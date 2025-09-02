Sunucu Melis Hazal Karagöz’e gelen tepkiler sonrası Burcu Binici’den açıklama
Oyuncu Burcu Binici, geçtiğimiz gün canlı yayında baygınlık geçirerek herkesi korkutmuştu. Yaşananlardan sonra sosyal medyada sunucu Melis Hazal Karagöz’e tepki yağmıştı. Oyuncu Binici’den bugün konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte o açıklamanın detayları!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:59
01:13
Deniz Seki'nin Köksal Baba'yı kucağına aldığı anlar viral oldu | Video 02.09.2025 | 15:21
00:19
01:04
00:15
00:36
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan balayında | Video 01.09.2025 | 13:39
03:05
Sanatçı Tuğçe Kandemir, sahneye çıkarken böyle düştü | Video 01.09.2025 | 12:19
01:29
Rumen şarkıcı Otilia Bruma, Yalova'da düğün yaptı | Video 01.09.2025 | 10:35
00:49
Ceyhun Fersoy'la Begüm Öner'den müjdeli haber | Video 31.08.2025 | 12:29
02:05
01:29
06:30
Eda Erol, Ekrem Karaçayır'la evlendi! İşte düğünden görüntüler... | Video 29.08.2025 | 10:28
01:00
Esra Erol’un kız kardeşi Eda Erol Ekrem Karaçayır’la evlendi! 28.08.2025 | 21:31
00:51
ATV'nin yeni dizisi ‘Gözleri Karadeniz’in yayın tarihi belli oldu 28.08.2025 | 20:38
00:20
00:54
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan evlendi! 28.08.2025 | 18:53
00:09
00:16
Avatar Atakan 36’ncı yaş gününü kutladı: Benim en büyük şampiyonluğum aile! 27.08.2025 | 21:55
00:36
Oyuncu Hayal Köseoğlu: Buna hazırlanmanın bir yolu yok! 27.08.2025 | 20:53
02:00
Müge Anlı ile ‘Güven Bana’ya damga vuran o an: Beden dilinde anlaşamadık! 26.08.2025 | 23:39