Trend Galeri Trend Magazin Cansel Elçin oğlunun sevimli hallerini paylaştı! Minik Atlas'ın ahududu yerken verdiği tatlı tepkiler izleyenleri gülümsetti

Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, 2020 yılında evlenerek hayatlarını birleştirmişti. Mutlu evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, geçtiğimiz aylarda ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını tatmıştı. Sosyal medyada zaman zaman aile hayatlarından kesitler paylaşan Cansel Elçin, geçtiğimiz günlerde oğulları Atlas'ın ilk adımlarını takipçileriyle paylaşarak büyük ilgi görmüştü. Ünlü oyuncu, son olarak minik Atlas'ın ahududu yediği anlarını yayınladı. Kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan paylaşım, hayranlarından çok sayıda yorum aldı.

Giriş Tarihi: 21.02.2026 10:08 Güncelleme Tarihi: 21.02.2026 10:14
Başarılı oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin 2020 yılında hayatını birleştirmişti. Mutlu birlikteliklerini gözlerden uzak ama istikrarlı bir şekilde sürdüren çift, geçtiğimiz yıl bebek beklediklerini açıklayarak hayranlarına büyük bir sevinç yaşatmıştı.

Çift, 2025 yılının şubat ayında oğulları Atlas'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamış, sosyal medyada paylaştıkları aile kareleriyle de büyük ilgi görmüştü.

Minik Atlas'la birlikte yeni bir hayata adım atan ikili, hem kariyerleri hem de aile yaşamlarıyla magazin gündeminde sık sık yer almaya devam ediyor.

İLK KEZ YÜRÜMEYE BAŞLADI

Cansel Elçin ve Zeynep Bayat, minik oğullarının ilk kez yürümeye başladığı anları takipçileriyle paylaşmıştı.

ATLAS'IN MEYVE KEYFİ

Baba olmanın mutluluğunu sık sık dile getiren ünlü oyuncu Cansel Elçin, bu kez Atlas'ın meyve keyfini yayınladı. Küçük Atlas'ın ahududuyu yerken yaptığı sevimli mimikler ve neşeli halleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Paylaşım, hayranlarının içini ısıttı.

Cansel Elçin, oğlunun sevimli anlarını takipçileriyle paylaştı, sosyal medya adeta sevgi doldu.

Minik Atlas'ın ahududu yerken verdiği tatlı tepkiler izleyenleri gülümsetti.

Cansel Elçin'den sevimli oğlu Atlas ile eğlenceli paylaşım | Video

Cansel Elçin, eşi Zeynep Tuğçe Bayat'ın doğum gününü romantik bir paylaşımla kutlamıştı.

Peş peşe romantik karelere, "Sen hayatımda başıma gelen en güzel şeysin. Dünyanın en güzel kadını, aynı zamanda en güzel annesisin. İyi ki varsın, seni çok seviyorum. Je t'aime trop fort mon amour. Doğum günün kutlu olsun" notunu düşen oyuncunun paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi görmüştü.

Zeynep Tuğçe Bayat'a ise sevenlerinden çok sayıda 'iyi ki doğdun' yorumu gelmişti.

MİNİK BEBEKLERİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞLARDI...

Anne-baba olduktan sonra sosyal medya hesaplarında sık sık oğullarını paylaşan Elçin ve Bayat, geçen günlerde Atlas'ın birinci yaşını geride bırakmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Çift, bu özel güne dair anları sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin'in çocuğu Atlas 1 yaşına bastı | Video

Minik oğullarının doğum gününü sevenleriyle sade bir şekilde kutlayan çift, yayınladıkları video ile takipçilerinin beğenisini toplamıştı.

OĞLUNA 365 GÜNLÜK DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI...

Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, Instagram hesabında oğlu Atlas ve eşi Cansel Elçin'in yer aldığı doğum günü karelerini paylaşmıştı.

"İYİ Kİ BİZİ SEÇTİN"

Oğluna duygusal bir not düşen Bayat, "31.01.26. 365 gündür hayatımızı gittikçe artan bir sevgiyle doldurdun. İyi ki doğdun, iyi ki bizi seçtin" beğeni yağmuruna tutulmuştu.

ÇOCUĞUYLA YAPTIĞI PAYLAŞIMLARLA DİKKAT ÇEKEN DİĞER İSİM ESRA DERMANCIOĞLU OLMUŞTU!

Sosyal medyayı sadece bir vitrin olarak değil, hayatın doğal akışını paylaştığı bir günlük gibi kullanan Dermancıoğlu, kızı ve eski eşiyle bir araya geldiği akşam yemeğinden kesitler sundu.

Ünlü oyuncunun Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar, kısa sürede dijital dünyada büyük bir etkileşim dalgası yarattı.

AİLE TABLOSU VE NOSTALJİK ESİNTİLER

Dermancıoğlu'nun paylaşımlarındaki sadelik ve samimiyet dikkatlerden kaçmadı.

İlk olarak kızı Refia ile baş başa yedikleri yemeği "Refia ve anne yemekte" notuyla paylaşan ünlü isim, ardından eski eşinin de dahil olduğu bir kareyi "Baba, anne, çocuk" ifadesiyle takipçilerinin beğenisine sundu.

TAKİPÇİLERİN ODAK NOKTASI: REFİA'NIN DURU GÜZELLİĞİ

Paylaşımların ardından magazin dünyasının ve sosyal medya kullanıcılarının asıl konuştuğu konu ise Refia'nın zarafeti oldu. Annesinin enerjik ve renkli dünyasının aksine, sakin ve asil duruşuyla dikkat çeken Refia, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Takipçiler, fotoğrafın altına şu ortak görüşleri bıraktı:

ANNELİĞİYLE GÜNDEME GELEN BİR DİĞER İSİM DE MERYEM UZERLİ OLDU!

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde üç sezon boyunca canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle milyonların kalbini fetheden Meryem Uzerli, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

Dünya çapında tanınan ünlü oyuncu 2014 yılında ilk kızı Lara Jemima'yı, 2021'in Ocak ayında da Lily Koi adını verdiği ikinci kızını dünyaya getirdi.

43 yaşındaki güzel oyuncu son olarak anneliğiyle gündeme geldi.

OYUNCAK BEBEK OLDU!

Uzerli, kızı Lily'nin "Toy Story" konseptli 5. yaş günü partisi için oldukça eğlenceli ve renkli bir sürprize imza attı.

Ünlü oyuncu, partinin konseptine uyum sağlamak adına oyuncak bebek kostümü giyerek adeta çizgi film dünyasından fırlamış gibi göründü.

Anne-kızın neşeli halleri ve partiden paylaşılan kareler, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.