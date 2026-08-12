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'Bücür Cadı' ile tanınmıştı! Sanatçı Yunus Bülbül dördüncü defa evlendi: Eşiyle arasındaki yaş farkı iddiası olay oldu...

Bir döneme damga vuran 'Bücür Cadı' dizisindeki Köfteci Abbas rolüyle gönüllerde taht kuran 71 yaşındaki Yunus Bülbül, müzisyen Neslihan Mutlu ile nikah masasına oturdu. Daha önce Gülsen Gözübüyük, Sezer Güvenirgil ve Serap Bülbül ile evlilikler yaşayan usta sanatçı dördüncü kez "evet" dedi.

Giriş Tarihi: 12.08.2026 09:00 Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 10:22