Buse Arslan ve Çağrı Şensoy’un aile sevinci! Kızları Yaz’ı kucaklarına aldılar

Anne baba olmaya gün sayan ünlü oyuncu Çağrı Şensoy ve Buse Arslan bebekleri Yaz'a kavuştu! Dün 18:39'da dünyaya gelen Yaz'ın ve anne Buse Arslan'ın sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenildi. Çift geçtiğimiz haftalarda baby shower düzenlemişti. Etkinliğe çiftin oyuncu arkadaşları Yıldız Çağrı Atiksoy, Sibel Aytan ve Nurhan Özenen de katılmıştı. Konuklara 'Bir hamile manifesti' yazan kağıtlar dağıtılmıştı. Kağıtlarda 'Sorulmadan tavsiye vermeyin. Kadınlara bu süreçte saygılı ve destekleyici olun. Hamileleri korkutmayın. 'Emziriyor musun? Sütün var mı?' gibi sorular sormayın. Hamilelikte 'Çok mu kilo aldın? Çok zayıfsın' gibi yorumlardan kaçının' gibi esprili notlar yer almıştı. Bebeğini kucağına almak için heyecanla bekleyen Buse Arslan, davetlilerle mutluluğunu paylaşmıştı. Ünlü oyuncu; Berk Oktay ile evli olan ve geçen yıl Mire Milena adında kızları dünyaya gelen Yıldız Çağrı Atiksoy'a her zaman yanında olduğu ve tecrübelerini paylaştığı için çok teşekkür etti. İki anne birbirlerine sarılıp gözyaşlarına boğuldu. Çağrı Şensoy ve Buse Arslan, 'Çok mutluyuz. Tüm aile büyük bir heyecan içindeyiz. Kızımızı kucağımıza almak için gün sayıyoruz. Bu süreçte yanımızda olan ve mutluluğumuzu paylaşan herkese çok teşekkür ediyoruz' demişti. Magazin dünyasının sevilen çiftlerinden Çağrı Şensoy ve Buse Arslan dizi setinde yaşadıkları ilişkinin ardından 2023 yılında nikah masasına oturmuştu. MÜJDEYİ BÖYLE DUYURDULAR Ünlü çift, sevenlerine müjdeli haberi geçtiğimiz haftalarda vermişti. İLK ÇOCUKLARINI KUCAKLARINA ALMALARINA SAYILI GÜNLER KALDI Çağrı Şensoy ve Buse Arslan, ilk çocuklarını kucaklarına alacaklarını duyurmuştu. BÜYÜYEN KARNIYLA PEMBELER İÇERİSİNDE POZ VERDİ Bir kız çocuk sahibi olacaklarını açıklayan çiftten Buse Arslan, pembeler içinde ve büyüyen karnıyla kameraların karşısına geçmişti. İşte o pozlar! İşte o pozlar! İşte o pozlar! KIZLARINA VERECEKLERİ İSMİ AÇIKLADILAR! Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Çağru Şensoy ve Buse Arslan ikilisi çocuklarına verecekleri ismin de belli olduğunu söylemişti. Ünlü çift yaz aylarına doğru kavuşacakları kızlarına 'Yaz' ismini vereceklerini açıkladılar. KURULUŞ OSMAN DİZİSİNDE TANIŞTILAR Ünlü çift, Kuruluş Osman dizi setinde tanışıp hayatlarını birleştirme kararı almıştı. BUSE ARSLAN ŞENSOY KİMDİR? 1992 doğumlu Buse Arslan Şensoy Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. Kocamın Ailesi'nde 'Gülay Ar', Kuruluş Osman dizisinde ise 'Aygül Hatun' rolüne hayat verdi. Buse Arslan, 29 Aralık 1992'de İstanbul'da doğdu. Oyunculuk kariyerine ilk kez ''2011 de konuk oyuncu olarak başladı . Esas oyunculuk kariyerine başladığı dizi 'Benim Hala Umudum Var' dizisidir. 2018 yılında oynadığı dizilerden Kocaman Ailem 'de Berrak Tezcan karakterini canlandırdı ve ardından Kuruluş: Osman'da 'Aygül Hatun' karakterini canlandırdı. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olduktan sonra Kadir Has Üniversitesi Sinema ve Drama Oyunculuk Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.