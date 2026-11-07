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Buse Varol'un şarkı söylemesi korkuttu! Alişan eşinin sesini dinletti, Demet Akalın'ın yanıtı olay oldu: 'Eyvah...'
Buse Varol'un şarkı söylemesi korkuttu! Alişan eşinin sesini dinletti, Demet Akalın'ın yanıtı olay oldu: "Eyvah..."
Ünlü şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol'un söylediği şarkıyı müzik dünyasının iddialı isimleri Demet Akalın ve Sinan Akçıl'a dinletti. Eşinin sesini ve yorumunu yakın dostlarına dinleten Alişan beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.
Giriş Tarihi: 07.11.2026 12:03