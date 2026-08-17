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Cemre Kemer sessizliğini bozdu! "Beklentiyi kesince..."

Yıllardır Hepsi grubuyla yaşadığı gelgitler ve grup üyeleriyle arasına koyduğu mesafeyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Cemre Kemer, suskunluğunu manidar bir mesajla bozdu.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 17.08.2026 08:39 Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 08:44
Cemre Kemer sessizliğini bozdu! Beklentiyi kesince...

Şarkıcı Cemre Kemer, sosyal medyada manidar bir paylaşım yaptı.

Cemre Kemer sessizliğini bozdu! Beklentiyi kesince...

Sık sık ayrıldığı Hepsi grubuyla gündeme gelen şarkıcı, "Beklentiyi kesince gelen rahatlık" notunu düştü.

Cemre Kemer sessizliğini bozdu! Beklentiyi kesince...

Şarkıcının neden bu paylaşımı yaptığı merak konusu oldu.

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Cemre Kemer sessizliğini bozdu! Beklentiyi kesince...

Bir dönem listelerde fırtınalar estiren Hepsi, şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşarak müzik sahnesine damga vurmuştu. Grubun dağılmasının ardından üyeler kendi solo projelerine yönelerek müzik kariyerlerine bireysel olarak devam etti. Grubun dikkat çeken isimlerinden Cemre Kemer ise 2020 yılında Emir Medina ile hayatını birleştirdi.

Cemre Kemer sessizliğini bozdu! Beklentiyi kesince...

2021'de kızı Karla'yı kucağına alan Kemer, 2024 yılında ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Cemre Kemer sessizliğini bozdu! Beklentiyi kesince...

Mutlu bir evlilik sürdüren Kemer, eşi ve çocuklarıyla birlikte aile hayatını gözlerden uzak şekilde yaşamaya devam ediyor.

Cemre Kemer sessizliğini bozdu! Beklentiyi kesince...

Sosyal medyada yaptığı paylaşımda iki evladıyla olan karelerine yer vererek duygusal anlarını takipçileriyle paylaşmıştı.

Cemre Kemer sessizliğini bozdu! Beklentiyi kesince...

Kemer'in, "Çok şükür" paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, hayranlarından da çok sayıda beğeni ve yorum almıştı.

Cemre Kemer sessizliğini bozdu! Beklentiyi kesince...

PEKİ SİZ DİĞER ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARINI GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ?

İSMAİL BALABAN

İsmail Balaban ile İlayda Şeker, Survivor 2021 sezonunda tanışarak yakınlaşmış, zamanla dostlukları romantik bir ilişkiye dönüşmüştü.

Cemre Kemer sessizliğini bozdu! Beklentiyi kesince...

Aaynı yarışmada aşk yaşayan İsmail Balaban ile İlayda Şeker, Kasım 2022 yılında evlenmişti.

Cemre Kemer sessizliğini bozdu! Beklentiyi kesince...

Survivor 2025 sezonunun ilk bölümünde İsmail Balaban, eşinin hamile olduğunu duyurarak herkesi şaşırtmıştı. Çift ilk bebeklerine kavuşarak anne ve baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Cemre Kemer sessizliğini bozdu! Beklentiyi kesince...

Sosyal medyayı aktif kullanan İlayda Şeker, kızının yeni karelerini takipçileriyle paylaştı.

Cemre Kemer sessizliğini bozdu! Beklentiyi kesince...

Minik İlis'i görenler, babası İsmail Balaban ile olan benzerliğine dikkat çekti.

Cemre Kemer sessizliğini bozdu! Beklentiyi kesince...

Pek çok kullanıcı, küçük İlis için "Babasının kopyası" yorumunda bulundu.

Cemre Kemer sessizliğini bozdu! Beklentiyi kesince...

KAAN URGANCIOĞLU

Oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan ve ekranların sevilen yüzü haline gelen Urgancıoğlu, eşi Burcu Denizer ile 2023 yazında Yunanistan'ın başkenti Atina'da dünyaevine girmişti.

Cemre Kemer sessizliğini bozdu! Beklentiyi kesince...

Çift mutlu evliliklerini aynı yıl Ardıç adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak taçlandırmıştı.

Cemre Kemer sessizliğini bozdu! Beklentiyi kesince...

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden başarılı oyuncu, setlere ara verip günlerini minik Ardıç'la geçiriyor.

Cemre Kemer sessizliğini bozdu! Beklentiyi kesince...

Ünlü oyuncu, oğluyla doğada vakit geçirdiği anları sosyal medyada paylaşarak takipçilerinin kalbini ısıttı.

Cemre Kemer sessizliğini bozdu! Beklentiyi kesince...

Baba oğlun bu karelerine kısa sürede beğeni yağarken, sosyal medya kullanıcılarından da "Ardıç nasıl da büyümüş" yorumları geldi.

Cemre Kemer sessizliğini bozdu! Beklentiyi kesince...

Çocuklarının yüzünü sosyal medyada göstermemeye özen gösteren çift, bu tutumlarını sürdürüyor. Kaan Urgancıoğlu da son paylaşımında bu hassasiyeti koruyarak oğlu Ardıç'ın yüzünü göstermedi.

Cemre Kemer sessizliğini bozdu! Beklentiyi kesince...

Öte yandan Urgancıoğlu, geçtiğimiz aylarda da oğluyla beraber bahçeden meyve topladığı anları paylaşmıştı.

Cemre Kemer sessizliğini bozdu! Beklentiyi kesince...

TARIK MENGÜÇ

2004 yılında çıkardığı 'Şak Şuka' şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Tarık Mengüç, kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Cemre Kemer sessizliğini bozdu! Beklentiyi kesince...

Roman müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan ünlü şarkıcı, yıllar içinde hem sahne performansları hem de şarkılarıyla adından söz ettirmeyi sürdürdü.

Cemre Kemer sessizliğini bozdu! Beklentiyi kesince...

Müzik kariyerinin yanı sıra aile yaşantısını kamuoyundan uzak tutmayı tercih eden Mengüç, bu kez kızı Sevde ile gündeme geldi. Uzun yıllardır Funda Mengüç ile mutlu bir evlilik sürdüren ve iki çocuk babası olan ünlü isim, kızının yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Cemre Kemer sessizliğini bozdu! Beklentiyi kesince...

"YAŞADIĞIM SÜRECE ARKANDA DAĞ OLACAĞIM SÖZ"

Peş peşe doğum günü kareleri yayımlayan Mengüç, duygusal mesajıyla da dikkat çekti. Ünlü şarkıcı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "1 Nisan bahar ile gelen kızım. Kalbinde tomurcuk çiçekleri açan denize aşık doğayı seven gökyüzündeki mavi renkleri ile huzur bulan hayvanları doğadaki her canlıyı koruyan merhametli canım kızım. Yaşadığım sürece arkanda dağ olacağım söz. Yaşadığım sürece gülmelerini kahkahalarını eksik etmeyeceğim canım kızım sana söz. İyi ki doğdun iyi ki varsın rabbim yolunu gül bahçesinden mis kokular ile hayalleri sevinçlerini sağlığını her daim güçlü kılsın seni seviyorum Sevde'm"