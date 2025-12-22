Trend Galeri Trend Magazin Çağla Şıkel'e imza gününde duygu seli: Oğulları Kuzey ve Uzay'dan annelik gururu! "Annem bu işi de mükemmel yapmıştır"

Çağla Şıkel, ilk kitabı için düzenlenen imza gününde duygu dolu anlar yaşadı. Çocukları Kuzey ve Uzay'ın sürpriz sözleri karşısında duygulanan Şıkel, hem annelik gururunu hem de ilk kitap heyecanını sevenleriyle birlikte paylaştı.

Giriş Tarihi: 22.12.2025 07:04
Çağla Şıkel, ilk kitabı 'Sen Hala Annenin Kızısın'ın İstinyePark D&R'daki imza gününde duygu dolu bir gün geçirdi.

Çocukları ile kız kardeşinin yaptığı sürpriz karşısında duygulanan Şıkel, şunları söyledi:

"Ben sulu göz olarak, duygularını yoğun yaşayan birisiyim. Söz konusu çocuklarım, ailem ve bu kadar sevilmek olunca tartışmasız çok daha duygusal oluyorum. Çocuklarımın ailemin ve sevenlerimin burada olması müthiş bir his. İlk kez yaşadığım bir heyecan benim de. Yazar değilim ama kendimi anlatabilme konusunda çok daha iyiyim. Yazmak o yüzden kolay olmadı. İki sene önce yazdığım bir kitap, böyle bir dönemde bu kalabalığı görmek ve sevgiyi hissetmek tarif edemeyeceğim bir his."

Şıkel'in büyük oğlu Kuzey, "Henüz kitabı okuyamadık ama annem tüm içtenliği ile yazmıştır, bundan hiç şüphem yok" derken küçük oğlu Uzay ise şunları söyledi:

"Annem her şeyi yapıyordu, bir tek kitap yazmadığı kalmıştı, onu da yaptı. Annem ile gurur duyuyorum. Eminim bu kitabı da her işte olduğu gibi kusursuz yazmıştır" yorumunda bulundu.

