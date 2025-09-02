Trend Galeri Trend Magazin Canlı yayında baygınlık geçirmişti! Sunucu Melis Hazal Karagöz’e gelen tepkiler sonrası Burcu Binici’den açıklama

Canlı yayında baygınlık geçirmişti! Sunucu Melis Hazal Karagöz’e gelen tepkiler sonrası Burcu Binici’den açıklama

Oyuncu Burcu Binici, geçtiğimiz gün canlı yayında baygınlık geçirerek herkesi korkutmuştu. Yaşananlardan sonra sosyal medyada sunucu Melis Hazal Karagöz'e tepki yağmıştı. Oyuncu Binici'den bugün konuyla ilgili açıklama geldi. İşte o açıklamanın detayları!

Giriş Tarihi: 02.09.2025 20:52
Ünlü oyuncu Burcu Binici, geçtiğimiz gün canlı yayına katıldı. Ünlü oyuncu, canlı yayında yaşadığı talihsiz kazayla magazin gündeminde yer aldı.

CANLI YAYINDA BAYGINLIK GEÇİRDİ

Ünlü oyuncu canlı yayında baygınlık geçirdi ve yere düştü.

ANBEAN KAMERALARA YANSIDI

Burcu Binici'nin yayında baygınlık geçirdiği anlar anbean kameralara yansıdı.

BÜYÜK KORKU YAŞANDI

Programın sunucuları ve izleyiciler de büyük korku yaşadı.

ÜNLÜ OYUNCUNUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Binici açıklamasında, "Herkese merhaba, doğuştan gelen kalp ritim bozukluğum nedeniyle canlı yayında kısa süreli bir baygınlık yaşadım. Ambulans ekibi tarafından gerekli ilk müdahale yapıldı. Şu an durumum iyi, her şey yolunda merak etmeyin." ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Burcu Binici, dün konuyla ilgili açıklama yapmıştı, ancak bugün sosyal medyada sunucu Melis Hazal Karagöz'e gelen tepkiler üzerine bir açıklama yaptı.

Oyuncu Burcu Binici, sunucu Karagöz'e gelen eleştirilerin ağır olduğunu ve hak etmediğini belirtti.

Bugün sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Binici, "Herkese merhaba, Ben iyiyim. Korkmayın genetik bir rahatsızlığımzdan kaynaklandı. Uzun zamandır da başıma gelmemişti. Melis'e çok yüklenilmiş. Birincisi beni tutma ihtimali sıfır. Aramızda çok ciddi bir mesafe var. İkincisi ben o sırada reaksiyon alırken yani kalbim teklerken bir dakika öncesinde kekelemeye başlarken şu an yine aynı şey 'heyecanlandı' diye düşünüyorlar ve o anı hatırlamıyorum ama gözümü açtığımda şu vardı; doktor ambulans hemen müdahale etti ve ekip arkadaşları canla başla telaşını gördüm. Çok korktular"

Ayrıca oyuncu, "Melis dün geceden beri hiç uyumadı. Hala soruyor 'iyi misin?' diye. Merak etmeyin ben iyiyim. Sadece her şey göründüğü gibi değil. Melis'e ve ekip arkadaşlarına sonsuz ama sonsuz teşekkür ederim. Göründüğü gibi değil lütfen yüklenmeyin" ifadelerini kullandı.

İşte ünlü isimlerin bilinmeyen hastalıkları...

SEDA SAYAN

Özel hayatı ve kariyeri ile her daim dikkat çeken Seda Sayan, yıllardır aynı hastalıkla mücadele ediyor.

Tiroid bezi rahatsızlığı olan ve düzenli olarak ilaç kullanan ünlü sunucu aç kalamıyor. Yemek yemediği zaman oldukça rahatsızlanan ve başı dönen Seda Sayan hastalığına hala bir çare bulabilmiş değil.

SEZEN AKSU

'Minik Serçe' lakaplı usta sanatçı Sezen Aksu, günümüzde oldukça yaygın olan bir hastalıkla mücadele ediyor.

Ünlü sanatçı uzun yıllardır 'panik atak' hastalığı tedavisi görüyor. Uzun süre tedavi gören Minik Serçe hala panik atak hastalığını yenebilmiş değil.

KIVANÇ TATLITUĞ

Oyunculuğuyla takdir toplayan Kıvanç Tatlıtuğ'un hastalığını belki de duyunca çok şaşıracaksınız.

Uzun süre uyku apnesi hastalığıyla boğuştu. Oldukça hayati tehlikeler içeren bu hastalığı uzun tedavi yöntemleri ile yendi.

MEHMET ALİ ERBİL

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in hastalığı, ilk duyulduğunda oldukça tuhaf karşılanıyor.

Erbil, ''Kaçış Sendromu'' isimli hastalığı nedeniyle sık sık hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılıyor.Ünlü şovmen sürekli doktor kontrolünde yaşıyor.

EBRU GÜNDEŞ

Ebru Gündeş'in albüm tanıtımı sırasında beyin kanaması geçirdiği anlar kameralara yansıyarak yurt dışına yayılmıştı.

Ölüm kalım savaşı veren ve oldukça zor bir beyin ameliyatı geçiren Gündeş sağlığına kavuşmuştu. Ebru Gündeş şimdi sağlığına dikkat ediyor ve sık sık kontrole gidiyor.

AJDA PEKKAN

79 yaşındaki 'Süperstar' Ajda Pekkan'ın hastalığı yıllar sonra ortaya çıkmıştı.

Pekkan'ın yıllardır kalp hastası olduğu ortaya çıkınca daha önce 2 stent takılan kalbine rahatsızlığı tekrarlayınca 1 stent daha takılmıştı. Son zamanlarda bu rahatsızlığı olmayan Süperstarın kalp rahatsızlığı hala devam ediyor.

LADY GAGA

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, bir konserini iptal ettikten sonra fibromiyalji hastalığının olduğunu duyurarak bu konuda farkındalık yaratmak istediğini açıklamıştı.

BELLA HADİD

Podyumların gözde modellerinden Bella Hadid, Lyme hastalığı ile mücadele ediyor. Hadid'in annesi Yolanda Hadid ile kardeşi Anwar Hadid de bağışıklık sistemini etkileyen bu hastalıktan muzdarip.

SELENA GOMEZ

Selena Gomez, uzun bir süredir Lupus hastalığıyla mücadele ediyor. Gomez, hastalığı nedeniyle böbrek nakli ameliyatı olmuştu. Şarkıcı, hayatını konu alan belgeselde ise 2018 yılında kendisine bipolar bozukluk teşhisi konduğunu da söylemişti.