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Çalıkuşu’nun minik Munise’siydi! Oyuncu Mine Çayıroğlu’ndan duygusal itiraf: “Çocuk yıldız olmak travmatik bir durum”
Çalıkuşu’nun minik Munise’siydi! Oyuncu Mine Çayıroğlu’ndan duygusal itiraf: “Çocuk yıldız olmak travmatik bir durum”
Bir dönemin unutulmaz yapımlarından Çalıkuşu'nda hayat verdiği Munise karakteriyle hafızalara kazınan Mine Çayıroğlu, yıllar sonra çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerine dair samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncunun geçmişe dönüp anlattıkları dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 19.11.2026 13:49