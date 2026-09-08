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Büyüsüne kapıldılar! Ebru Şahin ve eşi Cedi Osman’dan unutulmaz tatil paylaşımı: Gökyüzü çocukluk hayalimizi verdi
Büyüsüne kapıldılar! Ebru Şahin ve eşi Cedi Osman’dan unutulmaz tatil paylaşımı: Gökyüzü çocukluk hayalimizi verdi
Ünlü oyuncu Ebru Şahin ve eşi Cedi Osman, arkadaşlarıyla çıktığı İzlanda tatilinden dikkat çeken kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Ebru Şahin'in özellikle kuzey ışıkları altında çekilen fotoğrafları büyük ilgi gördü. İşte Ebru Şahin'in sosyal medyaya da damga vuran o paylaşımları!
Giriş Tarihi: 08.09.2026 20:32
Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 20:39