun kim olduğunu tanıyabildiniz mi? Kim derdi ki yakışıklılığı ile kalpleri eritecek...

Magazin dünyasında ve sosyal medyada nostalji rüzgarları estiren çocukluk fotoğraflarına her gün bir yenisi ekleniyor. Ancak aralarında bazıları var ki, yıllar önceki halleriyle şimdiki imajları arasındaki benzerlik ya da değişim hayranlarını adeta şoke ediyor.

Bu sevimli çocuğun kim olduğunu tanıyabildiniz mi? Kim derdi ki yakışıklılığı ile kalpleri eritecek...

Son olarak ortaya çıkan bu çocukluk karesindeki minik çocuğun, bugün yakışıklılığı ile kalpleri kazanan ve şarkıcılığı ile oyunculuğuyla milyonları peşinden sürükleyen ünlü bir isim olduğu öğrenildi.

Bu sevimli çocuğun kim olduğunu tanıyabildiniz mi? Kim derdi ki yakışıklılığı ile kalpleri eritecek...

Yıllara meydan okuyan tarzıyla dikkat çeken ve hem oyunculuk hem de müzik dünyasında adını altın harflerle yazdıran bu ünlü ismin kim olduğunu bildiniz mi?

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Bu sevimli çocuğun kim olduğunu tanıyabildiniz mi? Kim derdi ki yakışıklılığı ile kalpleri eritecek...

İŞTE O ÜNLÜ İSİM!

Bu çocukluk karesini paylaşan isim Gökhan Keser!

Bu sevimli çocuğun kim olduğunu tanıyabildiniz mi? Kim derdi ki yakışıklılığı ile kalpleri eritecek...

Meğer fotoğrafta sevimli halleri ve bakışlarıyla dikkat çeken o minik çocuk, Türk pop müziğinin ve ekranların sevilen yüzü Gökhan Keser'miş.

Bu sevimli çocuğun kim olduğunu tanıyabildiniz mi? Kim derdi ki yakışıklılığı ile kalpleri eritecek...

Yıllar içindeki değişimiyle adeta başka birine dönüşen ancak karakteristik gülümsemesini koruyan Gökhan Keser'in bu nostaljik çocukluk fotoğrafı, sosyal medyadaki hayranlarından binlerce beğeni ve yorum aldı.

Bu sevimli çocuğun kim olduğunu tanıyabildiniz mi? Kim derdi ki yakışıklılığı ile kalpleri eritecek...

Ünlü sanatçının küçüklüğüne dair paylaşılan bu kare, "Küçükken de çok karizmatikmiş", "Bakışları hiç değişmemiş" yorumlarını beraberinde getirdi.

Bu sevimli çocuğun kim olduğunu tanıyabildiniz mi? Kim derdi ki yakışıklılığı ile kalpleri eritecek...

İşte dününün minikleri, şimdilerin yıldızları olan diğer ünlü isimlerin küçüklüğü...

IŞIN KARACA

Bu sevimli çocuğun kim olduğunu tanıyabildiniz mi? Kim derdi ki yakışıklılığı ile kalpleri eritecek...

ZARA

Bu sevimli çocuğun kim olduğunu tanıyabildiniz mi? Kim derdi ki yakışıklılığı ile kalpleri eritecek...

BUSE VAROL

Bu sevimli çocuğun kim olduğunu tanıyabildiniz mi? Kim derdi ki yakışıklılığı ile kalpleri eritecek...

BESTE KÖKDEMİR

Bu sevimli çocuğun kim olduğunu tanıyabildiniz mi? Kim derdi ki yakışıklılığı ile kalpleri eritecek...

SILA TÜRKOĞLU

Bu sevimli çocuğun kim olduğunu tanıyabildiniz mi? Kim derdi ki yakışıklılığı ile kalpleri eritecek...

ASLIHAN KARALAR

Bu sevimli çocuğun kim olduğunu tanıyabildiniz mi? Kim derdi ki yakışıklılığı ile kalpleri eritecek...

EYLÜL TUMBAR

Bu sevimli çocuğun kim olduğunu tanıyabildiniz mi? Kim derdi ki yakışıklılığı ile kalpleri eritecek...

ALMEDA SAYIŞMAN

Bu sevimli çocuğun kim olduğunu tanıyabildiniz mi? Kim derdi ki yakışıklılığı ile kalpleri eritecek...

AFRA SARAÇOĞLU

Bu sevimli çocuğun kim olduğunu tanıyabildiniz mi? Kim derdi ki yakışıklılığı ile kalpleri eritecek...

SİNEM KOBAL

Bu sevimli çocuğun kim olduğunu tanıyabildiniz mi? Kim derdi ki yakışıklılığı ile kalpleri eritecek...

SEDA SAYAN

Bu sevimli çocuğun kim olduğunu tanıyabildiniz mi? Kim derdi ki yakışıklılığı ile kalpleri eritecek...

HÜLYA AVŞAR

Bu sevimli çocuğun kim olduğunu tanıyabildiniz mi? Kim derdi ki yakışıklılığı ile kalpleri eritecek...

BARIŞ ARDUÇ

Bu sevimli çocuğun kim olduğunu tanıyabildiniz mi? Kim derdi ki yakışıklılığı ile kalpleri eritecek...

KIVANÇ TATLITUĞ

Bu sevimli çocuğun kim olduğunu tanıyabildiniz mi? Kim derdi ki yakışıklılığı ile kalpleri eritecek...

YASEMİN ŞEFKATLİ

Bu sevimli çocuğun kim olduğunu tanıyabildiniz mi? Kim derdi ki yakışıklılığı ile kalpleri eritecek...

ALİŞAN

Bu sevimli çocuğun kim olduğunu tanıyabildiniz mi? Kim derdi ki yakışıklılığı ile kalpleri eritecek...

SİBEL CAN

Bu sevimli çocuğun kim olduğunu tanıyabildiniz mi? Kim derdi ki yakışıklılığı ile kalpleri eritecek...

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