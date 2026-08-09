Trend
Galeri
Trend Magazin
Çaycı Hüseyin'in en yakın arkadaşıydı! Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sünün yeni mesleğine duyanlar inanamadı
Çaycı Hüseyin'in en yakın arkadaşıydı! Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sünün yeni mesleğine duyanlar inanamadı
Efsane dizi Çocuklar Duymasın'da Çaycı Hüseyin'in en yakın arkadaşı Şükrü karakteriyle hafızalara kazınan Şükrü Koruyucu, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Oyunculuk kariyerini noktalandıran ünlü ismin şimdilerde ne iş yaptığını öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.
Giriş Tarihi: 09.08.2026 14:21
Güncelleme Tarihi: 09.08.2026 14:44