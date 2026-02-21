Cansel Elçin oğlunun sevimli hallerini paylaştı! Minik Atlas’ın ahududu yerken verdiği tatlı tepkiler izleyenleri gülümsetti

Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, 2020 yılında evlenerek hayatlarını birleştirmişti. Mutlu evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, geçtiğimiz aylarda ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını tatmıştı. Sosyal medyada zaman zaman aile hayatlarından kesitler paylaşan Cansel Elçin, geçtiğimiz günlerde oğulları Atlas'ın ilk adımlarını takipçileriyle paylaşarak büyük ilgi görmüştü. Ünlü oyuncu, son olarak minik Atlas'ın ahududu yediği anlarını yayınladı. Kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan paylaşım, hayranlarından çok sayıda yorum aldı.