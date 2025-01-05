Çağla Şıkel’in samimi eğlencesine gizemli sessizlik!

Manken Çağla Şıkel, Nail Gönenli ile uzun süren aşk orucunu geçtiğimiz yıllarda bozmuştu. YENİ AŞK İDDİASI Ünlü manken geçtiğimiz gün yepyeni bir aşk iddiasıyla gündeme geldi. MEKAN ÇIKIŞINDA GÖRÜNTÜLENDİ Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, önceki gece Etiler'deki bir mekanın arka kapısından çıkarken objektiflere yansıdı. SAMİMİ BİR ŞEKİLDE EĞLENDİĞİ BEYEFENDİ KİM? Mekanın arka kapısından kendisini aniden taksiye atan Şıkel'in, içeride bir beyefendi ile samimi bir şekilde eğlendiği öğrenildi. YENİ BİR AŞK MI DOĞUYOR? Ünlü manken, 'Çağla Hanım, içeride bir beyefendi ile samimiymişsiniz?' şeklindeki soru karşısında herhangi bir açıklama yapmayarak sadece gülümsedi. Türkiye güzeli seçildikten sonra mankenlik kariyerine başlayan arından da dizi sektörüne geçiş yapan Çağla Şikel, 46 yaşına girdi. Ünlü mankene arkadaşlarından birçok doğum günü mesajı geldi. Çağla Şikel hali hazırda yürüttüğü mankenlik kariyerine hız kesmeden devam ediyor. Eski evliliğinden 2 çocuğu bulunan güzel manken korduğu fiziği ile adeta göz dolduruyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan Şikel, kusursuz fiziğine övgü dolu yorumlar almadan geçmiyor. 'HALA TAŞ GİBİSİN' Türkiye'nin süper modeli olarak anılan Çağla Şikel, dün 46 yaşına bastı. Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşım yapan Çağla Şikel'e çok sayıda, 'Hala taş gibisin Çağla 2 çocuk annesine hiç benzemiyorsun' yorumları geldi. 'KANKASINDAN' LAKAPLI DOĞUM GÜNÜ MESAJI 'Cennet Mahallesi' dizisinde başrolü paylaştığı Alişan, kankası Çağla Şikel'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Ünlü şarkıcı not olarak, 'Hep böyle gülelim gudum. Sağlıkla huzurla inşallah nice güzel yaşlara seni çok seviyorum. İyi ki doğdun gudum.' yazdı. Ünlü modelin yakışıklılığı ile dikkat çeken büyük oğlu Kuzey, annesinin doğum gününü paylaştığı bir fotoğrafla kutladı. Kuzey annesine duyduğu sevgiyi de yazmaktan geri kalmadı: Canım annem iyi ki doğdun iyi ki varsın.' İŞTE ÜNLÜ MODELİN YENİ YAŞINI KUTLAYAN ARKADAŞLARI! İŞTE ÜNLÜ MODELİN YENİ YAŞINI KUTLAYAN ARKADAŞLARI! İŞTE ÜNLÜ MODELİN YENİ YAŞINI KUTLAYAN ARKADAŞLARI! İŞTE ÜNLÜ MODELİN YENİ YAŞINI KUTLAYAN ARKADAŞLARI! Öte yandan deneyimli sunucu ve model Çağla Şikel, Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen çocuklarıyla sık sık eğlenceli anlarını paylaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda Şikel oğulları Uzay ve Kuzey ile kış tatiline çıkmıştı. Ünlü güzelin 'Yavrularımla en sevdiğimiz yerdeyiz' notuyla yaptığı paylaşım içleri ısıtmıştı. Çağla Şıkel son olarak sunuculuğu yaptığı gecede beyaz ve siyah olarak iki elbise tercih etmişti. Zarafeti ile kendine hayran bırakan Çağla Şıkel hayranlarından tam not aldı. Sunucusu olduğu gecede ödüle de layık görülen Çağla Şıkel'e bir sürpriz de oğulları Kuzey ve Uzay'dan gelmişti. Deneyimli manken ve sunucu Çağla Şıkel ödülünü oğulları Kuzey ve Uzay'ın elinden almıştı. Geçtiğimiz günlerde 15 yaşına basan Kuzey Altuğ ve 12 yaşındaki Uzay Altuğ son olarak annelerini sunucusu olduğu ödül töreninde yalnız bırakmadı. Annesinin güzelliği kadar Kuzey'in yakışıklılığı da övgüleri toplamıştı. Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Kuzey ve Uzay her zaman büyük ilgi görüyor. Yakışıklılığı ile sosyal medyanın dikkatini çeken Kuzey, annesinin hesabında sık sık boy gösteriyor. Şimdilerde annesinin boyunu bile geçen Kuzey mankenlere taş çıkarıyor. Büyük oğlu Kuzey ve 12 yaşındaki oğlu Uzay ile eğlenceli anlarını paylaşmaya doyamayan güzel anne Çağla Şıkel'den yenileri geldi. İşte yakışıklılığını babası Emre Altuğ'dan fiziğini de annesi Çağla Şıkel'den alan Kuzey Altuğ ve muzipliğiyle ailenin en eğlencelisi Uzay Altuğ... Çağla Şıkel'in yakışıklı oğlu Kuzey Altuğ'un tenis oynadığı anlara 'Maşallah 10 parmağında 10 marifet' yorumları geldi. Çağla Şikel tenis oynayan oğlu Kuzey'in görüntülerini paylaştı Çağla Şıkel'in oğulları Kuzey ve Uzay ile paylaştığı eğlenceli paylaşımlar her zaman büyük ilgi görüyor. Güzel anne Çağla Şıkel'den duygusal bir paylaşım gelmişti. 15 yaşına basan oğlu Kuzey'in doğum gününü, geçmişten bugüne fotoğraf ve videolarla kutladı. İşte Çağla Şıkel'in duygusal paylaşımı... Doğduğun gün kutlu olsun oğlum... 🎂✨🧿 15 sanki yeni 18 gibi. Benimlesin aynı çatı altındayız ama biliyorum hissediyorum dokunsam uyanacağım rüyadan gibi... Gözümden akıyor şimdi sana olan sevgim damlaya damlaya göller, denizler okyanuslarımsın benim sonsuz denizim… İyi günde Çok ama çok seviyorum seni ❤️ Şimdi… 4,7 milyon takipçili hesabından geçtiğimiz günlerde paylaşımlarda bulunan Çağla Şıkel, 'Biraz eski, biraz yeni' dedi. Kendi çocukluğu, oğullarının küçüklük halleri ve şimdilerden kareleri takipçileriyle paylaşan Çağla Şıkel'e yorum yağdı. Çağla Şıkel'in özellikle oğlu Kuzey ile pozları ilgi odağı oldu. Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un oğlu Kuzey Altuğ yakışıklılığıyla mankenlere taş çıkardı! 'Çağla ilk kez birinin yanında kısa kalmış' bu yorum Çağla Şıkel'in oğlu Kuzey ile paylaştığı karelerine geldi. Kuzey Altuğ'un küçüklüğü... Çağla Şıkel ablası ile çocukluk hallerini ve yakın zamandan eğlendikleri anları da paylaşmayı ihmal etmedi. Çağla Şıkel ile ablası Berna Şıkel... Çağla Şıkel ile oğlu Uzay... Emre Altuğ da son olarak oğlu Kuzey ile bu karesini paylaştı... Çağla Şıkel siyah ve pembeyi bir arada kullandığı gece elbisesi ile adeta nefes kesti. Katıldığı davetin gözdesi olmayı başaran Çağla Şıkel'e hayranlarından alev emojileri yağdı. Çağla Şıkel'e 'Barbie misin? Sen nesin Çağla?', 'Çağla Şıkel güzelliği diye bir şey var', 'Moda ikonu' yorumları yağdı. Güzel manken ve sunucu Çağla Şıkel şıklığıyla bir kez daha hayran bıraktı... 45 yaşındaki deneyimli manken ve sunucu Çağla Şıkel özel hayatı ile de sosyal medyanın markajında... Çağla Şıkel, oğulları ile Kuzey ve Uzay ile yalnız yaşıyor. Çağla Şıkel'in paylaşımlarına oğullarıyla eğlenceli halleri damga vuruyor. Çağla Şıkel sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. Günlük hayatından birçok kesit paylaşan Çağla Şıkel özellikle oğulları Kuzey ve Uzay ile geçirdiği eğlenceli anlarla takipçilerinin övgüleri topluyor. İşindeki başarısının yani sıra son derece ilgili bir anne de olan Çağla Şıkel'in paylaşımları ilgi odağı oluyor. Çağla Şıkel'in iki oğlu ile yaşadığı 9 odalı lüks villası da hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Çağla Şıkel, son olarak evinin manzarasını takipçileriyle paylaştı... İşte Çağla Şıkel'in şarkıcı Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Kuzey ve Uzay ile yaşadığı süper lüks evi... Şıkel'in 800 metrekarelik 9 odalı lüks villasının iç dekorasyonu da dikkat çekici. Ünlü sanatçı Safiye Soyman'ın Boğaz manzaralı evi sosyal medyada ilgi odağı oldu... Yakın arkadaşı Seda Sayan'la yaptığı Photoshop'lu paylaşımlarla sosyal medyada çok konuşulan Safiye Soyman süper lüks evini takipçileriyle paylaşmıştı. İstanbul'daki evininin eşyalarını yenileyen Safiye Soyman, Youtube kanalında ev turu yapmıştı. Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, İstanbul'daki evinin eşyalarını Bodrum'a yazlığına gönderdi. İstanbul'daki evinde değişikliğe giden Soyman, gri tonlarda eşyalara ağırlık verdi. Ev dayama döşeme işlerine çok meraklı olduğunu söyleyen Soyman akşamları Boğaz manzarasına karşı keyif yaptığını belirtmişti. RAHAT ETMEYİ SEVİYORUM' İstanbul, Ankara ve Bodrum'da evi bulunan ünlü şarkıcı, 'İşlerim ağırlıklı olarak bu bölgelerde, rahat etmeyi seviyorum' demişti. Diğer ünlü isimlerin de merak edilen evlerini sizler için derledik ... Yasemin Özilhan Türkan Şoray Şafak Sezer Kıvanç Tatlıtuğ Demet Akbağ Sibel Can Demet Şener