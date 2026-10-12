Cannes’da güneş Burak Özçivit’le doğdu!

BURAK ÖZÇİVİT, ATV STANDINDA ULUSLARARASI SEKTÖR PROFESYONELLERİYLE BULUŞTU

Burak Özçivit, atv standında dünyanın farklı ülkelerinden gelen sektör profesyonelleri ve yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gerçekleşen röportajlarda "Güneşin Doğduğu Yer" ve dizinin uluslararası yolculuğuna dair soruları yanıtlayan oyuncu, MIPCOM'un en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Dizinin başarılı başrol oyuncusu Burak Özçivit'i ve yapımcısı Burak Sağyaşar'ı atv Genel Müdürü Ali Türkarslan, Genel Müdür Yardımcısı Dilaver Kıvrak ve atv İçerik Satış Grup Müdürü Müge Akar ağırladı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, "Güneşin Doğduğu Yer"in uluslararası tanıtım süreci ve global pazarlardaki yolculuğu da değerlendirildi.