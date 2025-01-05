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Çağla Şıkel’in samimi eğlencesine gizemli sessizlik!

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, geçtiğimiz gece Etiler'de bir mekanda eğlendi. Mekanın arka kapısından çıkan Çağla Şıkel'in içerde gizemli bir beyefendiyle samimi bir şekilde dans ettiği öğrenildi. İşte Çağla Şıkel'in o gecesinde yaşananlar!

EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 05.01.2025 08:58 Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 08:58
Çağla Şıkel’in samimi eğlencesine gizemli sessizlik!

Manken Çağla Şıkel, Nail Gönenli ile uzun süren aşk orucunu geçtiğimiz yıllarda bozmuştu.

Çağla Şıkel’in samimi eğlencesine gizemli sessizlik!

YENİ AŞK İDDİASI

Ünlü manken geçtiğimiz gün yepyeni bir aşk iddiasıyla gündeme geldi.

Çağla Şıkel’in samimi eğlencesine gizemli sessizlik!

MEKAN ÇIKIŞINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, önceki gece Etiler'deki bir mekanın arka kapısından çıkarken objektiflere yansıdı.

Çağla Şıkel’in samimi eğlencesine gizemli sessizlik!

SAMİMİ BİR ŞEKİLDE EĞLENDİĞİ BEYEFENDİ KİM?

Mekanın arka kapısından kendisini aniden taksiye atan Şıkel'in, içeride bir beyefendi ile samimi bir şekilde eğlendiği öğrenildi.

Çağla Şıkel’in samimi eğlencesine gizemli sessizlik!

YENİ BİR AŞK MI DOĞUYOR?

Ünlü manken, "Çağla Hanım, içeride bir beyefendi ile samimiymişsiniz?" şeklindeki soru karşısında herhangi bir açıklama yapmayarak sadece gülümsedi.

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