Canlı yayında baygınlık geçirmişti! Sunucu Melis Hazal Karagöz’e gelen tepkiler sonrası Burcu Binici’den açıklama

Bugün sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Binici, "Herkese merhaba, Ben iyiyim. Korkmayın genetik bir rahatsızlığımzdan kaynaklandı. Uzun zamandır da başıma gelmemişti. Melis'e çok yüklenilmiş. Birincisi beni tutma ihtimali sıfır. Aramızda çok ciddi bir mesafe var. İkincisi ben o sırada reaksiyon alırken yani kalbim teklerken bir dakika öncesinde kekelemeye başlarken şu an yine aynı şey 'heyecanlandı' diye düşünüyorlar ve o anı hatırlamıyorum ama gözümü açtığımda şu vardı; doktor ambulans hemen müdahale etti ve ekip arkadaşları canla başla telaşını gördüm. Çok korktular"