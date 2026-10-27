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Cam topukları ve renkli tarzıyla tanınıyordu! 90’ların efsane ismi Rüya Ersavcı'nın son görüntüsü hayran bıraktı...

90'lı yılların unutulmaz pop ikonu Rüya Ersavcı, ikonik tarzı ve hafızalara kazınan şarkılarıyla yeniden gündeme geldi. "İstemiyorum Baba" hitinin başarılı ismi, yıllara meydan okuyan fit görünümü ve hiç kaybetmediği zarafetiyle hayranlarını bir kez daha kendisinden söz ettirdi.

Giriş Tarihi: 27.10.2026 16:44 Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 16:46