Can Borcu 27. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 07.10.2025 | 10:22 Can Borcu yeni gününde yeni bölümüyle 8 Ekim Çarşamba 20.00’de atv’de. VİDEO DEVAM EDİYOR

27.Bölüm Özeti:

Handan geçirdiği baygınlık sonrası hızla hastaneye kaldırılır ve müdahale edilir. Mehmet bu baygınlık sonrası önce Yasemin'den sonra Handan'ın doktorundan onun beynindeki gerçek sorunu öğrenir. Ferit kamera kayıtlarıyla birlikte polise teslim edilecektir. Fakat kamera kayıtları gerçeği ortaya çıkarır. Ferit hiçbir şey yapmamıştır. Gençler ilk eylemlerinde başarılı olmasalar da pes etmezler. Arkadaşlarının okula dönmesi için kararlılıkla hareket etmeye devam ederler. Beyninde kalan parçanın etkisi Handan'da daha da belirgin hale gelir. Farklı bir kadın olmuştur. Emel, Ilgın sayesinde bu konudan haberdar olur vakit kaybetmeden de harekete geçer ama bu sefer onu büyük bir sürpriz beklemektedir.