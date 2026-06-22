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Bülent Ersoy ve Safiye Soyman nihayet kavuştu: Yıllar önceki "Oda number" esprisi kahkahaya boğdu...
Bülent Ersoy ve Safiye Soyman nihayet kavuştu: Yıllar önceki "Oda number" esprisi kahkahaya boğdu...
Magazin dünyasının ayrılmaz ikilisi Bülent Ersoy ve Safiye Soyman, uzun süren hasretin ardından nihayet bir araya geldi. Safiye Soyman'ın sosyal medyada paylaştığı samimi videodaki o nostaljik detay ise izleyenleri yıllar öncesine götürdü.
Giriş Tarihi: 22.06.2026 09:57
Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 10:06