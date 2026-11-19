Çayıroğlu'nun mesleğine duyduğu bu sönmeyen tutku, küçük yaşta kameralar karşısına geçen pek çok ismin bugün nerede olduğu ve zaman içinde nasıl değiştiği sorusunu da beraberinde getiriyor. Öyle ki Türk televizyon ve sinema tarihinde çocuk oyuncu olarak parlayan daha nice isim var ve onların şimdiki halleri de en az o günkü rolleri kadar merak ediliyor.

O İSİMLERDEN BİRİ DE ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ'NİN KÜÇÜK DENİZ'İ OLMUŞTU!

Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl ve Aras Bulut İynemli gibi isimlerin yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Aylin ile Soner'in kızı Deniz karakterini canlandıran Nisa Melis Telli, çocuk yaştaki başarılı performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.