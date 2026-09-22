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Bütün güzel anılar o karelerde kaldı! 27 yaşındaki oğlunun evlat acısıyla sarsıldı: O anlar yürek yaktı...
Bütün güzel anılar o karelerde kaldı! 27 yaşındaki oğlunun evlat acısıyla sarsıldı: O anlar yürek yaktı...
Dünyaca ünlü model Cindy Crawford, 27 yaşındaki oğlu Presley Gerber'in vefatıyla derin bir acı yaşadı. Anne ve oğulun geçmişte çekilen çocukluk fotoğraflarının yeniden gündeme gelmesi, geride kalan mutlu anların burukluğunu gözler önüne serdi.
Giriş Tarihi: 22.09.2026 09:51
Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 09:57