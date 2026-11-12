Çağla Şıkel’in birinci olduğu yarışmada dereceye girmişti! Eski Türkiye güzeli Nilay Ceylan’ın hayatına dair sarsıcı gerçek…

Çatalca'daki evinde annesiyle birlikte yaşayan eski güzelin, bu süreçte yaşadığı ruhsal bunalım ve derin keder, sosyal medya paylaşımlarına da açıkça yansıdı. Ceylan'ın yaptığı son paylaşımlarda dile getirdiği, "Bir babam demedi 'Salaksın' diye, onun dışında herkes 'Salaksın kafanı kullanmadın' dedi. Kafa kullanmak değil aslı, insan kullanmak. 15 yaşımdan beri alnım ak..." şeklindeki sitem dolu ifadeleri, yaşadığı içsel mücadelenin ve yalnızlığın boyutunu gözler önüne serdi.