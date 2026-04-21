Bülent Ersoy’dan bir ’Demet’lik sitem! Şaşırtan açıklama gündem oldu

'Sefam Olsun' 'Ablan Kurban Olsun Sana' 'Hani Bizim Sevdamız' şarkılarıyla müzik sektörünü yıkıp geçen assolist Bülent Ersoy, açıklamarıyla sık sık magazin dünyasında yer alıyor. Son olarak basın mensuplarıyla bir araya gelen Bülent Ersoy, Demet Akalın'a sitem ederek artık eskisi gibi aranmadığını söyledi. Ersoy, 'hala' diye beni aramıyor artık. Ne oldu bilmiyorum' ifadelerini kullandı. Diva'nın bu sözleri kısa sürede magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Öte yandan ünlü sanatçı geçtiğimiz aylarda sinirlerine hakim olmadığı anlarla adından söz ettirmişti. Bülent Ersoy, katıldığı bir etkinlik çıkışında sergilediği sert tavırla sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Diva lakabıyla tanınan ünlü sanatçı, mekandan ayrılmak üzere aracından indiği sırada kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına tepkisini yüksek sesle dile getirmişti. Muhabirlerin yakın çekim yapmasından rahatsız olan Ersoy'un bir anda sinirlendiği anlar kameralara yansımıştı. Ünlü sanatçı, kendisine yaklaşan basın mensuplarına 'Çekil be! Burnumun dibine giriyorsun!' diyerek bağırmıştı. Geçtiğimiz aylarda muhabirlere verdiği tepkiyle gündemden düşmeyen Bülent Ersoy, yeni şarkısının tanıtım etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Samimi açıklamalarda bulunan Diva, geçmişte sinirlerine hakim olamadığı o anları bu kez esprili bir dille hatırlatarak, 'Kimse ağzımın içine girmiyor' sözleriyle kendisini tiye aldı. SAHNEDE DE ÇILGINA DÖNMÜŞTÜ! Ani çıkışıyla gündeme gelen Bülent Ersoy, geçtiğimiz aylarda da benzer bir olayla gündeme gelmişti. Bülent Ersoy Kayseri konserinde ortalığı birbirine kattı | Video Şarkı söylediği sırada nedeni bilinmeyen bir şekilde sinirlenen Ersoy, önce mikrofonu daha sonra ise masa bulunan bardakları yere fırlatmıştı. O anlar dinleyicilerin kameralarına anbean yansırken, usta sanatçının neden sinirlendiği merak konusu olmuştu. MAL VARLIĞIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ Polemikli olaylarıyla dikkat çeken Ersoy, servetiyle de magazin dünyasında yer almıştı. Mal varlığının çokluğu ile bilinen Ersoy, geçtiğimiz aylarda servetini kime bırakacağı konusunda açıklamalarda bulunmuştu. Bülent Ersoy, 'Aşk istiyorum, param çok. Harcayacak yer arıyorum ama aç köpek mi olsun? Yakışıklı olursa olur. Kime bırakacağım bu kadar parayı?' ifadeleriyle izleyicilerini kahkahaya boğmuştu. Diva'nın sözleri kısa sürede sosyal medyada dikkat çekmişti. Peki, sürekli gündeme gelen Bülent Ersoy'un servetinde neler var? MAL VARLIĞINDA YOK YOK... İşte Bülent Ersoy'un yürek hoplatan serveti... - İstanbul'daki 28 daire ve ultra lüks 4 villa - Antalya Marmaris ve Muğla Bodrum'da villa - İstanbul Fenerbahçe'de sauna - Antalya Fethiye'de benzinlik - 30 metrelik lüks yat - Kiraya verdiği vinç ve dozerler İşte diğer isimlerin dudak ısırtacak serveti... Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, son zamanlarda kızıyla ve ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmüyor. Magazin manşetlerinde her an yer edinen Tatlıses, bu sefer farklı bir konuyla dikkat çekti. Mal varlığıyla gündeme gelen Tatlıses, servetiyle dudak uçuklatıyor. İbrahim Tatlıses'in İstanbul Seyrantepe'de 1.5 dönümlük arazi üzerine kurulu dev bir kebap salonu, bir televizyon binası, Tatlıses Şirketler Grubu merkezi , atölye ve mağazası bulunuyor. Sarıyer'de lüks bir sitede yer alan villa, Seyrantepe'de üç daire, memleketi Şanlıurfa'da ise bir daire ile 3 dönümlük arsa da ünlü türkücünün geniş mülk portföyünde dikkat çeken detaylar arasında. İzmir Narlıdere'deki prestijli Folkart Evleri'nde bir daire, Hadımköy Günışığı Konakları'nda şık bir villa, Bodrum Bitez'de ise tam 48 daireden oluşan Tatlıses Paradise apartmanları ve bir villa Tatlıses'in portföyünde yer alıyor. İmparator'un aynı zamanda denize sıfır, 6.5 dönüm arazi üzerine kurulu 26 odalı lüks bir otel ve yine 6.5 dönümlük ayrı bir arsa da servetinin parlayan yıldızları arasında bulunuyor. Kuşadası'nda 8 dönümlük araziye kurulu, 6 katlı ve 157 odalı dev oteliyle dikkat çeken Tatlıses, İstanbul'da 5 farklı kebap salonuna da sahip. Medya sektörüne de yatırım yapan ünlü sanatçı, hem uydu üzerinden yayın yapan bir TV kanalının sahibi. Araç filosu ise adeta küçük bir galeri: 1 tekne, 2 sürat motoru, 2 Mercedes, 3 Jeep, 1 limuzin ve tam 20 şirket aracı usta sanatçının kullanımında! 'Ah Geceler' 'Tabi Tabi' 'Karagözlüm' 'Ölesim Var' 'Evleneceksen Gel' şarkılarıyla müzik sektöründe adını duyuran Seda Sayan, 2022 yılında kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten'le evlenerek magazin manşetlerini süslemişti. Uzun bir süre özel hayatıyla dikkatleri çeken Sayan, şimdi ise farklı bir konuyla gündeme geldi. Yıllardır yaptığı işle çok konuşulan Seda Sayan'ın gayrimenkul yatırımları yalnızca İstanbul'la sınırlı değil; Londra ve Miami'de de mülkleri bulunuyor. Sadece İstanbul'da ise tam 30 daire ve dükkânın sahibi olduğu konuşuluyor. Akşam'da yer alan habere göre, tatilin vazgeçilmez adreslerinden Bodrum'da tam 3 villası bulunan Seda Sayan, yatırımlarını yalnızca Türkiye'yle sınırlı tutmadı. Londra ve Miami'de de lüks konutlara sahip olan sanatçının, yalnızca kira gelirinden ayda 500 bin TL kazandığı iddia edildi.