Burcu Kara’dan oğluna doğum günü sürprizi! Bebeklik arşivini açtı: “Her nefesimde sen varsın”

"HER NEFESİMDE SEN VARSIN"

İlk kez oğlundan bedenen ayrı bir doğum günü geçirdiğini belirten Kara, hislerini şu sözlerle dile getirdi: "Ali'm. İlk kez bir doğum gününde senden bedenen ayrıyım. Ama her nefesimde sen varsın. Kalp ağrım, burun sızım. Bana sınırsız, koşulsuz sevmeyi öğreten can parçam. Varlığına binlerce şükür, iyi ki doğdun hepimizin şiir gözlüsü! Ayağına taş değmesin, o ağlamaların hep sevinçten olsun canım benim."