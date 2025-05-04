Buse Arslan ve Çağrı Şensoy’un aile sevinci! Kızları Yaz’ı kucaklarına aldılar

Kağıtlarda "Sorulmadan tavsiye vermeyin. Kadınlara bu süreçte saygılı ve destekleyici olun. Hamileleri korkutmayın. 'Emziriyor musun? Sütün var mı?' gibi sorular sormayın. Hamilelikte 'Çok mu kilo aldın? Çok zayıfsın' gibi yorumlardan kaçının" gibi esprili notlar yer almıştı.