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Bütün güzel anılar o karelerde kaldı! 27 yaşındaki oğlunun evlat acısıyla sarsıldı: O anlar yürek yaktı...

Dünyaca ünlü model Cindy Crawford, 27 yaşındaki oğlu Presley Gerber'in vefatıyla derin bir acı yaşadı. Anne ve oğulun geçmişte çekilen çocukluk fotoğraflarının yeniden gündeme gelmesi, geride kalan mutlu anların burukluğunu gözler önüne serdi.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 22.09.2026 09:51 Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 09:57
Bütün güzel anılar o karelerde kaldı! 27 yaşındaki oğlunun evlat acısıyla sarsıldı: O anlar yürek yaktı...

Dünyaca ünlü süper model Cindy Crawford ve iş insanı Rande Gerber'ın 27 yaşındaki oğlu Presley Gerber hayatını kaybetti.

Bütün güzel anılar o karelerde kaldı! 27 yaşındaki oğlunun evlat acısıyla sarsıldı: O anlar yürek yaktı...

Magazin sitesi TMZ'nin aktardığı ve Los Angeles Bölgesi Adli Tıp Kurumu tarafından doğrulanan habere göre genç model, kaldığı bir rehabilitasyon merkezinde yaşamını yitirdi.

Bütün güzel anılar o karelerde kaldı! 27 yaşındaki oğlunun evlat acısıyla sarsıldı: O anlar yürek yaktı...

Ölüm nedeni henüz netlik kazanmazken, aile adına açıklama yapan basın sözcüsü bu acı dönemde mahremiyet talebinde bulundu.

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Bütün güzel anılar o karelerde kaldı! 27 yaşındaki oğlunun evlat acısıyla sarsıldı: O anlar yürek yaktı...

15 yaşında adım attığı moda dünyasında dev markaların kampanyalarında boy gösteren Presley Gerber, uzun süredir ruh sağlığı sorunları ve madde bağımlılığı ile mücadele ediyordu.

Bütün güzel anılar o karelerde kaldı! 27 yaşındaki oğlunun evlat acısıyla sarsıldı: O anlar yürek yaktı...

Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan genç model; gece terörü, panik atak ve bağımlılık tedavisi gördüğünü belirterek yaşadığı süreci takipçileriyle dürüstçe paylaşmıştı.

Bütün güzel anılar o karelerde kaldı! 27 yaşındaki oğlunun evlat acısıyla sarsıldı: O anlar yürek yaktı...

Kız kardeşi Kaia Gerber ise daha önce Vogue dergisine verdiği bir demette, ağabeyinin yaşadığı rahatsızlıkların tüm aileyi sarsıp eşitlediğini ifade etmişti. Ailesinin geçmişte bu sorunları gizlemeye çalıştığını ancak ağabeyinin mücadelesini açıkça yaşama cesaretini desteklediğini belirten Kaia, bu durumun aile içi dengeleri derinden etkilediğini dile getirmişti.

Bütün güzel anılar o karelerde kaldı! 27 yaşındaki oğlunun evlat acısıyla sarsıldı: O anlar yürek yaktı...

GERİYE UNUTULMAZ ÇOCUKLUK ANILARI KALDI

Acı haberin ardından sosyal medyada ve basında, Cindy Crawford'ın çocuklarıyla birlikte çekildiği nostaljik fotoğraflar yeniden gündeme geldi.

Bütün güzel anılar o karelerde kaldı! 27 yaşındaki oğlunun evlat acısıyla sarsıldı: O anlar yürek yaktı...

Anne ve oğulun geçmiş yıllara ait mutlu anlarını yansıtan çocukluk kareleri, izleyenlerin yüreğini burktu.

Bütün güzel anılar o karelerde kaldı! 27 yaşındaki oğlunun evlat acısıyla sarsıldı: O anlar yürek yaktı...

Podyumların efsane isminin hafızalarda kalan bu güzel anıları, yaşanan büyük kaybın ardından derin bir burukluk bıraktı.

Bütün güzel anılar o karelerde kaldı! 27 yaşındaki oğlunun evlat acısıyla sarsıldı: O anlar yürek yaktı...

Dünyanın dört bir yanından gelen taziye mesajlarıyla sevenleri, bu zor süreçte acılı anneye destek olmaya devam ediyor.

Bütün güzel anılar o karelerde kaldı! 27 yaşındaki oğlunun evlat acısıyla sarsıldı: O anlar yürek yaktı...

Cindy Crawford'ın yaşadığı bu acı kayıp, geçmişte benzer bir kederle sarsılan Türk ünlüleri de akıllara getirdi. Tıpkı dünyaca ünlü model gibi, hayatının en ağır evlat acısıyla yüzleşmek zorunda kalan pek çok ünlü isim bulunuyor.

Bütün güzel anılar o karelerde kaldı! 27 yaşındaki oğlunun evlat acısıyla sarsıldı: O anlar yürek yaktı...

EBRU ŞALLI

Bir dönemin en ünlü mankenlerinden olan Ebru Şallı'nın 9 yaşındaki oğlu Pars, 2020 yılında 4 yıldır savaştığı lenfoma kanserine yenik düşerek hayatını kaybetmişti.

Bütün güzel anılar o karelerde kaldı! 27 yaşındaki oğlunun evlat acısıyla sarsıldı: O anlar yürek yaktı...

EGE KÖKENLİ

Anne olmak için gün sayan güzel oyuncu Ege Kökenli, yaşadığı büyük acıyla sevenlerini derinden üzmüştü.

Bütün güzel anılar o karelerde kaldı! 27 yaşındaki oğlunun evlat acısıyla sarsıldı: O anlar yürek yaktı...

Hamileliğinin 22. haftasında, 22 Mayıs 2025'te henüz 5 aylık bebeğini kaybeden ünlü oyuncu, uzun süre gözlerden uzak bir süreç geçirmişti.

Bütün güzel anılar o karelerde kaldı! 27 yaşındaki oğlunun evlat acısıyla sarsıldı: O anlar yürek yaktı...

CİHAT TAMER

Türk tiyatro ve sinemasının 81 yaşındaki usta ismi Cihat Tamer 57 yaşındaki oğlunu kaybetmişti.

Bütün güzel anılar o karelerde kaldı! 27 yaşındaki oğlunun evlat acısıyla sarsıldı: O anlar yürek yaktı...

Atilla Tamer bir süredir kanser ile mücadele ediyordu.

Bütün güzel anılar o karelerde kaldı! 27 yaşındaki oğlunun evlat acısıyla sarsıldı: O anlar yürek yaktı...

HÜLYA YİĞİTALP

Oyuncu, ses sanatçısı ve eski manken Hülya Yiğitalp'in 31 yaşındaki oğlu Yiğit Tokbey'in kaybıyla yıkılmıştı.

Bütün güzel anılar o karelerde kaldı! 27 yaşındaki oğlunun evlat acısıyla sarsıldı: O anlar yürek yaktı...

Yiğit Tokbey, 17 Ocak'ta ABD'de geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti

Bütün güzel anılar o karelerde kaldı! 27 yaşındaki oğlunun evlat acısıyla sarsıldı: O anlar yürek yaktı...

DEMET AKALIN

Okan Kurt ile 2012 yılında evlenen ünlü şarkıcı Demet Akalın, aynı acıyı 2 kez yaşamıştı. İlk olarak evlendikten kısa süre sonra hamile olduğu haberini alan güzel isim, birkaç hafta sonra çocuğunun düştüğü haberiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. İkinci çocuğuna beş haftalık hamileyken şiddetli bir kanama geçiren Demet Akalın, tekrardan bebeğini kaybetti.

Bütün güzel anılar o karelerde kaldı! 27 yaşındaki oğlunun evlat acısıyla sarsıldı: O anlar yürek yaktı...

Demet Akalın, 2014 yılında kızı Hira'yı dünyaya getirdi.

Bütün güzel anılar o karelerde kaldı! 27 yaşındaki oğlunun evlat acısıyla sarsıldı: O anlar yürek yaktı...

SEDA SAYAN

3 haftalık hamileyken aniden fenalaşıp hastaneye kaldırılan Seda Sayan, ağır bir kanama geçirerek bebeğini kaybetmişti. Sayan bu acı kaybından sonra uzun süre kimseyle görüşmemişti.

Bütün güzel anılar o karelerde kaldı! 27 yaşındaki oğlunun evlat acısıyla sarsıldı: O anlar yürek yaktı...

ENGİN YÜKSEL

Oyuncu Engin Yüksel'de 28 aylık oğlunun kaybını yaşamıştı.

Bütün güzel anılar o karelerde kaldı! 27 yaşındaki oğlunun evlat acısıyla sarsıldı: O anlar yürek yaktı...

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden oğlu Çınar Aziz'in yaşamını yitirmişti.

Bütün güzel anılar o karelerde kaldı! 27 yaşındaki oğlunun evlat acısıyla sarsıldı: O anlar yürek yaktı...

SAFİYE SOYMAN

Safiye Soyman'ın 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, geçtiğimiz Temmuz ayında vefat etmişti.

Bütün güzel anılar o karelerde kaldı! 27 yaşındaki oğlunun evlat acısıyla sarsıldı: O anlar yürek yaktı...

Soyman evladının kaybıyla adeta yıkılmıştı.