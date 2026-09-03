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Burcu Kara’dan oğluna doğum günü sürprizi! Bebeklik arşivini açtı: “Her nefesimde sen varsın”
Burcu Kara’dan oğluna doğum günü sürprizi! Bebeklik arşivini açtı: “Her nefesimde sen varsın”
Ünlü oyuncu Burcu Kara, büyük oğlu Ali'nin yeni yaşını sosyal medya hesabında yayımladığı nostaljik fotoğraflarla kutladı. İlk kez oğlundan ayrı bir doğum günü geçirdiğini belirten Kara, duygusal mesajına bebeklik arşivinden kareler ekledi.
Giriş Tarihi: 03.09.2026 09:22
Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 09:25