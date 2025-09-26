Video Can Borcu Can Borcu 26. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Gerçek Mehmet ortaya çıktı! İzle ve gör!" | Video
Can Borcu 26. Bölüm Fragmanı yayınlandı!

26.09.2025 | 10:40

Can Borcu 26. Bölüm Fragmanı yayınlandı.

Mehmet ve Handan birbirlerine kavuşmuşlardır ancak yaşananlar aileyi keskin bir kutuplaşmaya sürüklemiştir. Mehmet ve Handan evdeki gerilimi düşürmeye çalışırlarken şirkette de yeni ortakları Emel'le uğraşmak zorundadır. Mehmet önemli bir kararın eşiğindedir: Her şeyi Emel'e bırakıp gitmek ve yıllar önce yaptığı gibi çalışıp didinerek sıfırdan yeni bir şirket kurmak. Ancak ailedeki herkes aynı fikirde değildir. Her şeyi altüst edecek felaket ise Handan'ın düğündeki patlamadan beri beyninde duran, ameliyatla çıkarılamamış küçük bir parçayla gelecektir.

