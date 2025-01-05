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Çağla Şıkel’in samimi eğlencesine gizemli sessizlik!

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, geçtiğimiz gece Etiler'de bir mekanda eğlendi. Mekanın arka kapısından çıkan Çağla Şıkel'in içerde gizemli bir beyefendiyle samimi bir şekilde dans ettiği öğrenildi. İşte Çağla Şıkel'in o gecesinde yaşananlar!