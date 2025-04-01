Trend
Galeri
Trend Magazin
Bülent Ersoy'dan Volkan Konak'ın ardından "sıra bende" çıkışı! Sahnede gözyaşları içinde böyle andı...
Bülent Ersoy'dan Volkan Konak'ın ardından "sıra bende" çıkışı! Sahnede gözyaşları içinde böyle andı...
Kuzey Kıbrıs'ta sahnede gözyaşlarına boğulan Bülent Ersoy, Volkan Konak'ın ani ölümü sonrası "Sıra bende" diyerek hayranlarını endişeye sürükledi. Diva'nın bu sözleri, konseri izleyenleri derinden sarsarken, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.
Giriş Tarihi: 01.04.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 13:44