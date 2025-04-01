Video Magazin Volkan Konak'ın ardından Bülent Ersoy'dan "Sıra bende" yorumu | Video
Volkan Konak'ın ardından Bülent Ersoy'dan

Volkan Konak'ın ardından Bülent Ersoy'dan "Sıra bende" yorumu | Video

01.04.2025 | 13:39

Kıbrıs’ta sahne alan Bülent Ersoy, Ferman Toprak ile birlikte "Cerrahpaşa" şarkısını söyleyerek Volkan Konak’ı andı. Bülent Ersoy "Sıra bende" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Volkan Konak’ın ardından Bülent Ersoy’dan Sıra bende yorumu | Video 03:01
Volkan Konak'ın ardından Bülent Ersoy'dan "Sıra bende" yorumu | Video 01.04.2025 | 13:39
Volkan Konak’ın cenazesi İstanbul’a getirilerek ailesince teslim alındı 06:02
Volkan Konak’ın cenazesi İstanbul’a getirilerek ailesince teslim alındı 31.03.2025 | 21:52
Derin Talu sevgili kriterlerini açıkladı! Çok sevgilisi olmuş olsun, bir tık yaşlı olsun | Video 00:54
Derin Talu sevgili kriterlerini açıkladı! "Çok sevgilisi olmuş olsun, bir tık yaşlı olsun" | Video 31.03.2025 | 12:36
Volkan Konak’ın hayatını kaybettiği anlar kamerada | Video 00:39
Volkan Konak'ın hayatını kaybettiği anlar kamerada | Video 31.03.2025 | 09:36
Nursel Ergin: Kanser olunca ben yeniden doğdum! | Video 15:25
Nursel Ergin: "Kanser olunca ben yeniden doğdum!" | Video 31.03.2025 | 09:22
Volkan Konak’ın vefat haberini duyan eşi Selma Konak fenalık geçirdi | Video 00:19
Volkan Konak’ın vefat haberini duyan eşi Selma Konak fenalık geçirdi | Video 31.03.2025 | 08:58
Volkan Konak’ın vefat haberini alan Sibel Can gözyaşlarına boğuldu | Video 01:36
Volkan Konak'ın vefat haberini alan Sibel Can gözyaşlarına boğuldu | Video 31.03.2025 | 08:58
Hayatını kaybeden Volkan Konak, geçen ay doğum gününü böyle kutlamıştı | Video 00:29
Hayatını kaybeden Volkan Konak, geçen ay doğum gününü böyle kutlamıştı | Video 31.03.2025 | 08:40
Şarkıcı Volkan Konak’ın fenalaşıp yere düştüğü o anlar! 00:22
Şarkıcı Volkan Konak'ın fenalaşıp yere düştüğü o anlar! 31.03.2025 | 01:45
Mehmet Ali Erbil’den bayram paylaşımı! Benim de güzellerimle... | Video 00:13
Mehmet Ali Erbil'den bayram paylaşımı! "Benim de güzellerimle..." | Video 30.03.2025 | 15:58
Demet Akalın’ın ineklere şarkı söylediği anlar sosyal medyada viral oldu | Video 00:24
Demet Akalın'ın ineklere şarkı söylediği anlar sosyal medyada viral oldu | Video 28.03.2025 | 11:56
Evlat acısıyla sarsılmıştı! Safiye Soyman’dan yürek dağlayan paylaşım: Kavuştum çocuğuma... | Video 00:29
Evlat acısıyla sarsılmıştı! Safiye Soyman'dan yürek dağlayan paylaşım: "Kavuştum çocuğuma..." | Video 27.03.2025 | 16:21
Kanser tedavisi gören Nursel Ergin’den müjdeli haber! Bu süreç kapandı, kendi yoluma gitme zamanı... | Video 00:17
Kanser tedavisi gören Nursel Ergin'den müjdeli haber! "Bu süreç kapandı, kendi yoluma gitme zamanı..." | Video 27.03.2025 | 10:13
Alişan ve kızı Eliz’in piyano keyfi | Video 00:34
Alişan ve kızı Eliz’in piyano keyfi | Video 25.03.2025 | 14:08
Filiz Akın’ın son paylaşımı yürekleri dağladı Her zaman böyle olalım... | Video 00:14
Filiz Akın'ın son paylaşımı yürekleri dağladı "Her zaman böyle olalım..." | Video 24.03.2025 | 09:11
SON DAKİKA: Yeşilçam’ın efsane ismi Filiz Akın hayatını kaybetti! Bir süredir tedavi görüyordu... | Video 07:59
SON DAKİKA: Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın hayatını kaybetti! Bir süredir tedavi görüyordu... | Video 22.03.2025 | 15:26
Ünlü yönetmen Osman Sınav’a veda! Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu: Zihnimizde derin izler bıraktı | Video 01:24
Ünlü yönetmen Osman Sınav'a veda! Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu: "Zihnimizde derin izler bıraktı" | Video 22.03.2025 | 15:03
Osman Sınav’ın oğlu Yusuf Ömer Sınav babasını anlatırken gözyaşlarını tutamadı: Çok özel bir adamdı | Video 01:20
Osman Sınav'ın oğlu Yusuf Ömer Sınav babasını anlatırken gözyaşlarını tutamadı: "Çok özel bir adamdı" | Video 22.03.2025 | 14:37
Şarkıcı İzzet Yıldızhan’dan 20 bin fit yükseklikte müzik resitali! 00:52
Şarkıcı İzzet Yıldızhan’dan 20 bin fit yükseklikte müzik resitali! 21.03.2025 | 23:41
Şarkıcı Hatice hayranlarını korkuttu! Rahatsızlığını anlattı: Botoks zehirlenmesi yaşadım 00:59
Şarkıcı Hatice hayranlarını korkuttu! Rahatsızlığını anlattı: Botoks zehirlenmesi yaşadım 21.03.2025 | 20:16

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY