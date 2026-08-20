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'Çay bardağı' diyen de var hayran kalan da... Sibel Can'ın Marmaris kostümü sosyal medyanın diline düştü!
"Çay bardağı" diyen de var hayran kalan da... Sibel Can'ın Marmaris kostümü sosyal medyanın diline düştü!
Geçtiğimiz günlerde 56'ncı yaşını kutlayan Sibel Can, son konserindeki sahne performansının yanı sıra tercih ettiği iddialı tarzıyla da gündeme geldi. Ünlü sanatçının seçtiği kombin, takipçileri arasında farklı yorumları beraberinde getirdi.
Giriş Tarihi: 20.08.2026 09:26
Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 09:31