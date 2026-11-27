Trend
Galeri
Trend Magazin
Çağla Şıkel Gazze'de yaşananlara sessiz kalamadı! Duygusal paylaşımıyla yürekleri dağladı: 'İçim acıyor, dayanacak güç kalmadı...'
Çağla Şıkel Gazze'de yaşananlara sessiz kalamadı! Duygusal paylaşımıyla yürekleri dağladı: "İçim acıyor, dayanacak güç kalmadı..."
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve derinleşen insani kriz karşısında sanat dünyasından tepkiler gelmeye devam ediyor. Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Filistin'de yaşananlara duyduğu üzüntüyü dile getirerek özellikle çocukların ve sivillerin yaşadığı acıya dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 27.11.2026 15:23
Güncelleme Tarihi: 27.11.2026 15:51