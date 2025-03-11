Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in minik oğulları Karan da golfte çok yetenekli! Paylaşımına yorum yağdı!

Popüler çift, 2019'da Karan, 2023'te ikinci oğulları Kerem'in doğumuyla büyük mutluluk yaşamıştı. Fahriye Evcen, mutlu evliliğinin yanı sıra yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da büyük ilgi görmüştü. Burak Özçivit de bu konuda en çok dikkat isimlerden biri. Çiftin mutlu aile yaşamından yaptığı paylaşımlar, hayranlarının en çok takip ettiği konu başlıklarından biri. Son olarak ise çiftin yaptıkları "golf" paylaşımları büyük dikkat çekti.