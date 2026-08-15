Burcu Güneş 51 oldu! Yeni yaşını böyle kutladı!

Burcu Güneş, 51. yaşını sosyal medya hesabından yaptığı özel paylaşımla kutladı. Doğum günü pastasıyla verdiği pozları takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, renkli kareleriyle dikkat çekti. Güneş, paylaşımına 'Pastam çok güzeldi. Hadi sizi tutmayayım, Güneş tutuldu zaten' notunu düştü. Esprili sözleriyle takipçilerini güldüren şarkıcı, 'Devamı gelecek' diyerek yeni paylaşımlarının da sinyalini verdi. İşte diğer ünlü isimlerin yaşları AJDA PEKKAN 12 Şubat 1946 GÖNÜL YAZAR 12 Ağustos 1936 BÜLENT ERSOY 9 Haziran 1952 BANU AKLAN 1 Nisan 1958 DEMET AKALIN 23 Nisan 1972 MEHMET ASLANTUĞ 25 Eylül 1961 YILDIZ TİLBE 16 Temmuz 1966 HÜLYA KOÇYİĞİT 12 Aralık 1947 EBRU ŞALLI 15 Ocak 1977 İBRAHİM TATLISES 1 Ocak 1952 HÜLYA AVŞAR 10 Ekim 1963 SİBEL CAN 1 Ağustos 1970 SERDAR ORTAÇ 16 Şubat 1970 PERİHAN SAVAŞ 14 Haziran 1957 ORHAN GENCEBAY 4 Ağustos 1944 ÇAĞLA ŞIKEL 2 Ocak 1979 SERPİL ÇAKMAKLI 19 Mayıs 1962 CEYDA ATEŞ 14 Ekim 1988 KIVANÇ TATLITUĞ 27 Ekim 1983 HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ 12 Temmuz 1976 MERYEM UZERLİ 12 Ağustos 1983 ÖZCAN DENİZ 19 Mayıs 1972 OKTAY KAYNARCA 27 Ocak 1965 TÜRKAN ŞORAY 28 Haziran 1945 NEBAHAT ÇEHRE 15 Mart 1943 SEDA SAYAN 30 Aralık 1962 NUR FETTAHOĞLU 12 Kasım 1980 DEMET AKBAĞ 23 Aralık 1959