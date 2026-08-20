Trend Galeri Trend Magazin 'Çay bardağı' diyen de var hayran kalan da... Sibel Can'ın Marmaris kostümü sosyal medyanın diline düştü!

"Çay bardağı" diyen de var hayran kalan da... Sibel Can'ın Marmaris kostümü sosyal medyanın diline düştü!

Geçtiğimiz günlerde 56'ncı yaşını kutlayan Sibel Can, son konserindeki sahne performansının yanı sıra tercih ettiği iddialı tarzıyla da gündeme geldi. Ünlü sanatçının seçtiği kombin, takipçileri arasında farklı yorumları beraberinde getirdi.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 20.08.2026 09:26 Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 09:31
Çay bardağı diyen de var hayran kalan da... Sibel Can’ın Marmaris kostümü sosyal medyanın diline düştü!

Türk sanat müziğinin sevilen isimlerinden Sibel Can, güçlü sesi ve sahnedeki zarif duruşuyla yıllardır müzikseverlerin gönlünde özel bir yere sahip.

Çay bardağı diyen de var hayran kalan da... Sibel Can’ın Marmaris kostümü sosyal medyanın diline düştü!

Başarılı sanatçı, unutulmaz şarkıları ve yıllara meydan okuyan tarzıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Çay bardağı diyen de var hayran kalan da... Sibel Can’ın Marmaris kostümü sosyal medyanın diline düştü!

Sevilen sanatçı, geçtiğimiz günlerde tercih ettiği vücudu saran elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

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Çay bardağı diyen de var hayran kalan da... Sibel Can’ın Marmaris kostümü sosyal medyanın diline düştü!

Kameralara yansıyan karelerde başarılı sanatçının göbek bölgesindeki belirginlik takipçilerin gözünden kaçmamıştı.

Çay bardağı diyen de var hayran kalan da... Sibel Can’ın Marmaris kostümü sosyal medyanın diline düştü!

Fotoğraflar kısa sürede yayılırken, kimi kullanıcılar bu durumu dar elbise ve ters ışık mağduriyeti olarak yorumladı, kimileri ise kilo değişimine bağlamıştı.

Çay bardağı diyen de var hayran kalan da... Sibel Can’ın Marmaris kostümü sosyal medyanın diline düştü!

BİR KIYAFET KRİZİ DAHA YAŞANDI!

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Sibel Can, son konserinde sergilediği sahne performansının yanı sıra tercih ettiği kıyafetiyle bir kez daha dikkat çekti.

Çay bardağı diyen de var hayran kalan da... Sibel Can’ın Marmaris kostümü sosyal medyanın diline düştü!

Konser için tercih ettiği kombin, takipçileri arasında farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Sanatçının stilini inceleyen kullanıcıların bir kısmı kıyafetin kesimini ve formunu çay bardağına benzetirken, bir diğer kesim ise tercihi oldukça zarif bularak Sibel Can'a şıklığı üzerinden destek verdi.

Çay bardağı diyen de var hayran kalan da... Sibel Can’ın Marmaris kostümü sosyal medyanın diline düştü!

Öte yandan Sibel Can hakkında yıllardır bilinmeyen bir detay ortaya çıktı. Meğer sahnelerin eskimeyen kraliçesinin nüfus cüzdanında yazan isim bambaşkaymış.

Çay bardağı diyen de var hayran kalan da... Sibel Can’ın Marmaris kostümü sosyal medyanın diline düştü!

SİBEL CAN- SİBEL CANGÜRE

Ünlü sanatçının nüfus kayıtlarında yer alan gerçek adının Sibel Cangüre olduğu öğrenildi. Sahne kariyerinin ilk dönemlerinde Cangüre soyadını kullanan sanatçı, daha sonra "Can" ismiyle müzik dünyasında büyük bir üne kavuştu.

Çay bardağı diyen de var hayran kalan da... Sibel Can’ın Marmaris kostümü sosyal medyanın diline düştü!

İşte diğer ünlülerin gerçek isimleri...

AHU TUĞBA- CANAN TUĞBA ÇETİN

Çay bardağı diyen de var hayran kalan da... Sibel Can’ın Marmaris kostümü sosyal medyanın diline düştü!

PETEK DİNÇÖZ: DİDEM EZGÜ

Çay bardağı diyen de var hayran kalan da... Sibel Can’ın Marmaris kostümü sosyal medyanın diline düştü!

İBRAHİM TATLISES - İBRAHİM TATLI

Çay bardağı diyen de var hayran kalan da... Sibel Can’ın Marmaris kostümü sosyal medyanın diline düştü!

BERGEN: BELGİN SARILMIŞER

Çay bardağı diyen de var hayran kalan da... Sibel Can’ın Marmaris kostümü sosyal medyanın diline düştü!

BURCU ESMERSOY: KAMİLE BURCU ESMERSOY

Çay bardağı diyen de var hayran kalan da... Sibel Can’ın Marmaris kostümü sosyal medyanın diline düştü!

YALIN: HÜSEYİN YALIN

Çay bardağı diyen de var hayran kalan da... Sibel Can’ın Marmaris kostümü sosyal medyanın diline düştü!

FERDİ TAYFUR: TURHAN BAYBURT

Çay bardağı diyen de var hayran kalan da... Sibel Can’ın Marmaris kostümü sosyal medyanın diline düştü!

SAGOPA KAJMER: YUNUS ÖZYAVUZ

Çay bardağı diyen de var hayran kalan da... Sibel Can’ın Marmaris kostümü sosyal medyanın diline düştü!

OKAN BAYÜLGEN: KAAN OKAN GÖRGÜN

Çay bardağı diyen de var hayran kalan da... Sibel Can’ın Marmaris kostümü sosyal medyanın diline düştü!

TEOMAN: FAZLI TEOMAN YAKUPOĞLU

Çay bardağı diyen de var hayran kalan da... Sibel Can’ın Marmaris kostümü sosyal medyanın diline düştü!

CİMİLLİ İBO: İBRAHİM ÖZER

Çay bardağı diyen de var hayran kalan da... Sibel Can’ın Marmaris kostümü sosyal medyanın diline düştü!

SEZEN AKSU: FATMA SEZEN YILDIRIM

Çay bardağı diyen de var hayran kalan da... Sibel Can’ın Marmaris kostümü sosyal medyanın diline düştü!

ŞENER ŞEN: ALİ HAYDAR ŞEN

Çay bardağı diyen de var hayran kalan da... Sibel Can’ın Marmaris kostümü sosyal medyanın diline düştü!

CÜNEYT ARKIN: FAHRETTİN CÜREKLİBATUR

Çay bardağı diyen de var hayran kalan da... Sibel Can’ın Marmaris kostümü sosyal medyanın diline düştü!

ORHAN GENCEBAY: ORHAN KENCEBAY

Çay bardağı diyen de var hayran kalan da... Sibel Can’ın Marmaris kostümü sosyal medyanın diline düştü!

DOĞUŞ: ORHAN BALTACI