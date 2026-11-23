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Burcu Kara oğlunun yakalandığı hastalığı açıklamıştı! Paylaşımı duygulandırdı: 'Çaresiz hissetmek çok zor'
Burcu Kara oğlunun yakalandığı hastalığı açıklamıştı! Paylaşımı duygulandırdı: "Çaresiz hissetmek çok zor"
Daha önce küçük oğlunun yaşadığı sağlık sürecini takipçileriyle paylaşan oyuncu Burcu Kara, sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklamayla ara tatilde geçirdikleri zorlu günleri anlattı. Yaşadığı çaresizlik hissini satırlara döken Kara, paylaşımıyla duygulandırdı.
Giriş Tarihi: 23.11.2026 15:48