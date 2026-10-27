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Cam topukları ve renkli tarzıyla tanınıyordu! 90’ların efsane ismi Rüya Ersavcı'nın son görüntüsü hayran bıraktı...

90'lı yılların unutulmaz pop ikonu Rüya Ersavcı, ikonik tarzı ve hafızalara kazınan şarkılarıyla yeniden gündeme geldi. "İstemiyorum Baba" hitinin başarılı ismi, yıllara meydan okuyan fit görünümü ve hiç kaybetmediği zarafetiyle hayranlarını bir kez daha kendisinden söz ettirdi.

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GÖZDE NUR ŞAHİN
Giriş Tarihi: 27.10.2026 16:44 Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 16:46
Cam topukları ve renkli tarzıyla tanınıyordu! 90’ların efsane ismi Rüya Ersavcı’nın son görüntüsü hayran bıraktı...

Türk pop müziğinin 90'lı yıllardaki en dikkat çeken figürlerinden biri olan Rüya Ersavcı, "İstemiyorum Baba" şarkısıyla bir döneme adını altın harflerle yazdırmıştı.

Cam topukları ve renkli tarzıyla tanınıyordu! 90’ların efsane ismi Rüya Ersavcı’nın son görüntüsü hayran bıraktı...

Kendine has sahne tarzı, ikonik balon etekleri ve cam topuklu ayakkabılarıyla müzik dünyasında renkli ve özgün bir çizgi ortaya koyan sanatçı, Eurovision elemelerinden unutulmaz albüm çalışmalarına uzanan kariyeriyle popüler kültürün hafızasında silinmez bir yer edindi.

Cam topukları ve renkli tarzıyla tanınıyordu! 90’ların efsane ismi Rüya Ersavcı’nın son görüntüsü hayran bıraktı...

ZAMANA MEYDAN OKUYAN DURUŞ VE SON HALİ

Dönemine damga vuran eserleriyle her daim sevgiyle hatırlanan Rüya Ersavcı, son görüntüsüyle yeniden tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Cam topukları ve renkli tarzıyla tanınıyordu! 90’ların efsane ismi Rüya Ersavcı’nın son görüntüsü hayran bıraktı...

Yıllar içindeki değişimi, fit görünümü ve özenle koruduğu stiliyle sosyal medyanın ve magazin gündeminin odak noktası olan ünlü şarkıcı, zarafetinden ve kendine has enerjisinden hiçbir şey kaybetmediğini gözler önüne serdi.

Cam topukları ve renkli tarzıyla tanınıyordu! 90’ların efsane ismi Rüya Ersavcı’nın son görüntüsü hayran bıraktı...

90'LARIN RUHU GÜNÜMÜZDE YAŞIYOR

Zamana meydan okuyan güçlü duruşuyla Ersavcı, güncel haliyle de takipçilerinden tam not almaya devam ediyor.

Cam topukları ve renkli tarzıyla tanınıyordu! 90’ların efsane ismi Rüya Ersavcı’nın son görüntüsü hayran bıraktı...

90'ların unutulmayan nostaljik ruhunu günümüze taşıyan usta isim, fit görüntüsü ve şıklığıyla bir kez daha sevenlerini kendine hayran bıraktı.

Cam topukları ve renkli tarzıyla tanınıyordu! 90’ların efsane ismi Rüya Ersavcı’nın son görüntüsü hayran bıraktı...

ÇİÇEK TAKSİ'NİN POLİS NURAY'INI GÖRDÜNÜZ MÜ?

Bir dönemin fenomen dizisi Çiçek Taksi'nde hayat verdiği polis Nuray karakteriyle hafızalara kazınan Gül Gölge, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Cam topukları ve renkli tarzıyla tanınıyordu! 90’ların efsane ismi Rüya Ersavcı’nın son görüntüsü hayran bıraktı...

Oyunculuğa ara veren 44 yaşındaki isim, birkaç yıl önce kurduğu güzellik merkeziyle kariyerine farklı bir alanda devam ederken sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Cam topukları ve renkli tarzıyla tanınıyordu! 90’ların efsane ismi Rüya Ersavcı’nın son görüntüsü hayran bıraktı...

Bakımlı görünümü ve fit haliyle dikkat çeken Gölge'nin yıllara meydan okuyan görüntüsü, takipçilerinden beğeni toplamaya devam ediyor.

Cam topukları ve renkli tarzıyla tanınıyordu! 90’ların efsane ismi Rüya Ersavcı’nın son görüntüsü hayran bıraktı...

İşte Çiçek Taksi'nin güzel polisi Gül Gölge'nin şimdiki hali...

Cam topukları ve renkli tarzıyla tanınıyordu! 90’ların efsane ismi Rüya Ersavcı’nın son görüntüsü hayran bıraktı...

Estetik yerine küçük dokunuşları tercih ettiğini söyleyen ünlü isim, cilt bakımına ve sağlıklı yaşamına gösterdiği özenle de öne çıkıyor.

Cam topukları ve renkli tarzıyla tanınıyordu! 90’ların efsane ismi Rüya Ersavcı’nın son görüntüsü hayran bıraktı...

Gül Gölge, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor.

Cam topukları ve renkli tarzıyla tanınıyordu! 90’ların efsane ismi Rüya Ersavcı’nın son görüntüsü hayran bıraktı...

Yüzüne ufak dokunuşlar yaptıran oyuncu, cildine ve sağlığına oldukça dikkat ediyor.

Cam topukları ve renkli tarzıyla tanınıyordu! 90’ların efsane ismi Rüya Ersavcı’nın son görüntüsü hayran bıraktı...

PEKİ BETON AYŞE NE YAPIYOR?

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Hayat Bilgisi, yayınlandığı dönemde milyonları ekran başına kilitlemeyi başarmıştı. Okul hayatını eğlenceli ve öğretici bir dille ekrana taşıyan dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve hafızalara kazınan karakterleriyle yıllar geçse de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Cam topukları ve renkli tarzıyla tanınıyordu! 90’ların efsane ismi Rüya Ersavcı’nın son görüntüsü hayran bıraktı...

Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri olan "Beton Ayşe", sert tavırları, asi kişiliği ve kendine has tarzıyla izleyicinin gönlünde taht kurmuştu. Bu sevilen karaktere hayat veren Hayfa Safi Tulun, ekranlardan uzak kaldığı yılların ardından yeniden gündeme geldi.

Cam topukları ve renkli tarzıyla tanınıyordu! 90’ların efsane ismi Rüya Ersavcı’nın son görüntüsü hayran bıraktı...

Bir dönemin sevilen oyuncusu, şöhretli yaşamı geride bırakarak sakin ve gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih etti. Uzun süredir kameralardan uzak yaşayan Tulun'un bugünlerde bambaşka bir işle uğraştığı ortaya çıktı.

Cam topukları ve renkli tarzıyla tanınıyordu! 90’ların efsane ismi Rüya Ersavcı’nın son görüntüsü hayran bıraktı...

Hayvan sevgisiyle bilinen Hayfa Safi Tulun, yaşamını İstanbul'un Çatalca ilçesinde sürdürüyor. Oyunculuğun ardından yönünü farklı bir alana çeviren ünlü isim, hayvanların yer aldığı projeler için bir hayvan cast ajansı kurarak çalışmalarını bu alanda sürdürüyor.

Cam topukları ve renkli tarzıyla tanınıyordu! 90’ların efsane ismi Rüya Ersavcı’nın son görüntüsü hayran bıraktı...

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla zaman zaman takipçilerinin karşısına çıkan Tulun'un son görüntüleri de büyük ilgi gördü.

Cam topukları ve renkli tarzıyla tanınıyordu! 90’ların efsane ismi Rüya Ersavcı’nın son görüntüsü hayran bıraktı...

Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken eski oyuncu.özel hayatında da mutlu bir tablo çizdi. Hayfa Safi Tulun, 2008 yılında Yasin Tulun ile evlenerek yeni bir sayfa açtı.

Cam topukları ve renkli tarzıyla tanınıyordu! 90’ların efsane ismi Rüya Ersavcı’nın son görüntüsü hayran bıraktı...

Bir dönemin unutulmaz "Beton Ayşe"si, bugün hayvanlara adadığı yaşamıyla takdir toplamaya devam ediyor.

Cam topukları ve renkli tarzıyla tanınıyordu! 90’ların efsane ismi Rüya Ersavcı’nın son görüntüsü hayran bıraktı...

PEKİ KISMETSE OLUR'UN ERDEM'İ NE YAPIYOR!

2015 yılında ekran yolculuğuna başlayan ve yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan televizyon programı Kısmetse Olur, gündeme gelmeye devam ediyor.

Cam topukları ve renkli tarzıyla tanınıyordu! 90’ların efsane ismi Rüya Ersavcı’nın son görüntüsü hayran bıraktı...

Programın sona ermesinin ardından birçok yarışmacı sosyal medya fenomeni olarak kariyerine devam ederken, bazı isimler ise kameralardan uzak, sakin bir hayat sürmeyi tercih etmişti.

Cam topukları ve renkli tarzıyla tanınıyordu! 90’ların efsane ismi Rüya Ersavcı’nın son görüntüsü hayran bıraktı...

Bu isimlerin başında gelen Erdem Dalfidan, uzun süren sessizliğini bozdu.

Cam topukları ve renkli tarzıyla tanınıyordu! 90’ların efsane ismi Rüya Ersavcı’nın son görüntüsü hayran bıraktı...

İMAJ DEĞİŞİMİ SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

Yarışmanın ardından uzun süre ortalarda görünmeyen Dalfidan, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya platformunda paylaşılan güncel fotoğraflarıyla gündeme oturdu.

Cam topukları ve renkli tarzıyla tanınıyordu! 90’ların efsane ismi Rüya Ersavcı’nın son görüntüsü hayran bıraktı...

SAÇLARINA VEDA ETMİŞ!

Yıllar içindeki fiziksel değişimiyle dikkat çeken eski yarışmacının, imajında radikal bir değişikliğe gittiği görüldü. Saçlarına veda eden Dalfidan'ın yeni hali, programın sıkı takipçileri tarafından büyük şaşkınlıkla karşılandı.