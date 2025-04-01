Volkan Konak'ın ardından Bülent Ersoy'dan "Sıra bende" yorumu | Video
Kıbrıs’ta sahne alan Bülent Ersoy, Ferman Toprak ile birlikte "Cerrahpaşa" şarkısını söyleyerek Volkan Konak’ı andı. Bülent Ersoy "Sıra bende" dedi.
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