Trend Galeri Trend Magazin Çağla Şıkel’in birinci olduğu yarışmada dereceye girmişti! Eski Türkiye güzeli Nilay Ceylan’ın hayatına dair sarsıcı gerçek…

Çağla Şıkel’in birinci olduğu yarışmada dereceye girmişti! Eski Türkiye güzeli Nilay Ceylan’ın hayatına dair sarsıcı gerçek…

Yıl 1997... Türkiye'nin gözü kulağı güzellik yarışmasındaydı, Çağla Şıkel'in birincilik tacını taktığı o unutulmaz gecede podyumda fırtınalar estiren isimlerden biri de Nilay Ceylan'dı. Mimar Sinan mezunu olan, bir dönem ekranlarda sunuculuk yaptıktan sonra şöhretin pırıltılı dünyasını elinin tersiyle itip Çatalca'da mütevazı bir yaşam kuran eski güzel, sessiz sedasız uzaklaştığı hayattan geriye kalan o hüzünlü hikayesiyle şimdi magazin gündeminde yer aldı. Ceylan'ın hikayesinde ortaya çıkan bir detay ise duyanları hüzne boğdu…

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
GÖZDE NUR ŞAHİN
Giriş Tarihi: 12.11.2026 15:49
Çağla Şıkel’in birinci olduğu yarışmada dereceye girmişti! Eski Türkiye güzeli Nilay Ceylan’ın hayatına dair sarsıcı gerçek…

1997 yılının Türkiye güzellik yarışması, magazin tarihinin en çok konuşulan gecelerinden biri olarak hafızalara kazınmıştı. Çağla Şıkel'in birincilik tacını takarak adını büyük bir yıldız olarak duyurduğu o unutulmaz gecede, podyumda dikkat çeken isimlerden biri de üçüncü olan Nilay Ceylan'dı.

Çağla Şıkel’in birinci olduğu yarışmada dereceye girmişti! Eski Türkiye güzeli Nilay Ceylan’ın hayatına dair sarsıcı gerçek…

Mimar Sinan Üniversitesi Dekor Kostüm Bölümü'nden mezun olan, bir dönem ekranlarında sunuculuk ve kısa süreli oyunculuk yapan Ceylan, pırıltılı ve kalabalık şöhret dünyasını geride bırakarak bambaşka bir yaşam yolculuğu seçmişti.

Çağla Şıkel’in birinci olduğu yarışmada dereceye girmişti! Eski Türkiye güzeli Nilay Ceylan’ın hayatına dair sarsıcı gerçek…

ŞÖHRETİ BIRAKIP ÇATALCA'YA YERLEŞTİ

Podyumlardaki ve televizyon ekranlarındaki hareketli günlerinin ardından kameralardan ve göz önündeki hayatından tamamen uzaklaşmayı tercih eden Nilay Ceylan, İstanbul'un sakin ilçesi Çatalca'ya yerleşti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Çağla Şıkel’in birinci olduğu yarışmada dereceye girmişti! Eski Türkiye güzeli Nilay Ceylan’ın hayatına dair sarsıcı gerçek…

Burada kendisine yepyeni ve mütevazı bir dünya kuran eski güzel, hayatını kendi elleriyle tasarladığı takıları sosyal medya hesabı üzerinden satarak kazanmaya başladı. Şöhretin getirdiği kalabalıklardan sıyrılarak doğayla iç içe, sakin bir yaşam süren Ceylan'ın bu huzurlu tablosu, zamanla yaşadığı bazı sarsıcı kayıplarla birlikte değişmeye başladı.

Çağla Şıkel’in birinci olduğu yarışmada dereceye girmişti! Eski Türkiye güzeli Nilay Ceylan’ın hayatına dair sarsıcı gerçek…

BABASININ ÖLÜMÜ ÇOK SARSTI

Hayatının dönüm noktalarından biri, iki yıl önce babasını kaybetmesiyle yaşandı. Babasının vefatının ardından büyük bir sarsıntı yaşayan Nilay Ceylan, bu acı kaybı takiben çevresinden uzaklaşarak giderek içine kapandı.

Çağla Şıkel’in birinci olduğu yarışmada dereceye girmişti! Eski Türkiye güzeli Nilay Ceylan’ın hayatına dair sarsıcı gerçek…

Çatalca'daki evinde annesiyle birlikte yaşayan eski güzelin, bu süreçte yaşadığı ruhsal bunalım ve derin keder, sosyal medya paylaşımlarına da açıkça yansıdı. Ceylan'ın yaptığı son paylaşımlarda dile getirdiği, "Bir babam demedi 'Salaksın' diye, onun dışında herkes 'Salaksın kafanı kullanmadın' dedi. Kafa kullanmak değil aslı, insan kullanmak. 15 yaşımdan beri alnım ak..." şeklindeki sitem dolu ifadeleri, yaşadığı içsel mücadelenin ve yalnızlığın boyutunu gözler önüne serdi.

Çağla Şıkel’in birinci olduğu yarışmada dereceye girmişti! Eski Türkiye güzeli Nilay Ceylan’ın hayatına dair sarsıcı gerçek…

GENÇ YAŞTA GELEN ACI SON

Mimar Sinan'daki sanat dolu yıllarından podyumlara, oradan da Çatalca'daki sakin evine uzanan bu hayat hikayesinin sonu ise herkesi derinden sarstı.

Çağla Şıkel’in birinci olduğu yarışmada dereceye girmişti! Eski Türkiye güzeli Nilay Ceylan’ın hayatına dair sarsıcı gerçek…

Annesiyle birlikte yaşadığı evde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda eden Nilay Ceylan'ın vefat haberi, magazin dünyasında ve onu sevenler arasında büyük bir üzüntü yarattı.

Çağla Şıkel’in birinci olduğu yarışmada dereceye girmişti! Eski Türkiye güzeli Nilay Ceylan’ın hayatına dair sarsıcı gerçek…

Çatalca Karacaköy Camisi'nden son yolculuğuna uğurlanan eski güzelin, henüz 44 yaşında gibi genç bir yaşta aramızdan ayrılması, geride kalan dostlarının ve sevenlerinin yüreğinde büyük bir boşluk bıraktı. Podyumların neşeli ve parlak yüzünden geriye, sessiz sedasız kapanan hüzünlü bir hayat hikayesi kaldı.

Çağla Şıkel’in birinci olduğu yarışmada dereceye girmişti! Eski Türkiye güzeli Nilay Ceylan’ın hayatına dair sarsıcı gerçek…

TÜRK POP SANATÇISININ ÖLÜMÜ DE BİR O KADAR YÜREKLERİ DAĞLADI...

Asıl adı Rezzan Aylin Soyurgal olan Türk pop müzik sanatçısı Aylin Urgal, 1970'li yıllarda seslendirdiği eserlerle dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Ünlü sanatçı, müzik yolculuğuna 1969 yılında orkestra şefi Birol Soyurgal'ın orkestrasında solist olarak başladı.

Çağla Şıkel’in birinci olduğu yarışmada dereceye girmişti! Eski Türkiye güzeli Nilay Ceylan’ın hayatına dair sarsıcı gerçek…

Yine aynı yıl Birol Soyurgal ile hayatını birleştiren Urgal, İzmir'de sahne çalışmalarını sürdürdüğü sırada 1 Numara Plak'ın sahibi Ali Kocatepe tarafından keşfedilerek profesyonel plak dünyasına adım attı.

Çağla Şıkel’in birinci olduğu yarışmada dereceye girmişti! Eski Türkiye güzeli Nilay Ceylan’ın hayatına dair sarsıcı gerçek…

70'Lİ YILLARA DAMGA VURAN UNUTULMAZ ŞARKILARI

Kariyerine "Paran Pulun Senin Olsun / Nerelerdeydin?" isimli ilk 45'liğiyle başlayan Aylin Urgal, ardından çıkardığı "Sen Yarattın Beni / Nedir Bu Halin" çalışmasıyla müzik listelerinde üst sıralara tırmandı.

Çağla Şıkel’in birinci olduğu yarışmada dereceye girmişti! Eski Türkiye güzeli Nilay Ceylan’ın hayatına dair sarsıcı gerçek…

Elde ettiği bu yükseliş, kendisine 1976 yılında "En İyi Ümit Veren Kadın Şarkıcı" değerlendirmesinde dördüncülük getirdi. Sanatçının seslendirdiği "Sen Yarattın Beni" şarkısı ise 1977 yılında Türkiye'nin en iyi sekizinci Türkçe sözlü şarkısı ünvanını kazandı.

Çağla Şıkel’in birinci olduğu yarışmada dereceye girmişti! Eski Türkiye güzeli Nilay Ceylan’ın hayatına dair sarsıcı gerçek…

ÇALKANTILI YILLAR VE SAHNEYE DÖNÜŞ

Özel hayatında fırtınalı süreçlerden geçen sanatçı, 1979 yılının Aralık ayında ikiz çocukları Tevfik ve Uğur'u kucağına aldı. Bir süre müziğe ara verdikten sonra 1980 yılında yeniden sahnelere döndü. 1981 yılında eşinden boşanan Urgal, aynı yıl içinde ilaç içerek intihara teşebbüs etti. Yaşadığı zorlu dönemi geride bırakmak isteyen sanatçı, 1985 yılının Ocak ayından itibaren Ankara'da yeniden sahne almaya başladı.

Çağla Şıkel’in birinci olduğu yarışmada dereceye girmişti! Eski Türkiye güzeli Nilay Ceylan’ın hayatına dair sarsıcı gerçek…

BOLU DAĞI'NDAKİ ACI VEDA

Ankara'daki sahne çalışmalarını Nisan ayı sonunda tamamlayan Aylin Urgal, İstanbul'a dönmek üzere otobüse bindi. 26 Nisan 1985 tarihinde Bolu Dağı mevkiinde seyreden otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 21 kişi hayatını kaybetti.

Çağla Şıkel’in birinci olduğu yarışmada dereceye girmişti! Eski Türkiye güzeli Nilay Ceylan’ın hayatına dair sarsıcı gerçek…

Kazada, 34 yaşındaki Aylin Urgal ile birlikte yanında bulunan kardeşi Abidin Eker de yaşamını yitirdi.

Çağla Şıkel’in birinci olduğu yarışmada dereceye girmişti! Eski Türkiye güzeli Nilay Ceylan’ın hayatına dair sarsıcı gerçek…

Müzik dünyasını yasa boğan bu olay sonrası, ünlü sanatçının arkasında o dönem henüz 5 yaşında olan ikiz evlatları kaldı. Yıllar geçse de hafızalardaki yerini koruyan bu trajik olay, yaşanan acıyı seneler sonra yeniden gün yüzüne çıkardı.

Çağla Şıkel’in birinci olduğu yarışmada dereceye girmişti! Eski Türkiye güzeli Nilay Ceylan’ın hayatına dair sarsıcı gerçek…

ÜNLÜ OYUNCUNUN ÖLÜMÜNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN DETAY DERİNDEN SARSTI

Aslen Düzce'li olan Kanbolat Görkem Arslan,4 Kasım 1980 yılında dünyaya geldi.

Çağla Şıkel’in birinci olduğu yarışmada dereceye girmişti! Eski Türkiye güzeli Nilay Ceylan’ın hayatına dair sarsıcı gerçek…

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Arslan, oyunculuk kariyerine 2004 yılında rol aldığı "Çemberimde Gül Oya" dizisiyle adım attı.

Çağla Şıkel’in birinci olduğu yarışmada dereceye girmişti! Eski Türkiye güzeli Nilay Ceylan’ın hayatına dair sarsıcı gerçek…

"Hatırla Sevgili" projesinde canlandırdığı 'Mahir Çayan' karakteri ile hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu, aynı zamanda "Poyraz Karayel" dizisinde canlandırdığı 'Sefer Kılıçarslan' karakteri ile geniş kitlelere adını duyurmayı başardı.

Çağla Şıkel’in birinci olduğu yarışmada dereceye girmişti! Eski Türkiye güzeli Nilay Ceylan’ın hayatına dair sarsıcı gerçek…

2021 yılında Hicran Akın ile bir ömür mutluluğa 'evet' diyen Kanbolat Görkem Arslan, mutlu evliliği ile de sık sık adından söz ettirdi.

Çağla Şıkel’in birinci olduğu yarışmada dereceye girmişti! Eski Türkiye güzeli Nilay Ceylan’ın hayatına dair sarsıcı gerçek…

Hayat verdiği birçok karakter ile Türk televizyonlarının sevilen isimleri arasında yer alan ünlü oyuncu, henüz 45 yaşındayken aramızdan ayrıldı.

Çağla Şıkel’in birinci olduğu yarışmada dereceye girmişti! Eski Türkiye güzeli Nilay Ceylan’ın hayatına dair sarsıcı gerçek…

10 Şubat 2026 tarihinde Beyoğlu'nda bulunan evinde geçirdiği kalp krizi sonucunda hastaneye kaldırılan Kanbolat Görkem Arslan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çağla Şıkel’in birinci olduğu yarışmada dereceye girmişti! Eski Türkiye güzeli Nilay Ceylan’ın hayatına dair sarsıcı gerçek…

Henüz 45 yaşında erken vefatının ardından, ardında gözleri yaşla dolu eşi, meslektaşları ve hayranlarını bırakan Arslan, vefatıyla yürekleri dağladı.

Çağla Şıkel’in birinci olduğu yarışmada dereceye girmişti! Eski Türkiye güzeli Nilay Ceylan’ın hayatına dair sarsıcı gerçek…

Cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilen ünlü oyuncuyu, sevenleri ve meslektaşları yalnız bırakmadı.