Trend Galeri Trend Magazin Bülent Şakrak aşkını haykırdı! Sevgilisi Duygu Arabacıoğlu'nun yeni yaşını o sözlerle kutladı: 'Çok yaşa kıvırcığım'

Bülent Şakrak aşkını haykırdı! Sevgilisi Duygu Arabacıoğlu'nun yeni yaşını o sözlerle kutladı: "Çok yaşa kıvırcığım"

Ekranların sevilen ismi Bülent Şakrak, Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini sonlandırmıştı. Bir süredir Duygu Arabacıoğlu ile mutlu bir birliktelik yaşayan Şakrak, sevgilisinin doğum gününü romantik bir paylaşım eşliğinde kutladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
MERVE AYKAŞ
Giriş Tarihi: 31.10.2026 15:31 Güncelleme Tarihi: 31.10.2026 15:36
Bülent Şakrak aşkını haykırdı! Sevgilisi Duygu Arabacıoğlu’nun yeni yaşını o sözlerle kutladı: Çok yaşa kıvırcığım

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, Ceyda Düvenci'yle 8 yıllık ilişkisini 2023 yılında tek celsede sonlandırmıştı. Evliliğinin bitmesiyle Şakrak'ın adı aşk dedikodularına karışmıştı.

Bülent Şakrak aşkını haykırdı! Sevgilisi Duygu Arabacıoğlu’nun yeni yaşını o sözlerle kutladı: Çok yaşa kıvırcığım

YENİ AŞKA YELKEN AÇTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Bülent Şakrak'ın ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu'yla birlikte olduğu ortaya çıkmış, ancak çift birlikte görüntü vermekten kaçınmıştı.

Bülent Şakrak aşkını haykırdı! Sevgilisi Duygu Arabacıoğlu’nun yeni yaşını o sözlerle kutladı: Çok yaşa kıvırcığım

AŞK İDDİALARINI DOĞRULAMIŞTI

Şakrak sosyal medyadan yaptığı paylaşımıyla aşk iddialarını doğrulayarak ve, "Ah ediyor bir gül için, şu bülbül bana benziyor!" notunu eklemişti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Bülent Şakrak aşkını haykırdı! Sevgilisi Duygu Arabacıoğlu’nun yeni yaşını o sözlerle kutladı: Çok yaşa kıvırcığım

Bülent Şakrak son olarak, sevgilisi Duygu Arabacıoğlu'nun yeni yaşını kutladığı paylaşımla dikkat çekti.

Bülent Şakrak aşkını haykırdı! Sevgilisi Duygu Arabacıoğlu’nun yeni yaşını o sözlerle kutladı: Çok yaşa kıvırcığım

"DOĞMAK BİR İNSANA BU KADAR YAKIŞIR"

Sevgilisiyle karesini yayınlayarak doğum gününü kutlayan oyuncu "İyi ki doğmak bir insana bu kadar yakışabilir. Çok yaşa kıvırcığım. Seviyorum" ifadelerini kullandı.

Bülent Şakrak aşkını haykırdı! Sevgilisi Duygu Arabacıoğlu’nun yeni yaşını o sözlerle kutladı: Çok yaşa kıvırcığım

Öte yandan Ceyda Düvenci, 8 yıllık eşi Bülent Şakrak ile yollarını ayırdıktan sonra, gönlünü Güçlü Mete'ye kaptırdı.

Bülent Şakrak aşkını haykırdı! Sevgilisi Duygu Arabacıoğlu’nun yeni yaşını o sözlerle kutladı: Çok yaşa kıvırcığım

Özel hayatı oldukça merak edilen sunucu ve oyuncu Ceyda Düvenci, şu sıralar bulutların üstünde uçuyor.

Bülent Şakrak aşkını haykırdı! Sevgilisi Duygu Arabacıoğlu’nun yeni yaşını o sözlerle kutladı: Çok yaşa kıvırcığım

Ceyda Düvenci, 2008 yılında iş insanı Engin Akgün ile evlenmişti. Dönemine damga vuran evlilik töreni, ünlüler camiasında büyük yankı uyandırmıştı. Ancak aşklarıyla dikkat çeken çift, yaklaşık 5 yıl sonra evliliklerini sonlandırma kararı almıştı.

Bülent Şakrak aşkını haykırdı! Sevgilisi Duygu Arabacıoğlu’nun yeni yaşını o sözlerle kutladı: Çok yaşa kıvırcığım

Ancak Düvenci, bu evliliğinde Melisa adındaki kızını dünyaya getirmişti. Düvenci, doğar doğmaz beyin kanaması geçiren bunun sonucunda ise Serebral Palsi hastası olan kızı için adeta seferber olmuştu.

Bülent Şakrak aşkını haykırdı! Sevgilisi Duygu Arabacıoğlu’nun yeni yaşını o sözlerle kutladı: Çok yaşa kıvırcığım

İLK GÖZ AĞRISI BÜYÜDÜ!

Her koşulda kızına olan sevgisini dile getiren Ceyda Düvenci, bugün 14 yaşına giren Melisa'nın doğum gününü kutladı.

Bülent Şakrak aşkını haykırdı! Sevgilisi Duygu Arabacıoğlu’nun yeni yaşını o sözlerle kutladı: Çok yaşa kıvırcığım

Düvenci kızının fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak, "Kuzey yıldızım, kızım, hayat öğretmenim, sabrım… iyi ki doğdun canım… seni çok çok çok seviyorum" notunu düştü.

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları...

Bülent Şakrak aşkını haykırdı! Sevgilisi Duygu Arabacıoğlu’nun yeni yaşını o sözlerle kutladı: Çok yaşa kıvırcığım

NADİDE SULTAN- OĞLU KAAN

Bülent Şakrak aşkını haykırdı! Sevgilisi Duygu Arabacıoğlu’nun yeni yaşını o sözlerle kutladı: Çok yaşa kıvırcığım

BERDAN MARDİNİ

Bülent Şakrak aşkını haykırdı! Sevgilisi Duygu Arabacıoğlu’nun yeni yaşını o sözlerle kutladı: Çok yaşa kıvırcığım

BERDAN MARDİNİ- ÇOCUKLARI MİRAN VE EZMİRA'NIN

Bülent Şakrak aşkını haykırdı! Sevgilisi Duygu Arabacıoğlu’nun yeni yaşını o sözlerle kutladı: Çok yaşa kıvırcığım

SONGÜL KARLI

Bülent Şakrak aşkını haykırdı! Sevgilisi Duygu Arabacıoğlu’nun yeni yaşını o sözlerle kutladı: Çok yaşa kıvırcığım

SONGÜL KARLI- OĞLU EFE FURKAN GÜMÜŞ

Bülent Şakrak aşkını haykırdı! Sevgilisi Duygu Arabacıoğlu’nun yeni yaşını o sözlerle kutladı: Çok yaşa kıvırcığım

MAHMUT TUNCER

Bülent Şakrak aşkını haykırdı! Sevgilisi Duygu Arabacıoğlu’nun yeni yaşını o sözlerle kutladı: Çok yaşa kıvırcığım

MAHMUT TUNCER- KIZI GİZEM TUNCER

Bülent Şakrak aşkını haykırdı! Sevgilisi Duygu Arabacıoğlu’nun yeni yaşını o sözlerle kutladı: Çok yaşa kıvırcığım

İBRAHİM ERKAL

Bülent Şakrak aşkını haykırdı! Sevgilisi Duygu Arabacıoğlu’nun yeni yaşını o sözlerle kutladı: Çok yaşa kıvırcığım

İBRAHİM ERKAL- KIZI ELİF SU ERKAL

Bülent Şakrak aşkını haykırdı! Sevgilisi Duygu Arabacıoğlu’nun yeni yaşını o sözlerle kutladı: Çok yaşa kıvırcığım

CENGİZ KURTOĞLU

Bülent Şakrak aşkını haykırdı! Sevgilisi Duygu Arabacıoğlu’nun yeni yaşını o sözlerle kutladı: Çok yaşa kıvırcığım

CENGİZ KURTOĞLU- OĞLU AYDIN KURTOĞLU

Bülent Şakrak aşkını haykırdı! Sevgilisi Duygu Arabacıoğlu’nun yeni yaşını o sözlerle kutladı: Çok yaşa kıvırcığım

YILDIZ TİLBE

Bülent Şakrak aşkını haykırdı! Sevgilisi Duygu Arabacıoğlu’nun yeni yaşını o sözlerle kutladı: Çok yaşa kıvırcığım

YILDIZ TİLBE- KIZI SEZEN BURÇİN

Bülent Şakrak aşkını haykırdı! Sevgilisi Duygu Arabacıoğlu’nun yeni yaşını o sözlerle kutladı: Çok yaşa kıvırcığım

İZZET ALTUNMEŞE