Trend Galeri Trend Magazin Büyük sürpriz! Alper Rende Altın Kelebek Ödül törenine damga vurdu! Sahnede evlilik teklifi etti sevgilisi Betül Çakmak gözyaşlarına boğuldu!

Büyük sürpriz! Alper Rende Altın Kelebek Ödül törenine damga vurdu! Sahnede evlilik teklifi etti sevgilisi Betül Çakmak gözyaşlarına boğuldu!

Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. En iyi dijital içerik üreticisi kategorisinde ödül alan Alper Rende, geceye damga vurdu. Alper Rende'den sahnede büyük sürpriz geldi. Alper Rende sevgilisi Betül Çakmak'a evlenme teklif etti. Alper Rende, "İleride çocuklarımıza anlatabileceğimiz mükemmel bir anımız olsun istedim." dedi.

Giriş Tarihi: 09.12.2024 09:27 Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 09:49
Büyük sürpriz! Alper Rende Altın Kelebek Ödül törenine damga vurdu! Sahnede evlilik teklifi etti sevgilisi Betül Çakmak gözyaşlarına boğuldu!

Son dönemin en dikkat çeken içerik üreticilerinden biri olan Alper Rende, 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde yer aldı. Alper Rende, En iyi dijital içerik üreticisi kategorisinde ödül kazandı.

Büyük sürpriz! Alper Rende Altın Kelebek Ödül törenine damga vurdu! Sahnede evlilik teklifi etti sevgilisi Betül Çakmak gözyaşlarına boğuldu!

12 yıldır içerik üreticisi olan Alper Rende son 1 yıldır belgesel şeklinde içerik üretmeye devam ettiğini söyledi. Sahnede ödül konuşması yapan Alper Rende'den büyük sürpriz geldi.

Büyük sürpriz! Alper Rende Altın Kelebek Ödül törenine damga vurdu! Sahnede evlilik teklifi etti sevgilisi Betül Çakmak gözyaşlarına boğuldu!

Alper Rende sevgilisi Betül Çakmak'a evlenme teklif etti. Alper Rende, "İleride çocuklarımıza anlatabileceğimiz mükemmel bir anımız olsun istedim." dedi.

Büyük sürpriz! Alper Rende Altın Kelebek Ödül törenine damga vurdu! Sahnede evlilik teklifi etti sevgilisi Betül Çakmak gözyaşlarına boğuldu!

Betül Çakmak gözyaşlarını tutamadı.

Büyük sürpriz! Alper Rende Altın Kelebek Ödül törenine damga vurdu! Sahnede evlilik teklifi etti sevgilisi Betül Çakmak gözyaşlarına boğuldu!
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