Çağla Şıkel’in birinci olduğu yarışmada dereceye girmişti! Eski Türkiye güzeli Nilay Ceylan’ın hayatına dair sarsıcı gerçek…

Yıl 1997... Türkiye'nin gözü kulağı güzellik yarışmasındaydı, Çağla Şıkel'in birincilik tacını taktığı o unutulmaz gecede podyumda fırtınalar estiren isimlerden biri de Nilay Ceylan'dı. Mimar Sinan mezunu olan, bir dönem ekranlarda sunuculuk yaptıktan sonra şöhretin pırıltılı dünyasını elinin tersiyle itip Çatalca'da mütevazı bir yaşam kuran eski güzel, sessiz sedasız uzaklaştığı hayattan geriye kalan o hüzünlü hikayesiyle şimdi magazin gündeminde yer aldı. Ceylan'ın hikayesinde ortaya çıkan bir detay ise duyanları hüzne boğdu…