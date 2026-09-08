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Büyüsüne kapıldılar! Ebru Şahin ve eşi Cedi Osman’dan unutulmaz tatil paylaşımı: Gökyüzü çocukluk hayalimizi verdi

Ünlü oyuncu Ebru Şahin ve eşi Cedi Osman, arkadaşlarıyla çıktığı İzlanda tatilinden dikkat çeken kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Ebru Şahin'in özellikle kuzey ışıkları altında çekilen fotoğrafları büyük ilgi gördü. İşte Ebru Şahin'in sosyal medyaya da damga vuran o paylaşımları!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 08.09.2026 20:32 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 20:39
Büyüsüne kapıldılar! Ebru Şahin ve eşi Cedi Osman’dan unutulmaz tatil paylaşımı: Gökyüzü çocukluk hayalimizi verdi
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Oyuncu Ebru Şahin ile milli basketbolcu Cedi Osman, 2022 yılında önce Kuzey Makedonya'nın Ohrid kentinde nikâh masasına oturmuş, ardından Çeşme'de düzenlenen düğünle mutluluklarını sevdikleriyle kutlamıştı.

Büyüsüne kapıldılar! Ebru Şahin ve eşi Cedi Osman’dan unutulmaz tatil paylaşımı: Gökyüzü çocukluk hayalimizi verdi

Özel hayatlarını sakin bir şekilde sürdüren Cedi Osman ve Ebru Şahin, zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla hayranlarının karşısına çıkıyor.

Büyüsüne kapıldılar! Ebru Şahin ve eşi Cedi Osman’dan unutulmaz tatil paylaşımı: Gökyüzü çocukluk hayalimizi verdi

Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Ebru Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Şahin, geçtiğimiz günlerde takipçilerinin karşısına tatil kareleriyle çıkmıştı.

Büyüsüne kapıldılar! Ebru Şahin ve eşi Cedi Osman’dan unutulmaz tatil paylaşımı: Gökyüzü çocukluk hayalimizi verdi

Ünlü oyuncu Ebru Şahin, arkadaşlarıyla birlikte çıktığı İzlanda tatilinden karelerini yayınlamıştı.

Büyüsüne kapıldılar! Ebru Şahin ve eşi Cedi Osman’dan unutulmaz tatil paylaşımı: Gökyüzü çocukluk hayalimizi verdi

"YERLE GÖK ARASINDA BİR YERDE"

Yüzüne maske yaptığı anlarla birlikte çeşitli karelerini de yayınlayan paylaşımına "Yerle gök arasında bir yerde" notunu düşen Şahin, doğal güzelliğiyle adeta büyülemişti.

Büyüsüne kapıldılar! Ebru Şahin ve eşi Cedi Osman’dan unutulmaz tatil paylaşımı: Gökyüzü çocukluk hayalimizi verdi

"ÇOK GÜZEL"

Şahin'in İzlanda taitlinden yaptığı bu paylaşım kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulmuştu. Takipçileri tarafından Şahin'e "Çok güzel çok...", "Güzelim benim" gibi yorumlar yapılmıştı.

Büyüsüne kapıldılar! Ebru Şahin ve eşi Cedi Osman’dan unutulmaz tatil paylaşımı: Gökyüzü çocukluk hayalimizi verdi

İZLANDA TATİLİNDEN YEPYENİ KARELER

Geçtiğimiz günlerde bu paylaşımları yapan Ebru Şahin, bugün İzlanda tatilinden yeni kareleri hayranlarının beğenisine sundu.

Büyüsüne kapıldılar! Ebru Şahin ve eşi Cedi Osman’dan unutulmaz tatil paylaşımı: Gökyüzü çocukluk hayalimizi verdi

PAYLAŞIMLARINA BEĞENİ YAĞDI

Ünlü oyuncunun, paylaştığı karelere ise beğeni yağdı.

Büyüsüne kapıldılar! Ebru Şahin ve eşi Cedi Osman’dan unutulmaz tatil paylaşımı: Gökyüzü çocukluk hayalimizi verdi

BEKLEDİKLERİ MANZARAYA KAVUŞTULAR

Gece saat 01.00'e kadar kuzey ışıklarını bekleyen Şahin, artık umutlarını kaybedip geri dönmeye hazırlandıkları sırada gökyüzünde bekledikleri manzarayla karşılaştıklarını söyledi

Büyüsüne kapıldılar! Ebru Şahin ve eşi Cedi Osman’dan unutulmaz tatil paylaşımı: Gökyüzü çocukluk hayalimizi verdi

"BİZE ÇOCUKLUK HAYALİMİZİ VERDİ GÖKYÜZÜ."

Oyuncu paylaştığı karelerin altına ise, "Ben zaten ne yerde ne gökteydim. Ertesi sabah uyandığımda bu geceyi rüya sanmıştım. Aklım ikna olamadı bu büyüleyiciliğe.🫠 Henüz vakti değilmiş, düşük bir ihtimale tutunup 3saat 3 ayrı nokta gezdik. Gece 01:00'de tam umudu kesip, gördüğümüz güzelliklere sayıp dönecekken, bize çocukluk hayalimizi verdi gökyüzü." ifadelerini kullandı.

Büyüsüne kapıldılar! Ebru Şahin ve eşi Cedi Osman’dan unutulmaz tatil paylaşımı: Gökyüzü çocukluk hayalimizi verdi

Oyuncunun kuzey ışıklarıyla süslenen İzlanda gecesinden yaptığı paylaşım, takipçilerinden kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Şahin'in arkadaşlarıyla birlikte verdiği pozlar da paylaşımın öne çıkan kareleri arasında yer aldı.

Büyüsüne kapıldılar! Ebru Şahin ve eşi Cedi Osman’dan unutulmaz tatil paylaşımı: Gökyüzü çocukluk hayalimizi verdi

İşte Ebru Şahin'in o paylaşımları!

Büyüsüne kapıldılar! Ebru Şahin ve eşi Cedi Osman’dan unutulmaz tatil paylaşımı: Gökyüzü çocukluk hayalimizi verdi

Öte yandan Ebru Şahin, yeni hobisiyle de gündeme geldi. Renkli bir çalışma yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncunun boyama yaparkenki keyifli halleri dikkat çekmişti.

Büyüsüne kapıldılar! Ebru Şahin ve eşi Cedi Osman’dan unutulmaz tatil paylaşımı: Gökyüzü çocukluk hayalimizi verdi

Farklı uğraşlara da zaman ayıran Ebru Şahin, yaptığı paylaşımla günlük hayatından bir kesiti takipçileriyle paylaşmıştı. Elindeki boyalarla çalışırken görüntülenen Şahin'in yeni hobisine olan ilgisi sosyal medyada da ilgi görmüştü.

Büyüsüne kapıldılar! Ebru Şahin ve eşi Cedi Osman’dan unutulmaz tatil paylaşımı: Gökyüzü çocukluk hayalimizi verdi

Ekranlardan uzak olduğu dönemde sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Şahin, doğal ve samimi paylaşımlarıyla takipçileriyle bağını sürdürüyor.

Büyüsüne kapıldılar! Ebru Şahin ve eşi Cedi Osman’dan unutulmaz tatil paylaşımı: Gökyüzü çocukluk hayalimizi verdi

Öte yandan Şahin, Cedi Osman ile mutlu evliliğiyle sık sık adından söz ettiriyor.

Büyüsüne kapıldılar! Ebru Şahin ve eşi Cedi Osman’dan unutulmaz tatil paylaşımı: Gökyüzü çocukluk hayalimizi verdi

İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler…

OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ

Büyüsüne kapıldılar! Ebru Şahin ve eşi Cedi Osman’dan unutulmaz tatil paylaşımı: Gökyüzü çocukluk hayalimizi verdi

ÇAĞRI ÖZSAATÇILAR- HAKAN AYSEV

Büyüsüne kapıldılar! Ebru Şahin ve eşi Cedi Osman’dan unutulmaz tatil paylaşımı: Gökyüzü çocukluk hayalimizi verdi

NAZLI BULUM- DORUK KAYA

Büyüsüne kapıldılar! Ebru Şahin ve eşi Cedi Osman’dan unutulmaz tatil paylaşımı: Gökyüzü çocukluk hayalimizi verdi

DUA LİPA-CALLUM TURNER

Büyüsüne kapıldılar! Ebru Şahin ve eşi Cedi Osman’dan unutulmaz tatil paylaşımı: Gökyüzü çocukluk hayalimizi verdi

ALEX OXLADE- PERRİE EDWARDS

Büyüsüne kapıldılar! Ebru Şahin ve eşi Cedi Osman’dan unutulmaz tatil paylaşımı: Gökyüzü çocukluk hayalimizi verdi

MARİO LEMİNA- FANNY NEGUESHA

Büyüsüne kapıldılar! Ebru Şahin ve eşi Cedi Osman’dan unutulmaz tatil paylaşımı: Gökyüzü çocukluk hayalimizi verdi

ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN

Büyüsüne kapıldılar! Ebru Şahin ve eşi Cedi Osman’dan unutulmaz tatil paylaşımı: Gökyüzü çocukluk hayalimizi verdi

CENK TOSUN - ECE TOSUN

Büyüsüne kapıldılar! Ebru Şahin ve eşi Cedi Osman’dan unutulmaz tatil paylaşımı: Gökyüzü çocukluk hayalimizi verdi

AYLİN KONTENTE-ALPER KUL