Bülent Ersoy ve Safiye Soyman nihayet kavuştu: Yıllar önceki "Oda number" esprisi kahkahaya boğdu... 

TEKNEDEKİ BEŞİKTAŞ DETAYI

Öte yandan, koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen Aras Bulut İynemli'nin bu tutkusu teknesine de yansıdı. Ünlü oyuncunun teknesinin burnunda dalgalanan siyah-beyaz Beşiktaş bayrağı, sakin tatilin en dikkat çeken ve taraftarları gururlandıran detayı oldu.