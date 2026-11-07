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Buse Varol'un şarkı söylemesi korkuttu! Alişan eşinin sesini dinletti, Demet Akalın'ın yanıtı olay oldu: "Eyvah..."

Ünlü şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol'un söylediği şarkıyı müzik dünyasının iddialı isimleri Demet Akalın ve Sinan Akçıl'a dinletti. Eşinin sesini ve yorumunu yakın dostlarına dinleten Alişan beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

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ZEHRA DEMİROK
Giriş Tarihi: 07.11.2026 12:03
Buse Varol’un şarkı söylemesi korkuttu! Alişan eşinin sesini dinletti, Demet Akalın’ın yanıtı olay oldu: Eyvah...

Buse Varol ile mutlu evliliğiyle adından söz ettiren Alişan, eşinin şarkı söylediği anları arkadaşları besteci Sinan Akçıl ve pop müziğin sevilen ismi Demet Akalın ile paylaştı.

Buse Varol’un şarkı söylemesi korkuttu! Alişan eşinin sesini dinletti, Demet Akalın’ın yanıtı olay oldu: Eyvah...

Güçlü sesi ve başarılı kariyeri ile adından sıklıkla söz ettiren Alişan, 2018 yılında oyuncu olan Buse Varol ile hayatını birleştirmişti.

Buse Varol’un şarkı söylemesi korkuttu! Alişan eşinin sesini dinletti, Demet Akalın’ın yanıtı olay oldu: Eyvah...

İkili evliliklerinde 2019'da oğulları Burak, 2021 yılında ise kızları Eliz'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

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Buse Varol’un şarkı söylemesi korkuttu! Alişan eşinin sesini dinletti, Demet Akalın’ın yanıtı olay oldu: Eyvah...

Magazin dünyasının en renkli dostluklarından birine sahip olan Alişan ile Demet Akalın arasında yaşanan esprili diyaloglara bir yenisi daha eklendi.

Buse Varol’un şarkı söylemesi korkuttu! Alişan eşinin sesini dinletti, Demet Akalın’ın yanıtı olay oldu: Eyvah...

DEMET AKALIN'DAN OLAY YARATACAK NÜKTE!

Eşinin şarkı söylerkenki performansını ve ses tonunu dostlarının beğenisine sunan Alişan, Demet Akalın'ın dobralığıyla bilinen tepkisinden nasibini aldı.

Buse Varol’un şarkı söylemesi korkuttu! Alişan eşinin sesini dinletti, Demet Akalın’ın yanıtı olay oldu: Eyvah...

Ses kaydını dinler dinlemez neşeli ama bir o kadar da şaşkın bir tepki veren Akalın, esprili bir dille şu ifadeleri kullandı:

Buse Varol’un şarkı söylemesi korkuttu! Alişan eşinin sesini dinletti, Demet Akalın’ın yanıtı olay oldu: Eyvah...

"Eyvah, bu da şarkıcı olmak istiyor!"

Buse Varol’un şarkı söylemesi korkuttu! Alişan eşinin sesini dinletti, Demet Akalın’ın yanıtı olay oldu: Eyvah...

Buse Varol'un şarkıcılığa bir adım atıp atmayacağı merak konusu olurken, ünlü isimlerin bu neşeli sohbeti magazin dünyasında da ve takipçileri arasında ses getirdi.

Buse Varol’un şarkı söylemesi korkuttu! Alişan eşinin sesini dinletti, Demet Akalın’ın yanıtı olay oldu: Eyvah...

İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler..

SANLI AKGÜN VE OYA SÖZDUYAR
Buse Varol’un şarkı söylemesi korkuttu! Alişan eşinin sesini dinletti, Demet Akalın’ın yanıtı olay oldu: Eyvah...

GÖKÇE DİNÇER- ARAS YILDIRAN

Buse Varol’un şarkı söylemesi korkuttu! Alişan eşinin sesini dinletti, Demet Akalın’ın yanıtı olay oldu: Eyvah...

FERİT KAYA-YASEMİN CEREN

Buse Varol’un şarkı söylemesi korkuttu! Alişan eşinin sesini dinletti, Demet Akalın’ın yanıtı olay oldu: Eyvah...

ZEYNEP BASTIK- SERKAY TÜTÜNCÜ

Buse Varol’un şarkı söylemesi korkuttu! Alişan eşinin sesini dinletti, Demet Akalın’ın yanıtı olay oldu: Eyvah...

HİRA KOYUNCUOĞLU - BARAN SULHAN

Buse Varol’un şarkı söylemesi korkuttu! Alişan eşinin sesini dinletti, Demet Akalın’ın yanıtı olay oldu: Eyvah...

CEYDA DÜVENCİ-GÜÇLÜ METE

Buse Varol’un şarkı söylemesi korkuttu! Alişan eşinin sesini dinletti, Demet Akalın’ın yanıtı olay oldu: Eyvah...

NAZAN KESAL-ERCAN KESAL

Buse Varol’un şarkı söylemesi korkuttu! Alişan eşinin sesini dinletti, Demet Akalın’ın yanıtı olay oldu: Eyvah...

YUNUS BÜLBÜL- NESLİHAN MUTLU

Buse Varol’un şarkı söylemesi korkuttu! Alişan eşinin sesini dinletti, Demet Akalın’ın yanıtı olay oldu: Eyvah...

HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN

Buse Varol’un şarkı söylemesi korkuttu! Alişan eşinin sesini dinletti, Demet Akalın’ın yanıtı olay oldu: Eyvah...

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

Buse Varol’un şarkı söylemesi korkuttu! Alişan eşinin sesini dinletti, Demet Akalın’ın yanıtı olay oldu: Eyvah...

IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER

Buse Varol’un şarkı söylemesi korkuttu! Alişan eşinin sesini dinletti, Demet Akalın’ın yanıtı olay oldu: Eyvah...

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Buse Varol’un şarkı söylemesi korkuttu! Alişan eşinin sesini dinletti, Demet Akalın’ın yanıtı olay oldu: Eyvah...

TAMER LEVENT- SENAN LEVENT

Buse Varol’un şarkı söylemesi korkuttu! Alişan eşinin sesini dinletti, Demet Akalın’ın yanıtı olay oldu: Eyvah...

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Buse Varol’un şarkı söylemesi korkuttu! Alişan eşinin sesini dinletti, Demet Akalın’ın yanıtı olay oldu: Eyvah...

HAKAN ÇALHANOĞLU- SİNEM ÇALHANOĞLU

Buse Varol’un şarkı söylemesi korkuttu! Alişan eşinin sesini dinletti, Demet Akalın’ın yanıtı olay oldu: Eyvah...

OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ

Buse Varol’un şarkı söylemesi korkuttu! Alişan eşinin sesini dinletti, Demet Akalın’ın yanıtı olay oldu: Eyvah...

DUA LİPA-CALLUM TURNER