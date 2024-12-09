Trend Galeri Trend Magazin Büyük sürpriz! Alper Rende Altın Kelebek Ödül törenine damga vurdu! Sahnede evlilik teklifi etti sevgilisi Betül Çakmak gözyaşlarına boğuldu!

Büyük sürpriz! Alper Rende Altın Kelebek Ödül törenine damga vurdu! Sahnede evlilik teklifi etti sevgilisi Betül Çakmak gözyaşlarına boğuldu!

Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. En iyi dijital içerik üreticisi kategorisinde ödül alan Alper Rende, geceye damga vurdu. Alper Rende'den sahnede büyük sürpriz geldi. Alper Rende sevgilisi Betül Çakmak'a evlenme teklif etti. Alper Rende, "İleride çocuklarımıza anlatabileceğimiz mükemmel bir anımız olsun istedim." dedi.