"Çay bardağı" diyen de var hayran kalan da... Sibel Can'ın Marmaris kostümü sosyal medyanın diline düştü!

Konser için tercih ettiği kombin, takipçileri arasında farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Sanatçının stilini inceleyen kullanıcıların bir kısmı kıyafetin kesimini ve formunu çay bardağına benzetirken, bir diğer kesim ise tercihi oldukça zarif bularak Sibel Can'a şıklığı üzerinden destek verdi.