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Burcu Kara’dan oğluna doğum günü sürprizi! Bebeklik arşivini açtı: “Her nefesimde sen varsın”

Ünlü oyuncu Burcu Kara, büyük oğlu Ali'nin yeni yaşını sosyal medya hesabında yayımladığı nostaljik fotoğraflarla kutladı. İlk kez oğlundan ayrı bir doğum günü geçirdiğini belirten Kara, duygusal mesajına bebeklik arşivinden kareler ekledi.

Giriş Tarihi: 03.09.2026 09:22 Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 09:25
Burcu Kara’dan oğluna doğum günü sürprizi! Bebeklik arşivini açtı: Her nefesimde sen varsın

Birçok başarılı projede rol alan Burcu Kara, 2016 yılında yönetmen Fırat Parlak ile görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu.

Burcu Kara’dan oğluna doğum günü sürprizi! Bebeklik arşivini açtı: Her nefesimde sen varsın

Güzel oyuncunun bu evliliğinden ise 2 erkek çocuğu dünyaya geldi.

Burcu Kara’dan oğluna doğum günü sürprizi! Bebeklik arşivini açtı: Her nefesimde sen varsın

Aile hayatının yanında sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olan Kara, son olarak oğlunun yeni yaşını duygusal paylaşımlarla kutladı.

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Burcu Kara’dan oğluna doğum günü sürprizi! Bebeklik arşivini açtı: Her nefesimde sen varsın

Büyük oğlu Ali'nin bebeklik fotoğraflarını arşivden çıkararak takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, paylaşımına duygu dolu bir mesaj ekledi.

Burcu Kara’dan oğluna doğum günü sürprizi! Bebeklik arşivini açtı: Her nefesimde sen varsın

"HER NEFESİMDE SEN VARSIN"

İlk kez oğlundan bedenen ayrı bir doğum günü geçirdiğini belirten Kara, hislerini şu sözlerle dile getirdi: "Ali'm. İlk kez bir doğum gününde senden bedenen ayrıyım. Ama her nefesimde sen varsın. Kalp ağrım, burun sızım. Bana sınırsız, koşulsuz sevmeyi öğreten can parçam. Varlığına binlerce şükür, iyi ki doğdun hepimizin şiir gözlüsü! Ayağına taş değmesin, o ağlamaların hep sevinçten olsun canım benim."

Burcu Kara’dan oğluna doğum günü sürprizi! Bebeklik arşivini açtı: Her nefesimde sen varsın

Bebeklik kareleriyle nostalji yapan ünlü ismin bu paylaşımı, kısa sürede takipçilerinden çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı aldı.

Burcu Kara’dan oğluna doğum günü sürprizi! Bebeklik arşivini açtı: Her nefesimde sen varsın

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları...

BESTEMSU ÖZDEMİR VE OĞLU SARP MARCO

Burcu Kara’dan oğluna doğum günü sürprizi! Bebeklik arşivini açtı: Her nefesimde sen varsın

GİZEM KARACA'NIN KIZI LEYLA YAZ

Burcu Kara’dan oğluna doğum günü sürprizi! Bebeklik arşivini açtı: Her nefesimde sen varsın

İREM HELVACIOĞLU'NUN KIZI SORA

Burcu Kara’dan oğluna doğum günü sürprizi! Bebeklik arşivini açtı: Her nefesimde sen varsın

EDA EROL'UN OĞLU BARAN

Burcu Kara’dan oğluna doğum günü sürprizi! Bebeklik arşivini açtı: Her nefesimde sen varsın

SAHRA IŞIK'IN OĞLU PAMİR

Burcu Kara’dan oğluna doğum günü sürprizi! Bebeklik arşivini açtı: Her nefesimde sen varsın

CEYDA ATEŞ'İN KIZI TALİA

Burcu Kara’dan oğluna doğum günü sürprizi! Bebeklik arşivini açtı: Her nefesimde sen varsın

TOLGA SARITAŞ İLE ZEYNEP MAYRUK'UN OĞLU ALİ

Burcu Kara’dan oğluna doğum günü sürprizi! Bebeklik arşivini açtı: Her nefesimde sen varsın

BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY'UN KIZLARI

Burcu Kara’dan oğluna doğum günü sürprizi! Bebeklik arşivini açtı: Her nefesimde sen varsın

İLKER AKSUM'UN KIZI LİLA

Burcu Kara’dan oğluna doğum günü sürprizi! Bebeklik arşivini açtı: Her nefesimde sen varsın

NESLİHAN ATAGÜL İLE KADİR DOĞULU'NUN OĞLU AZİZ

Burcu Kara’dan oğluna doğum günü sürprizi! Bebeklik arşivini açtı: Her nefesimde sen varsın

CANSEL ELÇİN İLE ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN OĞLU ATLAS

Burcu Kara’dan oğluna doğum günü sürprizi! Bebeklik arşivini açtı: Her nefesimde sen varsın

GÜRGEN ÖZ'ÜN KIZI İDA SU VE OĞLU MAXİM DENİZ

Burcu Kara’dan oğluna doğum günü sürprizi! Bebeklik arşivini açtı: Her nefesimde sen varsın

KARSU VE OĞLU BLUES DÖNMEZ SCHRAMA

Burcu Kara’dan oğluna doğum günü sürprizi! Bebeklik arşivini açtı: Her nefesimde sen varsın

SELAHATTİN PAŞALI'NIN KIZI PERA

Burcu Kara’dan oğluna doğum günü sürprizi! Bebeklik arşivini açtı: Her nefesimde sen varsın

ESRA EROL'UN OĞULLARI ÖMER VE İDRİS ALİ

Burcu Kara’dan oğluna doğum günü sürprizi! Bebeklik arşivini açtı: Her nefesimde sen varsın

CEMRE KEMER'İN KIZI KARLA VE OĞLU KEREM

Burcu Kara’dan oğluna doğum günü sürprizi! Bebeklik arşivini açtı: Her nefesimde sen varsın

SEDA BAKAN'IN KIZLARI LEYLA VE ELA

Burcu Kara’dan oğluna doğum günü sürprizi! Bebeklik arşivini açtı: Her nefesimde sen varsın

ÇILGIN SEDAT OĞLU SİRAÇ

Burcu Kara’dan oğluna doğum günü sürprizi! Bebeklik arşivini açtı: Her nefesimde sen varsın

MARC CUCURELLA VE OĞLU MATEO