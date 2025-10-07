Trend Galeri Trend Magazin Can Borcu'nda Handan artık farklı bir kadın!

Bülent İnal ile Ebru Özkan'ın başrollerini paylaştığı Can Borcu'nda Handan artık farklı bir kadın...

Giriş Tarihi: 07.10.2025 10:17
27.Bölüm Özeti:

Handan geçirdiği baygınlık sonrası hızla hastaneye kaldırılır ve müdahale edilir.

Mehmet bu baygınlık sonrası önce Yasemin'den sonra Handan'ın doktorundan onun beynindeki gerçek sorunu öğrenir.

Ferit kamera kayıtlarıyla birlikte polise teslim edilecektir.

Can Borcu 27. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

Fakat kamera kayıtları gerçeği ortaya çıkarır. Ferit hiçbir şey yapmamıştır.

Gençler ilk eylemlerinde başarılı olmasalar da pes etmezler.

Arkadaşlarının okula dönmesi için kararlılıkla hareket etmeye devam ederler.

Beyninde kalan parçanın etkisi Handan'da daha da belirgin hale gelir. Farklı bir kadın olmuştur.

Emel, Ilgın sayesinde bu konudan haberdar olur vakit kaybetmeden de harekete geçer ama bu sefer onu büyük bir sürpriz beklemektedir.

