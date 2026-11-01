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Cenk Eren yıllar sonra anlattı! Nazan Öncel itirafı gündemi sarstı: Meğer albüm hayali yarım bırakılmış!
Cenk Eren yıllar sonra anlattı! Nazan Öncel itirafı gündemi sarstı: Meğer albüm hayali yarım bırakılmış!
Nazan Öncel ile başladıkları albüm çalışmasının yarıda kalma nedenini açıklayan Cenk Eren, yaşanan krizin perde arkasını anlattı. Sanatçının eşinden gelen telefonla projenin bir anda iptal edildiğini söyleyen Eren, "Kariyerine zarar verecek" gerekçesine sert çıktı.
Giriş Tarihi: 01.11.2026 12:49
Güncelleme Tarihi: 01.11.2026 12:55