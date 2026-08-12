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'Bücür Cadı' ile tanınmıştı! Sanatçı Yunus Bülbül dördüncü defa evlendi: Eşiyle arasındaki yaş farkı iddiası olay oldu...

Bir döneme damga vuran 'Bücür Cadı' dizisindeki Köfteci Abbas rolüyle gönüllerde taht kuran 71 yaşındaki Yunus Bülbül, müzisyen Neslihan Mutlu ile nikah masasına oturdu. Daha önce Gülsen Gözübüyük, Sezer Güvenirgil ve Serap Bülbül ile evlilikler yaşayan usta sanatçı dördüncü kez "evet" dedi.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 12.08.2026 09:00 Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 10:22
’Bücür Cadı’ ile tanınmıştı! Sanatçı Yunus Bülbül dördüncü defa evlendi: Eşiyle arasındaki yaş farkı iddiası olay oldu...

'Bücür Cadı' dizisindeki "Köfteci Abbas" karakteriyle hafızalara kazınan, arabesk müziğin ve oyuncu dünyasının ünlü ismi Yunus Bülbül, uzun süren sessizliğini sürpriz bir haberle bozdu. 71 yaşındaki usta sanatçı, Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen nikah töreniyle hayatını Neslihan Mutlu ile birleştirdi.

’Bücür Cadı’ ile tanınmıştı! Sanatçı Yunus Bülbül dördüncü defa evlendi: Eşiyle arasındaki yaş farkı iddiası olay oldu...

Daha önce Gülsen Gözübüyük, Sezer Güvenirgil ve Serap Bülbül ile evlilikler yapan ünlü sanatçı, dördüncü kez "evet" dedi.

’Bücür Cadı’ ile tanınmıştı! Sanatçı Yunus Bülbül dördüncü defa evlendi: Eşiyle arasındaki yaş farkı iddiası olay oldu...

Eşinin de kendisi gibi sanatçı olduğunu belirten Bülbül, mutlu anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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’Bücür Cadı’ ile tanınmıştı! Sanatçı Yunus Bülbül dördüncü defa evlendi: Eşiyle arasındaki yaş farkı iddiası olay oldu...

"İMZAMIZI ÇAKTIK"

Nikah töreninden görüntüler yayımlayan Yunus Bülbül, paylaşımına şu notu düştü: "Çok sevdiğim Neslihan Hanım ile çok şükür imzamızı çaktık. Allah bize sağlıklı, mutluluk dolu bir yaşantı versin." Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşıma tebrik mesajları yağarken, nikahtan sonra ortaya atılan bir iddia sosyal medyanın gündemine oturdu.

’Bücür Cadı’ ile tanınmıştı! Sanatçı Yunus Bülbül dördüncü defa evlendi: Eşiyle arasındaki yaş farkı iddiası olay oldu...

YAŞ FARKI İDDİASI GÜNDEM OLDU

71 yaşındaki sanatçının yeni eşi Neslihan Mutlu'nun 38 yaşında olduğu öne sürüldü. Çift arasındaki 33 yıllık yaş farkı iddiası, kısa sürede kullanıcılar arasında çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

’Bücür Cadı’ ile tanınmıştı! Sanatçı Yunus Bülbül dördüncü defa evlendi: Eşiyle arasındaki yaş farkı iddiası olay oldu...

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’Bücür Cadı’ ile tanınmıştı! Sanatçı Yunus Bülbül dördüncü defa evlendi: Eşiyle arasındaki yaş farkı iddiası olay oldu...

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’Bücür Cadı’ ile tanınmıştı! Sanatçı Yunus Bülbül dördüncü defa evlendi: Eşiyle arasındaki yaş farkı iddiası olay oldu...

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’Bücür Cadı’ ile tanınmıştı! Sanatçı Yunus Bülbül dördüncü defa evlendi: Eşiyle arasındaki yaş farkı iddiası olay oldu...

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’Bücür Cadı’ ile tanınmıştı! Sanatçı Yunus Bülbül dördüncü defa evlendi: Eşiyle arasındaki yaş farkı iddiası olay oldu...

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’Bücür Cadı’ ile tanınmıştı! Sanatçı Yunus Bülbül dördüncü defa evlendi: Eşiyle arasındaki yaş farkı iddiası olay oldu...

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’Bücür Cadı’ ile tanınmıştı! Sanatçı Yunus Bülbül dördüncü defa evlendi: Eşiyle arasındaki yaş farkı iddiası olay oldu...

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’Bücür Cadı’ ile tanınmıştı! Sanatçı Yunus Bülbül dördüncü defa evlendi: Eşiyle arasındaki yaş farkı iddiası olay oldu...

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’Bücür Cadı’ ile tanınmıştı! Sanatçı Yunus Bülbül dördüncü defa evlendi: Eşiyle arasındaki yaş farkı iddiası olay oldu...

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’Bücür Cadı’ ile tanınmıştı! Sanatçı Yunus Bülbül dördüncü defa evlendi: Eşiyle arasındaki yaş farkı iddiası olay oldu...

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’Bücür Cadı’ ile tanınmıştı! Sanatçı Yunus Bülbül dördüncü defa evlendi: Eşiyle arasındaki yaş farkı iddiası olay oldu...

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’Bücür Cadı’ ile tanınmıştı! Sanatçı Yunus Bülbül dördüncü defa evlendi: Eşiyle arasındaki yaş farkı iddiası olay oldu...

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’Bücür Cadı’ ile tanınmıştı! Sanatçı Yunus Bülbül dördüncü defa evlendi: Eşiyle arasındaki yaş farkı iddiası olay oldu...

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’Bücür Cadı’ ile tanınmıştı! Sanatçı Yunus Bülbül dördüncü defa evlendi: Eşiyle arasındaki yaş farkı iddiası olay oldu...

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’Bücür Cadı’ ile tanınmıştı! Sanatçı Yunus Bülbül dördüncü defa evlendi: Eşiyle arasındaki yaş farkı iddiası olay oldu...

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’Bücür Cadı’ ile tanınmıştı! Sanatçı Yunus Bülbül dördüncü defa evlendi: Eşiyle arasındaki yaş farkı iddiası olay oldu...

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’Bücür Cadı’ ile tanınmıştı! Sanatçı Yunus Bülbül dördüncü defa evlendi: Eşiyle arasındaki yaş farkı iddiası olay oldu...

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’Bücür Cadı’ ile tanınmıştı! Sanatçı Yunus Bülbül dördüncü defa evlendi: Eşiyle arasındaki yaş farkı iddiası olay oldu...

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’Bücür Cadı’ ile tanınmıştı! Sanatçı Yunus Bülbül dördüncü defa evlendi: Eşiyle arasındaki yaş farkı iddiası olay oldu...

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’Bücür Cadı’ ile tanınmıştı! Sanatçı Yunus Bülbül dördüncü defa evlendi: Eşiyle arasındaki yaş farkı iddiası olay oldu...

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