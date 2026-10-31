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Bülent Şakrak aşkını haykırdı! Sevgilisi Duygu Arabacıoğlu'nun yeni yaşını o sözlerle kutladı: 'Çok yaşa kıvırcığım'
Bülent Şakrak aşkını haykırdı! Sevgilisi Duygu Arabacıoğlu'nun yeni yaşını o sözlerle kutladı: "Çok yaşa kıvırcığım"
Ekranların sevilen ismi Bülent Şakrak, Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini sonlandırmıştı. Bir süredir Duygu Arabacıoğlu ile mutlu bir birliktelik yaşayan Şakrak, sevgilisinin doğum gününü romantik bir paylaşım eşliğinde kutladı.
Giriş Tarihi: 31.10.2026 15:31
Güncelleme Tarihi: 31.10.2026 15:36