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Bülent Ersoy'dan Volkan Konak'ın ardından "sıra bende" çıkışı! Sahnede gözyaşları içinde böyle andı...

Kuzey Kıbrıs'ta sahnede gözyaşlarına boğulan Bülent Ersoy, Volkan Konak'ın ani ölümü sonrası "Sıra bende" diyerek hayranlarını endişeye sürükledi. Diva'nın bu sözleri, konseri izleyenleri derinden sarsarken, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Giriş Tarihi: 01.04.2025 13:41 Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 13:44
Bülent Ersoy’dan Volkan Konak’ın ardından sıra bende çıkışı! Sahnede gözyaşları içinde böyle andı...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahne alan ünlü sanatçı Volkan Konak, konser sırasında aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. 58 yaşındaki sanatçıya 40 dakika boyunca kalp masajı yapılmasına rağmen tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Beklenmedik vefatı sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

Bülent Ersoy’dan Volkan Konak’ın ardından sıra bende çıkışı! Sahnede gözyaşları içinde böyle andı...

Volkan Konak'ın ani ölümüyle ilgili yetkililer tarafından soruşturma başlatılırken, sanatçının eşi Selma Konak da duruma ilişkin harekete geçti.

Bülent Ersoy’dan Volkan Konak’ın ardından sıra bende çıkışı! Sahnede gözyaşları içinde böyle andı...

İŞTE O ANLAR!

Konak'ın vefatının ardından, Kıbrıs'ta sahne alan Bülent Ersoy ve Ferman Toprak da usta sanatçıyı sahnede andı. Gözyaşlarına hakim olamayan Bülent Ersoy, "Sıra bende" sözleriyle duygularını dile getirdi. Diva'nın sözleri sevenlerini endişelendirirken, izleyiciler de duygu dolu anlar yaşandı.

Volkan Konak'ın ardından Bülent Ersoy'dan "Sıra bende" yorumu | Video

Bülent Ersoy’dan Volkan Konak’ın ardından sıra bende çıkışı! Sahnede gözyaşları içinde böyle andı...

Sanat dünyasından pek çok isim Volkan Konak'ın vefatıyla ilgili taziye mesajları yayınladı. Usta sanatçının ölümü müzik dünyasında derin bir üzüntü yaratırken, hayranları ve meslektaşları sosyal medyada duygularını paylaşmaya devam ediyor. İşte taziye mesajı yayınlayan o ünlüler...

Bülent Ersoy’dan Volkan Konak’ın ardından sıra bende çıkışı! Sahnede gözyaşları içinde böyle andı...

FERHAT GÖÇER