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Burcu Güneş 51 oldu! Yeni yaşını böyle kutladı!

Burcu Güneş, 51. yaşını sosyal medya hesabından yaptığı özel paylaşımla kutladı. Ünlü şarkıcı, yeni yaşına dair mutluluğunu takipçileriyle paylaşırken dikkat çeken karelere de imza attı.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 15.08.2026 09:18 Güncelleme Tarihi: 15.08.2026 09:19
Burcu Güneş 51 oldu! Yeni yaşını böyle kutladı!

Burcu Güneş, 51. yaşını sosyal medya hesabından yaptığı özel paylaşımla kutladı.

Burcu Güneş 51 oldu! Yeni yaşını böyle kutladı!

Doğum günü pastasıyla verdiği pozları takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, renkli kareleriyle dikkat çekti.

Burcu Güneş 51 oldu! Yeni yaşını böyle kutladı!

Güneş, paylaşımına "Pastam çok güzeldi. Hadi sizi tutmayayım, Güneş tutuldu zaten" notunu düştü.

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Burcu Güneş 51 oldu! Yeni yaşını böyle kutladı!

Esprili sözleriyle takipçilerini güldüren şarkıcı, "Devamı gelecek" diyerek yeni paylaşımlarının da sinyalini verdi.

Burcu Güneş 51 oldu! Yeni yaşını böyle kutladı!

İşte diğer ünlü isimlerin yaşları

AJDA PEKKAN

12 Şubat 1946

Burcu Güneş 51 oldu! Yeni yaşını böyle kutladı!

GÖNÜL YAZAR

12 Ağustos 1936

Burcu Güneş 51 oldu! Yeni yaşını böyle kutladı!

BÜLENT ERSOY

9 Haziran 1952

Burcu Güneş 51 oldu! Yeni yaşını böyle kutladı!

BANU AKLAN

1 Nisan 1958

Burcu Güneş 51 oldu! Yeni yaşını böyle kutladı!

DEMET AKALIN

23 Nisan 1972

Burcu Güneş 51 oldu! Yeni yaşını böyle kutladı!

MEHMET ASLANTUĞ

25 Eylül 1961

Burcu Güneş 51 oldu! Yeni yaşını böyle kutladı!

YILDIZ TİLBE

16 Temmuz 1966

Burcu Güneş 51 oldu! Yeni yaşını böyle kutladı!

HÜLYA KOÇYİĞİT

12 Aralık 1947

Burcu Güneş 51 oldu! Yeni yaşını böyle kutladı!

EBRU ŞALLI

15 Ocak 1977

Burcu Güneş 51 oldu! Yeni yaşını böyle kutladı!

İBRAHİM TATLISES

1 Ocak 1952

Burcu Güneş 51 oldu! Yeni yaşını böyle kutladı!

HÜLYA AVŞAR

10 Ekim 1963

Burcu Güneş 51 oldu! Yeni yaşını böyle kutladı!

SİBEL CAN

1 Ağustos 1970

Burcu Güneş 51 oldu! Yeni yaşını böyle kutladı!

SERDAR ORTAÇ

16 Şubat 1970

Burcu Güneş 51 oldu! Yeni yaşını böyle kutladı!

PERİHAN SAVAŞ

14 Haziran 1957

Burcu Güneş 51 oldu! Yeni yaşını böyle kutladı!

ORHAN GENCEBAY

4 Ağustos 1944

Burcu Güneş 51 oldu! Yeni yaşını böyle kutladı!

ÇAĞLA ŞIKEL

2 Ocak 1979

Burcu Güneş 51 oldu! Yeni yaşını böyle kutladı!

SERPİL ÇAKMAKLI

19 Mayıs 1962

Burcu Güneş 51 oldu! Yeni yaşını böyle kutladı!

CEYDA ATEŞ

14 Ekim 1988

Burcu Güneş 51 oldu! Yeni yaşını böyle kutladı!

KIVANÇ TATLITUĞ

27 Ekim 1983

Burcu Güneş 51 oldu! Yeni yaşını böyle kutladı!

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ

12 Temmuz 1976

Burcu Güneş 51 oldu! Yeni yaşını böyle kutladı!

MERYEM UZERLİ

12 Ağustos 1983