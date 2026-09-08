Büyüsüne kapıldılar! Ebru Şahin ve eşi Cedi Osman’dan unutulmaz tatil paylaşımı: Gökyüzü çocukluk hayalimizi verdi

"BİZE ÇOCUKLUK HAYALİMİZİ VERDİ GÖKYÜZÜ."

Oyuncu paylaştığı karelerin altına ise, "Ben zaten ne yerde ne gökteydim. Ertesi sabah uyandığımda bu geceyi rüya sanmıştım. Aklım ikna olamadı bu büyüleyiciliğe.🫠 Henüz vakti değilmiş, düşük bir ihtimale tutunup 3saat 3 ayrı nokta gezdik. Gece 01:00'de tam umudu kesip, gördüğümüz güzelliklere sayıp dönecekken, bize çocukluk hayalimizi verdi gökyüzü." ifadelerini kullandı.