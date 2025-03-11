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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in minik oğulları Karan da golfte çok yetenekli! Paylaşımına yorum yağdı!
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in minik oğulları Karan da golfte çok yetenekli! Paylaşımına yorum yağdı!
'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğullarıyla geçirdiği keyifli anları sosyal medyada paylaştı. Önce minik oğlu Kerem'i golf oynarken paylaşan çift, bu kez de Karan'ı paylaştı. İşte o paylaşımlar!
Giriş Tarihi: 11.03.2025 22:37
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 01:34