Cansel Elçin oğlunun sevimli hallerini paylaştı! Minik Atlas’ın ahududu yerken verdiği tatlı tepkiler izleyenleri gülümsetti

Peş peşe romantik karelere, "Sen hayatımda başıma gelen en güzel şeysin. Dünyanın en güzel kadını, aynı zamanda en güzel annesisin. İyi ki varsın, seni çok seviyorum. Je t'aime trop fort mon amour. Doğum günün kutlu olsun" notunu düşen oyuncunun paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi görmüştü.