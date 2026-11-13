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Bülent Şakrak'tan Yeşilçam efsanesine duygulandıran vefa! Kadir İnanır ile karelerini paylaştı: 'Bizim de var abilerimiz...'
Bülent Şakrak'tan Yeşilçam efsanesine duygulandıran vefa! Kadir İnanır ile karelerini paylaştı: 'Bizim de var abilerimiz..."
Başarılı oyuncu Bülent Şakrak, Türk sinemasının efsanesi Kadir İnanır ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerini duygulandırdı. Usta sanatçıya olan sevgisini ve saygısını dile getiren Şakrak'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Giriş Tarihi: 13.11.2026 13:35
Güncelleme Tarihi: 13.11.2026 13:57