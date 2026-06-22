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Bülent Ersoy ve Safiye Soyman nihayet kavuştu: Yıllar önceki "Oda number" esprisi kahkahaya boğdu... 

Magazin dünyasının ayrılmaz ikilisi Bülent Ersoy ve Safiye Soyman, uzun süren hasretin ardından nihayet bir araya geldi. Safiye Soyman'ın sosyal medyada paylaştığı samimi videodaki o nostaljik detay ise izleyenleri yıllar öncesine götürdü.

Giriş Tarihi: 22.06.2026 09:57 Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 10:06
Bülent Ersoy ve Safiye Soyman nihayet kavuştu: Yıllar önceki Oda number esprisi kahkahaya boğdu...

Magazin dünyasının ayrılmaz ikilisi Bülent Ersoy ve Safiye Soyman, uzun süren hasretin ardından nihayet bir araya geldi. Birlikte yer aldıkları gezi programlarındaki eğlenceli anlarıyla hafızalara kazınan ünlü ikili, sosyal medyayı adeta sallayan samimi bir video paylaştı.

Bülent Ersoy ve Safiye Soyman nihayet kavuştu: Yıllar önceki Oda number esprisi kahkahaya boğdu...

Görüntülerde Diva Bülent Ersoy'a sarılarak hasret gideren Safiye Soyman, sevgisini ve bağlılığını şu sözlerle dile getirdi:

"Canımın içi benim birtanem dünya güzelim her şeyim. Kavuştuk nihayet. Seni çok seviyorum biz çok bütünleştik."

Bülent Ersoy ve Safiye Soyman nihayet kavuştu: Yıllar önceki Oda number esprisi kahkahaya boğdu...

EFSANE "ODA NUMBER" ESPRİSİNE YILLAR SONRA SELAM!

Safiye Soyman'ın videonun devamında Bülent Ersoy'a dönerek "Oda number" demesi ise takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

Bülent Ersoy ve Safiye Soyman nihayet kavuştu: Yıllar önceki "Oda number" esprisi kahkahaya boğdu...

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Bülent Ersoy ve Safiye Soyman nihayet kavuştu: Yıllar önceki Oda number esprisi kahkahaya boğdu...

İkilinin geçmişte birlikte katıldığı gezi yarışmasında yaşanan ve sosyal medyada fenomen haline gelen yarı İngilizce yarı Türkçe efsane otel diyaloglarına gönderme yapan Soyman, izleyenleri hem duygulandırdı hem de gülümsetti.

Bülent Ersoy ve Safiye Soyman nihayet kavuştu: Yıllar önceki Oda number esprisi kahkahaya boğdu...

Kısa sürede binlerce beğeni alan video, "Efsane ikili geri döndü" yorumlarını beraberinde getirdi.

Bülent Ersoy ve Safiye Soyman nihayet kavuştu: Yıllar önceki Oda number esprisi kahkahaya boğdu...

İşte ünlüler dünyasının öne çıkan diğer dostlukları...

Bülent Ersoy ve Safiye Soyman nihayet kavuştu: Yıllar önceki Oda number esprisi kahkahaya boğdu...

ARAS BULUT İYNEMLİ- ENGİN ÖZTÜRK

Yıllar önce rol aldıkları 'Muhteşem Yüzyıl'da birbirine rakip iki kardeşi canlandıran Aras Bulut İynemli ve Engin Öztürk'ün set arkadaşlığı, zamanla kopmaz bir dostluğa dönüştü.

Bülent Ersoy ve Safiye Soyman nihayet kavuştu: Yıllar önceki Oda number esprisi kahkahaya boğdu...

Uzun yıllardır yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ve her fırsatta bir araya gelen kankalar, bu yaz da geleneği bozmadı ve tatil sezonunu birlikte açtı.

Bülent Ersoy ve Safiye Soyman nihayet kavuştu: Yıllar önceki Oda number esprisi kahkahaya boğdu...

Kalabalıklardan uzak, sakin bir tatil geçirmek isteyen ünlü ikili, soluğu Göcek'te aldı.

İynemli'nin kendi lüks teknesinde konaklayan yakın dostlar, gözlerden uzak koyları tercih etti. Güne teknede baş başa yaptıkları keyifli bir kahvaltıyla başlayan oyuncular, gün boyunca dinlenerek enerji depoladı.

Bülent Ersoy ve Safiye Soyman nihayet kavuştu: Yıllar önceki Oda number esprisi kahkahaya boğdu...

YOĞUN TELEFON TRAFİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Hürriyet'te yer alan habere göre, sıcak havaya rağmen denize girmeyi tercih etmeyen ikili, zamanlarının büyük bölümünü teknenin güvertesinde derin bir sohbete dalarak geçirdi.

Bülent Ersoy ve Safiye Soyman nihayet kavuştu: Yıllar önceki Oda number esprisi kahkahaya boğdu...

Bu süreçte Aras Bulut İynemli'nin sürekli telefon görüşmeleri yapması dikkatlerden kaçmadı. Bir ara havluya sarınarak teknenin üst kısmına geçen başarılı oyuncu, uzun süre telefonla ilgilenerek işlerini uzaktan takip etti.

Bülent Ersoy ve Safiye Soyman nihayet kavuştu: Yıllar önceki Oda number esprisi kahkahaya boğdu...

TEKNEDEKİ BEŞİKTAŞ DETAYI

Öte yandan, koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen Aras Bulut İynemli'nin bu tutkusu teknesine de yansıdı. Ünlü oyuncunun teknesinin burnunda dalgalanan siyah-beyaz Beşiktaş bayrağı, sakin tatilin en dikkat çeken ve taraftarları gururlandıran detayı oldu.

Bülent Ersoy ve Safiye Soyman nihayet kavuştu: Yıllar önceki Oda number esprisi kahkahaya boğdu...

Televizyon dünyasının başarılı isimleri İrem Helvacıoğlu ve Bestemsu Özdemir, oyunculuk kariyerlerindeki başarılarının yanı sıra son dönemde annelik heyecanlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Bülent Ersoy ve Safiye Soyman nihayet kavuştu: Yıllar önceki Oda number esprisi kahkahaya boğdu...

Geçtiğimiz dönemde kızı Sora'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan İrem Helvacıoğlu ile 2026 tarihinde oğlu Sarp Marco'yu dünyaya getirerek anne olan Bestemsu Özdemir, sosyal medyada gerçekleştirdikleri tatlı bir etkileşimle takipçilerini gülümsetti.

Bülent Ersoy ve Safiye Soyman nihayet kavuştu: Yıllar önceki Oda number esprisi kahkahaya boğdu...

Aralarındaki yakın dostlukla bilinen iki ünlü oyuncu, bu kez annelik deneyimleri üzerinden espri dolu bir paylaşıma imza attı. Bestemsu Özdemir, yolun ortasında yavrusunu emziren bir anne ceylanın şefkat dolu videosunu kendi hesabından yayınladı.

İrem Helvacıoğlu ve Bestemsu Özdemir'den eğlenceli diyalog! Anne Ceylanın o hallerini kendilerine benzettiler...

Bülent Ersoy ve Safiye Soyman nihayet kavuştu: Yıllar önceki Oda number esprisi kahkahaya boğdu...

"BİRAZ BİZ Mİ?"

Özdemir, ceylanın bu hallerini kendi annelik koşturmacalarına benzeterek yakın arkadaşı İrem Helvacıoğlu'nu etiketledi ve üzerine notunu düştü.

Bülent Ersoy ve Safiye Soyman nihayet kavuştu: Yıllar önceki Oda number esprisi kahkahaya boğdu...

"ÇOK BENZETTİĞİM BİR AN VAR"

Kısa sürede büyük ilgi gören bu sevimli paylaşıma İrem Helvacıoğlu'nun yanıtı da gecikmedi. Özdemir'in hikayesini kendi profiline alıntılayan Helvacıoğlu, videodaki o hallere atıfta bulunarak, "Çok benzettiğim bir an var" yazdı.

Bülent Ersoy ve Safiye Soyman nihayet kavuştu: Yıllar önceki Oda number esprisi kahkahaya boğdu...

DEMET AKALIN-SİNAN AKÇIL

Müzik sektöründe imza attıkları başarılı projelerin yanı sıra sarsılmaz dostluklarıyla da bilinen Demet Akalın ve Sinan Akçıl, bu kez özel bir kutlamayla adlarından söz ettirdi.

Bülent Ersoy ve Safiye Soyman nihayet kavuştu: Yıllar önceki Oda number esprisi kahkahaya boğdu...

Akalın, yakın arkadaşı ünlü müzisyen Sinan Akçıl'ın 44. yaş gününü kutlamak için nostaljik bir yol seçti.

Bülent Ersoy ve Safiye Soyman nihayet kavuştu: Yıllar önceki Oda number esprisi kahkahaya boğdu...

Akçıl ile geçmişten bugüne birlikte çekildikleri fotoğrafları ve eğlenceli anları bir araya getirerek kolaj bir video hazırlayan Akalın, bu paylaşımıyla takipçilerini de geçmişe götürdü.

Demet Akalın'dan yakın arkadaşı Sinan Akçıl'ın 44. yaşına özel nostaljik paylaşım | Video

Bülent Ersoy ve Safiye Soyman nihayet kavuştu: Yıllar önceki Oda number esprisi kahkahaya boğdu...

Uzun yıllardır devam eden bu güçlü arkadaşlık bağını sergileyen video, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Bülent Ersoy ve Safiye Soyman nihayet kavuştu: Yıllar önceki Oda number esprisi kahkahaya boğdu...

EMEL SAYIN-NÜKHET DURU

Magazin dünyasında parmakla gösterilen dostlukların başında gelen Emel Sayın ve Nükhet Duru, yine adlarından söz ettirmeyi başardı.

Bülent Ersoy ve Safiye Soyman nihayet kavuştu: Yıllar önceki Oda number esprisi kahkahaya boğdu...

Temelleri 1970'li yıllara dayanan ve yarım asrı deviren bu dostluk, son doğum günü kutlamasıyla sosyal medyayı salladı.

Bülent Ersoy ve Safiye Soyman nihayet kavuştu: Yıllar önceki Oda number esprisi kahkahaya boğdu...

Sahnelerin zarafet kraliçesi Emel Sayın, yakın dostu Nükhet Duru'nun yeni yaşını sosyal medya hesabından tebrik etti.

Bülent Ersoy ve Safiye Soyman nihayet kavuştu: Yıllar önceki Oda number esprisi kahkahaya boğdu...

Ünlü sanatçı, dostuna sadece kendi aralarında kullandıkları o çok samimi ve tatlı hitapla seslendi. Herkesin dikkatini çeken o paylaşımda Emel Sayın, şu notu düştü: "Nünü'm iyiki doğdun, seni çok seviyorum"