"Filistin'de yaşananları gördükçe içim acıyor, dayanacak güç kalmadı... Dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir çocuk öldürülmemeli. Korkuyla büyümemeli. Hiçbir anne evladını toprağa vermemeli. Hiçbir insan yaşam hakkından, özgürlüğünden ve sevdiklerinden mahrum bırakılmamalı. Barış, huzur ve güven içinde yaşamak tüm insanlığın hakkı. Lütfen bu artık son bulsun..."