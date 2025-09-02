Trend
Canlı yayında baygınlık geçirmişti! Sunucu Melis Hazal Karagöz’e gelen tepkiler sonrası Burcu Binici’den açıklama
Oyuncu Burcu Binici, geçtiğimiz gün canlı yayında baygınlık geçirerek herkesi korkutmuştu. Yaşananlardan sonra sosyal medyada sunucu Melis Hazal Karagöz'e tepki yağmıştı. Oyuncu Binici'den bugün konuyla ilgili açıklama geldi. İşte o açıklamanın detayları!
Giriş Tarihi: 02.09.2025 20:52