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Cengiz Ünder ve eşi Bilge Yenigül’den sevindiren haber! İlk bebeklerinin müjdesini böyle verdiler!

Milli futbolcu Cengiz Ünder, mayıs ayında Bilge Yenigül'le dünyaevine girişti. Cengiz Ünder ve eşi Bilge Yenigül'den sevindiren haber geldi. Sosyal medyadan ilk çocuklarının müjdesini veren çift, paylaşımlarla beğeni topladı. İşte o kareler!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 24.09.2026 21:50 Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 21:58
Cengiz Ünder ve eşi Bilge Yenigül’den sevindiren haber! İlk bebeklerinin müjdesini böyle verdiler!
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NİSAN AYINDA NİŞANLANMIŞLARDI

Cengiz Ünder ve sosyal medya fenomeni Bilge Yenigül, nisan ayında aile arasında düzenlenen bir törenle dünyaevine girmişti.

Cengiz Ünder ve eşi Bilge Yenigül’den sevindiren haber! İlk bebeklerinin müjdesini böyle verdiler!

YURT DIŞINDA EVLENDİLER

Cengiz Ünder, geçtiğimiz gün Bilge Yenigül'le yurt dışında düzenlenen bir törenle evlenmişti.

Cengiz Ünder ve eşi Bilge Yenigül’den sevindiren haber! İlk bebeklerinin müjdesini böyle verdiler!

BU PAYLAŞIMLA DUYURDULAR

Ünlü futbolcu ve eşi, evlendiklerini kişisel hesabından bu paylaşımla duyurmuştu.

Cengiz Ünder ve eşi Bilge Yenigül’den sevindiren haber! İlk bebeklerinin müjdesini böyle verdiler!

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Ünlü çifte sosyal medyada yorum ve beğeni yağmıştı.

Cengiz Ünder ve eşi Bilge Yenigül’den sevindiren haber! İlk bebeklerinin müjdesini böyle verdiler!

BALAYINDA DA POZ VERDİLER

Ünlü çift, balayından fotoğraflar da paylaşmıştı.

Cengiz Ünder ve eşi Bilge Yenigül’den sevindiren haber! İlk bebeklerinin müjdesini böyle verdiler!

MÜJDEYİ O PAYLAŞIMLA DUYURDULAR

Ünlü çiftten bugün sevindiren haber geldi. Çift, takipçilerini şaşırtan bir paylaşım yaptı ve müjdeyi verdi.

Cengiz Ünder ve eşi Bilge Yenigül’den sevindiren haber! İlk bebeklerinin müjdesini böyle verdiler!

İLK ÇOCUK MÜJDESİ!

Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül, bu pozlarla ilk çocuklarını beklediklerini müjdeledi.

Cengiz Ünder ve eşi Bilge Yenigül’den sevindiren haber! İlk bebeklerinin müjdesini böyle verdiler!

EŞİNİN BELİRGİNLEŞEN KARNINI ÖPTÜ

Cengiz Ünder, karnı belirginleşen eşinin karnını öptü. O anlar takipçilerinin beğenisini topladı.

Cengiz Ünder ve eşi Bilge Yenigül’den sevindiren haber! İlk bebeklerinin müjdesini böyle verdiler!

İşte o paylaşımlar!

Cengiz Ünder ve eşi Bilge Yenigül’den sevindiren haber! İlk bebeklerinin müjdesini böyle verdiler!

HAZIRLIK SÜRECİNİ TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞMIŞTI

Bilge Yenigün, düğüne hazırlık sürecini ise takipçileriyle paylaşmıştı.

Cengiz Ünder ve eşi Bilge Yenigül’den sevindiren haber! İlk bebeklerinin müjdesini böyle verdiler!

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURMUŞTU

Saçı ve makyajı yapılırken poz veren Yenigün, sosyal medyanın da bir anda gündemine oturmuştu.

Cengiz Ünder ve eşi Bilge Yenigül’den sevindiren haber! İlk bebeklerinin müjdesini böyle verdiler!

O SÜRPRİZ ÜNLÜ İSME BENZETİLMİŞTİ

Bilge Yenigül, makyajıyla da beğenilirken ünlü bir isme benzetilmişti.

Cengiz Ünder ve eşi Bilge Yenigül’den sevindiren haber! İlk bebeklerinin müjdesini böyle verdiler!

GAMZE ÖZÇELİK'E BENZETMİŞLERDİ

Cengiz Ünder'in eşi Bilge Yenigül, oyuncu Gamze Özçelik'e benzetilmişti.

Cengiz Ünder ve eşi Bilge Yenigül’den sevindiren haber! İlk bebeklerinin müjdesini böyle verdiler!

İşte ünlü futbolcuların eşleri...

Kasımpaşa formasıyla yeşil sahalarda ter döken milli futbolcu Cenk Tosun, özel hayatındaki mutluluğuyla da parlamaya devam ediyor. 2016 yılında görkemli bir düğünle hayatını Ece Akgürbüz ile birleştiren başarılı isim, örnek aile yaşantısıyla magazin dünyasının en sevilen çiftleri arasında yer alıyor.

Cengiz Ünder ve eşi Bilge Yenigül’den sevindiren haber! İlk bebeklerinin müjdesini böyle verdiler!

Mutlu evliliklerini 2018 yılında kucaklarına aldıkları oğulları Arden ve 2019 yılında dünyaya gelen kızları Alin ile taçlandıran Tosun ailesi, son olarak duygusal bir paylaşımla gündemde yer aldı.

Cengiz Ünder ve eşi Bilge Yenigül’den sevindiren haber! İlk bebeklerinin müjdesini böyle verdiler!

EŞİNE "KRALİÇEM" DİYEREK SESLENDİ!

Evliliklerinde tam 10 yılı deviren ünlü çift, bu özel günü romantik bir mesajla kutladı. Eşiyle çekildiği aşk dolu kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Cenk Tosun, paylaşımına şu duygu yüklü notu düştü:

Cengiz Ünder ve eşi Bilge Yenigül’den sevindiren haber! İlk bebeklerinin müjdesini böyle verdiler!

"SANA MİNNETTARIM"

"Dile kolay, 10 yıl. Sayısız anı, birlikte aşılan zorluklar ve paylaşılan mutluluklar. İyi günde de zor günde de hep yanımda olduğun için sana minnettarım. Seninle kurduğumuz bu güzel aile hayatımın en büyük gururu ve mutluluğu. Her şey seninle daha anlamlı, daha güzel. İyi ki varsın, iyi ki biziz. Nice güzel yıllara kraliçem."

Cengiz Ünder ve eşi Bilge Yenigül’den sevindiren haber! İlk bebeklerinin müjdesini böyle verdiler!

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan bu paylaşım, "Milli golcüden kraliçesine jest" yorumlarını da beraberinde getirdi. İki çocuk babası başarılı futbolcunun bu romantik çıkışı, sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Cengiz Ünder ve eşi Bilge Yenigül’den sevindiren haber! İlk bebeklerinin müjdesini böyle verdiler!

PEKİ DİĞER ÜNLÜ FUTBOLCULARIN SEVGİLİLERİNİ VE EŞLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Beşiktaş'ın sezon başında Fenerbahçe'den kiralayarak kadrosuna kattığı milli gururumuz Cengiz Ünder, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

Cengiz Ünder ve eşi Bilge Yenigül’den sevindiren haber! İlk bebeklerinin müjdesini böyle verdiler!

Ünder uzun süredir birlikte olduğu başarılı içerik üreticisi Bilge Yenigül ile evlilik yolunda ilk resmi adımı attı.

Cengiz Ünder ve eşi Bilge Yenigül’den sevindiren haber! İlk bebeklerinin müjdesini böyle verdiler!

YEREBATAN SARNICI'NDAKİ ROMANTİK TEKLİF MUTLU SONLA TAÇLANDI!

Geçtiğimiz yıl tarihi atmosferde gerçekleşen o büyüleyici evlilik teklifi, dün akşam aile arasında düzenlenen zarif bir törenle nişan yüzüklerine dönüştü.

Cengiz Ünder ve eşi Bilge Yenigül’den sevindiren haber! İlk bebeklerinin müjdesini böyle verdiler!

Sosyal medyanın sevilen yüzü Yenigül'ün zarafetiyle büyülediği gecede, çiftin mutluluğu adeta gözlerinden okunuyordu.

Cengiz Ünder ve eşi Bilge Yenigül’den sevindiren haber! İlk bebeklerinin müjdesini böyle verdiler!

FUTBOL DÜNYASI BU NİŞANDA BULUŞTU!

Sadece ailelerin değil, futbol camiasının dev isimlerinin de şahitlik ettiği tören adeta bir yıldızlar geçidine sahne oldu. Cengiz Ünder'i bu en mutlu gününde yakın dostları Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci gibi ünlü isimler yalnız bırakmadı.

Cengiz Ünder ve eşi Bilge Yenigül’den sevindiren haber! İlk bebeklerinin müjdesini böyle verdiler!

Davetlilerin sosyal medyadan paylaştığı samimi kareler, kısa sürede binlerce beğeni alarak magazin gündeminde yer aldı.

Cengiz Ünder ve eşi Bilge Yenigül’den sevindiren haber! İlk bebeklerinin müjdesini böyle verdiler!

Ünlü çiftin şimdiden ne zaman nikah masasına oturacağı merak edildi.