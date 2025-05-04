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Buse Arslan ve Çağrı Şensoy’un aile sevinci! Kızları Yaz'ı kucaklarına aldılar

Atv'nin sevilen dizisi 'Kuruluş Osman'da 'Cerkutay' karakterine hayat veren Çağrı Şensoy ile oyuncu Buse Arslan, kızları Yaz'ı kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşadı.

DUYGU AKSOY
Giriş Tarihi: 04.05.2025 14:48 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 14:48
Buse Arslan ve Çağrı Şensoy’un aile sevinci! Kızları Yaz’ı kucaklarına aldılar

Anne baba olmaya gün sayan ünlü oyuncu Çağrı Şensoy ve Buse Arslan bebekleri Yaz'a kavuştu!

Buse Arslan ve Çağrı Şensoy’un aile sevinci! Kızları Yaz’ı kucaklarına aldılar

Dün 18:39'da dünyaya gelen Yaz'ın ve anne Buse Arslan'ın sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenildi.

Buse Arslan ve Çağrı Şensoy’un aile sevinci! Kızları Yaz’ı kucaklarına aldılar

Çift geçtiğimiz haftalarda baby shower düzenlemişti. Etkinliğe çiftin oyuncu arkadaşları Yıldız Çağrı Atiksoy, Sibel Aytan ve Nurhan Özenen de katılmıştı. Konuklara 'Bir hamile manifesti' yazan kağıtlar dağıtılmıştı.

Buse Arslan ve Çağrı Şensoy’un aile sevinci! Kızları Yaz’ı kucaklarına aldılar

Kağıtlarda "Sorulmadan tavsiye vermeyin. Kadınlara bu süreçte saygılı ve destekleyici olun. Hamileleri korkutmayın. 'Emziriyor musun? Sütün var mı?' gibi sorular sormayın. Hamilelikte 'Çok mu kilo aldın? Çok zayıfsın' gibi yorumlardan kaçının" gibi esprili notlar yer almıştı.

Buse Arslan ve Çağrı Şensoy’un aile sevinci! Kızları Yaz’ı kucaklarına aldılar

Bebeğini kucağına almak için heyecanla bekleyen Buse Arslan, davetlilerle mutluluğunu paylaşmıştı. Ünlü oyuncu; Berk Oktay ile evli olan ve geçen yıl Mire Milena adında kızları dünyaya gelen Yıldız Çağrı Atiksoy'a her zaman yanında olduğu ve tecrübelerini paylaştığı için çok teşekkür etti. İki anne birbirlerine sarılıp gözyaşlarına boğuldu.