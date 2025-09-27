Trend Galeri Trend Magazin Can Borcu'nda Mehmet sil baştan başlamak istiyor!

Can Borcu'nda Mehmet sil baştan başlamak istiyor!

Can Borcu'nda Mehmet sil baştan başlamak istiyor.

Giriş Tarihi: 27.09.2025 08:15 Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 08:16
Can Borcu’nda Mehmet sil baştan başlamak istiyor!

26.Bölüm Özeti:

Mehmet ve Handan birbirlerine kavuşmuşlardır ancak yaşananlar aileyi keskin bir kutuplaşmaya sürüklemiştir.

Can Borcu’nda Mehmet sil baştan başlamak istiyor!

Mehmet ve Handan evdeki gerilimi düşürmeye çalışırlarken şirkette de yeni ortakları Emel'le uğraşmak zorundadır.

Can Borcu’nda Mehmet sil baştan başlamak istiyor!

Mehmet önemli bir kararın eşiğindedir:

Can Borcu 26. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Gerçek Mehmet ortaya çıktı! İzle ve gör!" | Video

Can Borcu’nda Mehmet sil baştan başlamak istiyor!

Her şeyi Emel'e bırakıp gitmek ve yıllar önce yaptığı gibi çalışıp didinerek sıfırdan yeni bir şirket kurmak.

Can Borcu’nda Mehmet sil baştan başlamak istiyor!

Ancak ailedeki herkes aynı fikirde değildir.

Can Borcu’nda Mehmet sil baştan başlamak istiyor!

Her şeyi altüst edecek felaket ise Handan'ın düğündeki patlamadan beri beyninde duran, ameliyatla çıkarılamamış küçük bir parçayla gelecektir.

Can Borcu’nda Mehmet sil baştan başlamak istiyor!
Can Borcu’nda Mehmet sil baştan başlamak istiyor!