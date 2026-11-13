Trend Galeri Trend Magazin Bülent Şakrak'tan Yeşilçam efsanesine duygulandıran vefa! Kadir İnanır ile karelerini paylaştı: 'Bizim de var abilerimiz...'

Bülent Şakrak'tan Yeşilçam efsanesine duygulandıran vefa! Kadir İnanır ile karelerini paylaştı: 'Bizim de var abilerimiz..."

Başarılı oyuncu Bülent Şakrak, Türk sinemasının efsanesi Kadir İnanır ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerini duygulandırdı. Usta sanatçıya olan sevgisini ve saygısını dile getiren Şakrak'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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ZEHRA DEMİROK
Giriş Tarihi: 13.11.2026 13:35 Güncelleme Tarihi: 13.11.2026 13:57
Bülent Şakrak’tan Yeşilçam efsanesine duygulandıran vefa! Kadir İnanır ile karelerini paylaştı: ’Bizim de var abilerimiz...

Ekranların ve tiyatro sahnelerinin sevilen ismi Bülent Şakrak, sosyal medya hesabından yaptığı anlamlı paylaşımla magazin ve sanat gündeminde büyük ilgi gördü.

Bülent Şakrak’tan Yeşilçam efsanesine duygulandıran vefa! Kadir İnanır ile karelerini paylaştı: ’Bizim de var abilerimiz...

Türk sinemasının çınarlarından Kadir İnanır ile yan yana geldiği kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Şakrak, usta oyuncuya duyduğu derin vefayı ifade etti.

Bülent Şakrak’tan Yeşilçam efsanesine duygulandıran vefa! Kadir İnanır ile karelerini paylaştı: ’Bizim de var abilerimiz...

İŞTE O PAYLAŞIM!

Kadir İnanır ile samimi anlarını içeren fotoğrafları yayımlayan Bülent Şakrak, paylaşımının altına şu çarpıcı ve duygu yüklü notu düştü:

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Bülent Şakrak’tan Yeşilçam efsanesine duygulandıran vefa! Kadir İnanır ile karelerini paylaştı: ’Bizim de var abilerimiz...

"Bizim de var abilerimiz. Hem de ÖLÜMSÜZ."

Bülent Şakrak’tan Yeşilçam efsanesine duygulandıran vefa! Kadir İnanır ile karelerini paylaştı: ’Bizim de var abilerimiz...

Bu anlamlı paylaşımın ardından takipçileri, Bülent Şakrak'ın bu vefalı duruşuna da övgüler ve beğeni yağdırdı.

Bülent Şakrak’tan Yeşilçam efsanesine duygulandıran vefa! Kadir İnanır ile karelerini paylaştı: ’Bizim de var abilerimiz...

BÜLENT ŞAKRAK'TAN "EVLENMEK İSTİYORUM!" İTİRAFI

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, Ceyda Düvenci'yle 8 yıllık ilişkisini 2023 yılında tek celsede sonlandırmıştı. Evliliğinin bitmesiyle Şakrak'ın adı aşk dedikodularına karışmıştı.

Bülent Şakrak’tan Yeşilçam efsanesine duygulandıran vefa! Kadir İnanır ile karelerini paylaştı: ’Bizim de var abilerimiz...

YENİ AŞKA YELKEN AÇTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Bülent Şakrak'ın ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu'yla birlikte olduğu ortaya çıkmış, ancak çift birlikte görüntü vermekten kaçınmıştı.

Bülent Şakrak’tan Yeşilçam efsanesine duygulandıran vefa! Kadir İnanır ile karelerini paylaştı: ’Bizim de var abilerimiz...

AŞK İDDİALARINI DOĞRULAMIŞTI

Şakrak sosyal medyadan yaptığı paylaşımıyla aşk iddialarını doğrulayarak ve, "Ah ediyor bir gül için, şu bülbül bana benziyor!" notunu eklemişti.

Bülent Şakrak’tan Yeşilçam efsanesine duygulandıran vefa! Kadir İnanır ile karelerini paylaştı: ’Bizim de var abilerimiz...

Bülent Şakrak son olarak, sevgilisi Duygu Arabacıoğlu'nun yeni yaşını kutladığı paylaşımla dikkat çekmişti.

Bülent Şakrak’tan Yeşilçam efsanesine duygulandıran vefa! Kadir İnanır ile karelerini paylaştı: ’Bizim de var abilerimiz...

"DOĞMAK BİR İNSANA BU KADAR YAKIŞIR"

Sevgilisiyle karesini yayınlayarak doğum gününü kutlayan oyuncu "İyi ki doğmak bir insana bu kadar yakışabilir. Çok yaşa kıvırcığım. Seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Bülent Şakrak’tan Yeşilçam efsanesine duygulandıran vefa! Kadir İnanır ile karelerini paylaştı: ’Bizim de var abilerimiz...

KATILDIĞI PROGRAMDA YAPTIĞI AÇIKLAMA GÜNDEM OLDU

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube programında yaptığı açıklamayla magazin gündemine oturmuştu.

Bülent Şakrak’tan Yeşilçam efsanesine duygulandıran vefa! Kadir İnanır ile karelerini paylaştı: ’Bizim de var abilerimiz...

EVLENME SORUSUNA VERDİĞİ CEVAP İLGİ ÇEKTİ

Sorulan 'evlenmek istiyor musunuz?' sorusu üzerine ünlü oyuncunun verdiği cevap gündeme gelmişti.

Bülent Şakrak’tan Yeşilçam efsanesine duygulandıran vefa! Kadir İnanır ile karelerini paylaştı: ’Bizim de var abilerimiz...

"EVLENMEK İSTİYORUM! ÇOK HUZURLUYUM"

Bülent Şakrak, " Evet, evlenmek istiyoruz. Sevgilimi çok seviyorum. Çok huzurum yerinde. Keyfim çok iyi." ifadelerini kullanmıştı.

Bülent Şakrak’tan Yeşilçam efsanesine duygulandıran vefa! Kadir İnanır ile karelerini paylaştı: ’Bizim de var abilerimiz...

Öte yandan Ceyda Düvenci, 8 yıllık eşi Bülent Şakrak ile yollarını ayırdıktan sonra, gönlünü Güçlü Mete'ye kaptırdı.

Bülent Şakrak’tan Yeşilçam efsanesine duygulandıran vefa! Kadir İnanır ile karelerini paylaştı: ’Bizim de var abilerimiz...

Özel hayatı oldukça merak edilen sunucu ve oyuncu Ceyda Düvenci, şu sıralar bulutların üstünde uçuyor.

Bülent Şakrak’tan Yeşilçam efsanesine duygulandıran vefa! Kadir İnanır ile karelerini paylaştı: ’Bizim de var abilerimiz...

Ceyda Düvenci, 2008 yılında iş insanı Engin Akgün ile evlenmişti. Dönemine damga vuran evlilik töreni, ünlüler camiasında büyük yankı uyandırmıştı. Ancak aşklarıyla dikkat çeken çift, yaklaşık 5 yıl sonra evliliklerini sonlandırma kararı almıştı.

Bülent Şakrak’tan Yeşilçam efsanesine duygulandıran vefa! Kadir İnanır ile karelerini paylaştı: ’Bizim de var abilerimiz...

Ancak Düvenci, bu evliliğinde Melisa adındaki kızını dünyaya getirmişti. Düvenci, doğar doğmaz beyin kanaması geçiren bunun sonucunda ise Serebral Palsi hastası olan kızı için adeta seferber olmuştu.

Bülent Şakrak’tan Yeşilçam efsanesine duygulandıran vefa! Kadir İnanır ile karelerini paylaştı: ’Bizim de var abilerimiz...

İLK GÖZ AĞRISI BÜYÜDÜ!

Her koşulda kızına olan sevgisini dile getiren Ceyda Düvenci, 14 yaşına giren Melisa'nın doğum gününü kutlamıştı.

Bülent Şakrak’tan Yeşilçam efsanesine duygulandıran vefa! Kadir İnanır ile karelerini paylaştı: ’Bizim de var abilerimiz...

Düvenci kızının fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak, "Kuzey yıldızım, kızım, hayat öğretmenim, sabrım… iyi ki doğdun canım… seni çok çok çok seviyorum" notunu düşmüştü.

Bülent Şakrak’tan Yeşilçam efsanesine duygulandıran vefa! Kadir İnanır ile karelerini paylaştı: ’Bizim de var abilerimiz...

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları...

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Bülent Şakrak’tan Yeşilçam efsanesine duygulandıran vefa! Kadir İnanır ile karelerini paylaştı: ’Bizim de var abilerimiz...

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Bülent Şakrak’tan Yeşilçam efsanesine duygulandıran vefa! Kadir İnanır ile karelerini paylaştı: ’Bizim de var abilerimiz...

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Bülent Şakrak’tan Yeşilçam efsanesine duygulandıran vefa! Kadir İnanır ile karelerini paylaştı: ’Bizim de var abilerimiz...

MAHMUT TUNCER