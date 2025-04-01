Bülent Ersoy'dan Volkan Konak'ın ardından "sıra bende" çıkışı! Sahnede gözyaşları içinde böyle andı...

Sanat dünyasından pek çok isim Volkan Konak'ın vefatıyla ilgili taziye mesajları yayınladı. Usta sanatçının ölümü müzik dünyasında derin bir üzüntü yaratırken, hayranları ve meslektaşları sosyal medyada duygularını paylaşmaya devam ediyor. İşte taziye mesajı yayınlayan o ünlüler...