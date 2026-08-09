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Çaycı Hüseyin'in en yakın arkadaşıydı! Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sünün yeni mesleğine duyanlar inanamadı

Efsane dizi Çocuklar Duymasın'da Çaycı Hüseyin'in en yakın arkadaşı Şükrü karakteriyle hafızalara kazınan Şükrü Koruyucu, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Oyunculuk kariyerini noktalandıran ünlü ismin şimdilerde ne iş yaptığını öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 09.08.2026 14:21 Güncelleme Tarihi: 09.08.2026 14:44
Çaycı Hüseyin’in en yakın arkadaşıydı! Çocuklar Duymasın’ın Şükrü’sünün yeni mesleğine duyanlar inanamadı

2002 yılında yayın hayatına başlayan ve unutulmaz replikleriyle Türk televizyonlarına damga vuran Çocuklar Duymasın, pek çok karakteri ekran yüzü haline getirdi. Bu isimler arasında en çok akılda kalanlardan biri de hiç şüphesiz Çaycı Hüseyin'in ayrılmaz parçası Şükrü'ye hayat veren Şükrü Koruyucu'ydu.

Çaycı Hüseyin’in en yakın arkadaşıydı! Çocuklar Duymasın’ın Şükrü’sünün yeni mesleğine duyanlar inanamadı

ŞANS ESERİ KADROYA GİRDİ

Çocuklar Duymasın'a şans eseri dahil olan Şükrü Koruyucu daha önce yaptığı açıklamada "Birol Güven'in prodüksiyon şirketinde çalışıyordum. Çaycı Hüseyin'in yanına iri bir adam aranıyordu. Cüssemden ötürü dikkat çektim sanırım." demişti.

Çaycı Hüseyin’in en yakın arkadaşıydı! Çocuklar Duymasın’ın Şükrü’sünün yeni mesleğine duyanlar inanamadı

Canlandırdığı Şükrü karakteriyle kısa sürede izleyicinin sevgisini kazanan Şükrü Koruyucu, samimi ve doğal performansıyla dizinin unutulmaz yüzleri arasına girmeyi başarmıştı.

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Çaycı Hüseyin’in en yakın arkadaşıydı! Çocuklar Duymasın’ın Şükrü’sünün yeni mesleğine duyanlar inanamadı

Şükrü Koruyucu ise diziden ayrıldıktan sonra televizyon dünyasından uzaklaşıp daha sakin ve gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi seçti. Üstelik onun asıl mesleği ortaya çıkınca, birçok kişi büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Çaycı Hüseyin’in en yakın arkadaşıydı! Çocuklar Duymasın’ın Şükrü’sünün yeni mesleğine duyanlar inanamadı

Uzun yıllardır hiçbir projede yer almayan Şükrü Koruyucu, eski mesleğine döndü.

ASIL MESLEĞİ ŞOFÖRLÜK

Koruyucu oyunculuğun yanı sıra şoför olarak çalışıyor ve bir takımın futbolcularını maçlara taşıyor.

Çaycı Hüseyin’in en yakın arkadaşıydı! Çocuklar Duymasın’ın Şükrü’sünün yeni mesleğine duyanlar inanamadı

"TAŞIDIĞIM FUTBOLCULARDAN DAHA ÜNLÜYDÜM"

Daha önce mesleği hakkında konuşan Şükrü Koruyucu "Taşıdığı futbolculardan daha ünlü olan tek şoför bendim herhalde" diyerek güldürmüştü.

Çaycı Hüseyin’in en yakın arkadaşıydı! Çocuklar Duymasın’ın Şükrü’sünün yeni mesleğine duyanlar inanamadı

PEKİ MELEK ŞAHİN, ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın başrollerini paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisinde, Çaycı Hüseyin'in eşi ve Meltem ile Haluk'un evlerindeki yardımcı Emine karakterine hayat veren başarılı oyuncu Melek Şahin, şimdi nasıl bir yaşam sürüyor?

Çaycı Hüseyin’in en yakın arkadaşıydı! Çocuklar Duymasın’ın Şükrü’sünün yeni mesleğine duyanlar inanamadı

İŞTE MELEK ŞAHİN'İN SON HALİ...

Çaycı Hüseyin’in en yakın arkadaşıydı! Çocuklar Duymasın’ın Şükrü’sünün yeni mesleğine duyanlar inanamadı

Melek Şahin, gerçekte o kadar farklı ki görenlerin onun Emine olduğuna inanması çok zor.

Çaycı Hüseyin’in en yakın arkadaşıydı! Çocuklar Duymasın’ın Şükrü’sünün yeni mesleğine duyanlar inanamadı

55 yaşındaki oyuncu güzelliği ve fit hali ile adeta yıllara meydan okuyor.

Çaycı Hüseyin’in en yakın arkadaşıydı! Çocuklar Duymasın’ın Şükrü’sünün yeni mesleğine duyanlar inanamadı

'EMİNE' ROLÜNÜ AYNI ANDA İKİ FARKLI DİZİDE CANLANDIRDIM
Melek Şahin, efsaneleşen dizi "Çocuklar Duymasın"a nasıl dahil oluşunu şöyle anlatmıştı:

"Televizyonda bir ilkti sanırım bir karakterin, iki dizide var olması. Bodrum'daydık unutmuyorum Birol, 'Acaba diziye Emine'yi dâhil etsek nasıl olur?' diye sordu. Ben şaşırdım ve açıkçası kestiremedim. Çünkü 'Ayrılsak da Beraberiz' de devam ediyordu. Birol, seyirci için itici olabilir kaygısı ile bu düşünceyi rafa kaldırdı. 2-3 ay sonra 'Hadi Emine'yi de dâhil edelim, güzel olacak' dedi. Ve dizide buldum kendimi."

Çaycı Hüseyin’in en yakın arkadaşıydı! Çocuklar Duymasın’ın Şükrü’sünün yeni mesleğine duyanlar inanamadı

Oyuncu, "Emine rolünün oyunculuğunuza etkisi pozitif mi yoksa negatif mi oldu?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Dizi bitse de hiçbir zaman izleyicisini kaybetmedi. Her karakter ayrı ayrı çok sevildi. İnsanları hemen her konuda eğitti, öğretti. Emine dizideki bir karakter değil de gerçekten birazdan evlerine gelecek, mutfağa girip yemek yapacak biri oluverdi. Hem sempatikliği hem kıvrak zekâsı, Hüseyin'e karşı dik duruşu, kendini ezdirmemesi, olayları iyi niyetli bir kurnazlıkla yola koyması, ara buluculuk yapması belki birçok kadına yol haritası oldu ve çok sevdirdi kendini.

Çaycı Hüseyin’in en yakın arkadaşıydı! Çocuklar Duymasın’ın Şükrü’sünün yeni mesleğine duyanlar inanamadı

ÇOCUKLAR DUYMASIN'IN BİR DİĞER MERAK EDİLEN YILDIZI DA ALP EREN KHAMİS

Uzun yıllara damgasını vuran Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u adeta ekranlarda büyüdü. Şimdi 22 yaşında bir delikanlı oldu.

Çaycı Hüseyin’in en yakın arkadaşıydı! Çocuklar Duymasın’ın Şükrü’sünün yeni mesleğine duyanlar inanamadı

Tamer Karadağlı, Özgür Ozan, Pınar Altuğ ve Zeyno Günenç'in başrolünde yer aldığı efsane dizide, Alp Eren Khamis ise Beton Orçun'a hayat verdi.

Çaycı Hüseyin’in en yakın arkadaşıydı! Çocuklar Duymasın’ın Şükrü’sünün yeni mesleğine duyanlar inanamadı

Daha bebekken Selami ile Gönül'ün çocuğu olarak dizide yer alan genç isim, şimdi spor salonundan çıkmıyor. Alp Eren Khamis kaslı vücuduyla mankenlere de taş çıkartıyor.

Çaycı Hüseyin’in en yakın arkadaşıydı! Çocuklar Duymasın’ın Şükrü’sünün yeni mesleğine duyanlar inanamadı

BABA–OĞUL YILLAR SONRA YENİDEN BİR ARADA!

Çocuklar Duymasın'da baba–oğul karakterlerine hayat veren Özgür Ozan ve Alperen Khamis, yıllar sonra yeniden bir araya geldi.

Sette kurulan o sıcak bağın hala devam ettiğini gösteren buluşma, dizinin hayranlarını da duygulandırdı.

Çaycı Hüseyin’in en yakın arkadaşıydı! Çocuklar Duymasın’ın Şükrü’sünün yeni mesleğine duyanlar inanamadı

2004 yılında diziden ayrıldığında 38 yaşında olan Özgür Ozan bugün 60 yaşında.

Çaycı Hüseyin’in en yakın arkadaşıydı! Çocuklar Duymasın’ın Şükrü’sünün yeni mesleğine duyanlar inanamadı

Çocuk oyuncu olarak kamera karşısına geçen Alp Eren Khamis ise artık 22 yaşında.

Çaycı Hüseyin’in en yakın arkadaşıydı! Çocuklar Duymasın’ın Şükrü’sünün yeni mesleğine duyanlar inanamadı

Öte yandan dizinin sevilen karakterlerinden Dominant Teyze ve Beton Orçun bir araya gelmişti. Zeyno Gönenç'in hesabında paylaştığı bu kare beğeni yağmuruna tutuldu

"BENİM GÖZLER ÇOK GÜLÜNCE ÇİZGİ"

Sosyal medyanın gündemine oturan fotoğraf; Zeyno Günenç "🤓💛💜🥳 benim gözler çok gülünce çizgi😁😁😁" notuyla paylaştı.

Çaycı Hüseyin’in en yakın arkadaşıydı! Çocuklar Duymasın’ın Şükrü’sünün yeni mesleğine duyanlar inanamadı

Fotoğrafın altına gelen yorumlarda birçok kullanıcı, nostaljik anılarını hatırlatarak Çocuklar Duymasın dizisinin unutulmaz anlarına dair paylaşımlarda bulundu.

Çaycı Hüseyin’in en yakın arkadaşıydı! Çocuklar Duymasın’ın Şükrü’sünün yeni mesleğine duyanlar inanamadı

Alp Eren Khamis'in canlandırdığı Beton Orçun karakteri, kısa sürede dizinin vazgeçilmez karakterlerinden birine dönüşmüş ve replikleriyle, küçük yaştaki oyunculuğuyla gönüllere taht kurmuştu.

Çaycı Hüseyin’in en yakın arkadaşıydı! Çocuklar Duymasın’ın Şükrü’sünün yeni mesleğine duyanlar inanamadı

PEKİ ALP EREN KHAMİS KİMDİR?

Lübnan asıllı bir baba ve Türk bir annenin çocuğu olarak 2003 yılında dünyaya gelen Alp Eren Khamis, Türkiye'nin en çok bildiği oyunculardan birine dönüştü.

Çaycı Hüseyin’in en yakın arkadaşıydı! Çocuklar Duymasın’ın Şükrü’sünün yeni mesleğine duyanlar inanamadı

Çok küçük yaşına rağmen ekranlarda boy gösteren çocuk yıldız, günümüzde büyüdü ve genç bir delikanlı olarak değişimiyle adeta sevenlerini şoke ediyor.

Genç yıldız, sosyal medya hesabında paylaştığı gönderilerle de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Çaycı Hüseyin’in en yakın arkadaşıydı! Çocuklar Duymasın’ın Şükrü’sünün yeni mesleğine duyanlar inanamadı

Gelecekte oyunculuğa devam edip etmeyeceği merak edilen genç yıldız, şimdilik kariyerine dair net bir açıklamada bulunmuş değil. Ancak hayranları, onu yeni projelerde görmek için sabırsızlanıyor.

Çaycı Hüseyin’in en yakın arkadaşıydı! Çocuklar Duymasın’ın Şükrü’sünün yeni mesleğine duyanlar inanamadı

DEĞİŞİMİYLE ŞOKE EDEN BİR DİĞER ÇOCUK YILDIZ! SİHİRLİ ANNEM'İN CEM'İ BUĞRA ÖZMÜLDÜR

Değişimiyle herkesi şoke eden Buğra Özmüldür, bir dönemin sevimli çocuk yıldızı olmaktan bambaşka bir kimliğe büründü! Sihirli Annem dizisinde Cem karakteriyle hayatımıza giren Özmüldür'ün, yıllar içinde yaşadığı dönüşüm sosyal medyada gündem oldu. Fazla kilolarından kurtularak yepyeni bir görünüme kavuşan oyuncunun son hali, hayranlarını şaşkına çevirdi. İşte o görüntüler...