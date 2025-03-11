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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in minik oğulları Karan da golfte çok yetenekli! Paylaşımına yorum yağdı!

'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğullarıyla geçirdiği keyifli anları sosyal medyada paylaştı. Önce minik oğlu Kerem'i golf oynarken paylaşan çift, bu kez de Karan'ı paylaştı. İşte o paylaşımlar!

Giriş Tarihi: 11.03.2025 22:37 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 01:34
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in minik oğulları Karan da golfte çok yetenekli! Paylaşımına yorum yağdı!

'Çalıkuşu' dizi setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında evlenerek dünyaevine girmişlerdi.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in minik oğulları Karan da golfte çok yetenekli! Paylaşımına yorum yağdı!

Popüler çift, 2019'da Karan, 2023'te ikinci oğulları Kerem'in doğumuyla büyük mutluluk yaşamıştı. Fahriye Evcen, mutlu evliliğinin yanı sıra yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da büyük ilgi görmüştü. Burak Özçivit de bu konuda en çok dikkat isimlerden biri. Çiftin mutlu aile yaşamından yaptığı paylaşımlar, hayranlarının en çok takip ettiği konu başlıklarından biri. Son olarak ise çiftin yaptıkları "golf" paylaşımları büyük dikkat çekti.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in minik oğulları Karan da golfte çok yetenekli! Paylaşımına yorum yağdı!

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, oğlu Kerem ile geçirdiği eğlenceli anları sosyal medyada paylaşınca hayranları adeta mest oldu! Küçük yaşına rağmen babasının izinden gitmeye çalışan minik Kerem, golf sahasında şirin halleriyle dikkat çekerken, Burak Özçivit'in baba-oğul anları kısa sürede büyük ilgi gördü. Peki, ünlü oyuncunun paylaşımı hayranlarını neden bu kadar heyecanlandırdı? İşte detaylar…

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in minik oğulları Karan da golfte çok yetenekli! Paylaşımına yorum yağdı!

Türkiye'nin en sevilen oyuncularından biri olan Burak Özçivit, iş hayatındaki başarısının yanı sıra aile yaşantısıyla da ilgi odağı olmaya devam ediyor. Fahriye Evcen ile mutlu evliliklerinden dünyaya gelen oğulları Kerem, şimdiden sevimliliğiyle sosyal medyanın yıldızı olmuş durumda.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in minik oğulları Karan da golfte çok yetenekli! Paylaşımına yorum yağdı!

İŞTE O KARELER!

Son olarak, baba-oğul golf oynarken çekilmiş karelerini paylaşan Özçivit, hem eğlenceli hem de duygusal anlarla takipçilerini mest etti.