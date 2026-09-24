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Cengiz Ünder ve eşi Bilge Yenigül’den sevindiren haber! İlk bebeklerinin müjdesini böyle verdiler!
Cengiz Ünder ve eşi Bilge Yenigül’den sevindiren haber! İlk bebeklerinin müjdesini böyle verdiler!
Milli futbolcu Cengiz Ünder, mayıs ayında Bilge Yenigül'le dünyaevine girişti. Cengiz Ünder ve eşi Bilge Yenigül'den sevindiren haber geldi. Sosyal medyadan ilk çocuklarının müjdesini veren çift, paylaşımlarla beğeni topladı. İşte o kareler!
Giriş Tarihi: 24.09.2026 21:50
Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 21:58