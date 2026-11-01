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Cenk Eren yıllar sonra anlattı! Nazan Öncel itirafı gündemi sarstı: Meğer albüm hayali yarım bırakılmış!

Nazan Öncel ile başladıkları albüm çalışmasının yarıda kalma nedenini açıklayan Cenk Eren, yaşanan krizin perde arkasını anlattı. Sanatçının eşinden gelen telefonla projenin bir anda iptal edildiğini söyleyen Eren, "Kariyerine zarar verecek" gerekçesine sert çıktı.

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Giriş Tarihi: 01.11.2026 12:49 Güncelleme Tarihi: 01.11.2026 12:55
Cenk Eren yıllar sonra anlattı! Nazan Öncel itirafı gündemi sarstı: Meğer albüm hayali yarım bırakılmış!

Ünlü şarkıcı Cenk Eren, Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden Nazan Öncel ile yıllar önce başladıkları ancak yarım kalan albüm projesinin perde arkasını anlattı.

Cenk Eren yıllar sonra anlattı! Nazan Öncel itirafı gündemi sarstı: Meğer albüm hayali yarım bırakılmış!

Eren, projenin iptal edilme sürecine ve sonrasında yaşananlara dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cenk Eren yıllar sonra anlattı! Nazan Öncel itirafı gündemi sarstı: Meğer albüm hayali yarım bırakılmış!

STÜDYO MESAİSİNDEN SAHNE TEKLİFİNE

Nazan Öncel'le bir dönem albüm çalışmasına başladıklarını ve bu süreçte günlerini sanatçının evinde ve stüdyosunda geçirdiğini belirten Cenk Eren, o sırada Nükhet Duru'yla Günay'da sahne aldıklarını söyledi. Eren, bu dönemde Öncel'in İzmir'de şarkıcılık yapan kız kardeşinin de sahneye çıkmasını istediğini aktardı.

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Cenk Eren yıllar sonra anlattı! Nazan Öncel itirafı gündemi sarstı: Meğer albüm hayali yarım bırakılmış!

Öncel'in kız kardeşinin kendilerinden önce sahne alması ve onlarla şarkı söylemesi önerisini kabul ettiğini söyleyen Eren, Günay'ın sahibiyle konuşup bu fikir için orkestra kurduğunu ve provalara katıldığını dile getirdi.

Cenk Eren yıllar sonra anlattı! Nazan Öncel itirafı gündemi sarstı: Meğer albüm hayali yarım bırakılmış!

Ancak Eren'in anlatımına göre, ertesi gün Öncel arayarak kız kardeşinin Nükhet Duru'yla aynı şekilde sahneye çıkacağını söyledi. Eren ise bunun Duru'yla ortak şovları olduğunu ve tek başına karar veremeyeceğini belirtti.

Cenk Eren yıllar sonra anlattı! Nazan Öncel itirafı gündemi sarstı: Meğer albüm hayali yarım bırakılmış!

"KARİYERİNE ZARAR VERECEĞİNE KARAR VERDİK"

Eren, bu konuşmadan iki gün sonra Öncel'in eşi Akşit Bey'in kendisini aradığını ve albüm çalışmasının iptal edildiğini bildirdiğini söyledi.

Cenk Eren yıllar sonra anlattı! Nazan Öncel itirafı gündemi sarstı: Meğer albüm hayali yarım bırakılmış!

Eren, kendisine "Nazan Hanım çok düşündü, sana albüm yapmanın kariyerine zarar vereceğine karar verdik" denildiğini aktardı.

Cenk Eren yıllar sonra anlattı! Nazan Öncel itirafı gündemi sarstı: Meğer albüm hayali yarım bırakılmış!

GEÇMİŞTEKİ ŞARKI ÜCRETİNE TEPKİ

Bu gerekçeyi sorgulayan şarkıcı, "Peki bana şarkı verirken kariyeri yok duydu?" ve "Beş ay sonra kız kardeşinin sahne işi olmayınca mı kariyerine zarar verecek oldum?" sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

Cenk Eren yıllar sonra anlattı! Nazan Öncel itirafı gündemi sarstı: Meğer albüm hayali yarım bırakılmış!

Şarkıcı, Cihangir'deki ev fiyatlarından şikâyet eden Öncel'e de yıllar önce bir şarkı için kendisinden "neredeyse bir daire parası" aldığını söylediğini aktardı.

Cenk Eren yıllar sonra anlattı! Nazan Öncel itirafı gündemi sarstı: Meğer albüm hayali yarım bırakılmış!

Ünlü şarkıcının yıllar sonra yapmış olduğu açıklamalar kısa sürede magazin gündeminde dikkat çekti.

Cenk Eren yıllar sonra anlattı! Nazan Öncel itirafı gündemi sarstı: Meğer albüm hayali yarım bırakılmış!

EVİYLE ADINDAN SÖZ ETTİRTMİŞTİ

Cenk Eren geçen günlerde de boğaz manzaralı eviyle dikkat çekmişti.

Cenk Eren yıllar sonra anlattı! Nazan Öncel itirafı gündemi sarstı: Meğer albüm hayali yarım bırakılmış!

İŞTE CENK EREN'İN EVİ!

Cenk Eren yıllar sonra anlattı! Nazan Öncel itirafı gündemi sarstı: Meğer albüm hayali yarım bırakılmış!

İŞTE CENK EREN'İN EVİ!

Cenk Eren yıllar sonra anlattı! Nazan Öncel itirafı gündemi sarstı: Meğer albüm hayali yarım bırakılmış!

İŞTE CENK EREN'İN EVİ!

Cenk Eren yıllar sonra anlattı! Nazan Öncel itirafı gündemi sarstı: Meğer albüm hayali yarım bırakılmış!

İŞTE CENK EREN'İN EVİ!

Cenk Eren yıllar sonra anlattı! Nazan Öncel itirafı gündemi sarstı: Meğer albüm hayali yarım bırakılmış!

Ünlüler dünyasının merak edilen isimleri ve evleri, bu sıralar sosyal medyada çok konuşuluyor. Göz alıcı evleriyle dikkat çeken ünlü isimler, merak konusu oluyor.

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLERİN EVLERİ!

Cenk Eren yıllar sonra anlattı! Nazan Öncel itirafı gündemi sarstı: Meğer albüm hayali yarım bırakılmış!

Magazin dünyasının örnek gösterilen çiftleri arasında yer alan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2017 yılında dillere destan bir düğünle hayatlarını birleştirdi.

Cenk Eren yıllar sonra anlattı! Nazan Öncel itirafı gündemi sarstı: Meğer albüm hayali yarım bırakılmış!

Mutlu evliliklerini çocuklarıyla taçlandıran ünlü çift, 2019 yılında ilk oğulları Karan'ın doğumuyla anne-baba olmanın sevincini yaşadı. Aile mutlulukları ise 2023 yılında dünyaya gelen ikinci oğulları Kerem ile katlanarak büyüdü.

Cenk Eren yıllar sonra anlattı! Nazan Öncel itirafı gündemi sarstı: Meğer albüm hayali yarım bırakılmış!

Başarılı kariyerleri ve uyumlu evlilikleriyle yıllardır ilgi odağı olmayı sürdüren ikili, mutlu aile yaşantılarıyla da adlarından söz ettiriyor.

Cenk Eren yıllar sonra anlattı! Nazan Öncel itirafı gündemi sarstı: Meğer albüm hayali yarım bırakılmış!

Ünlü çift son olarak lüks eviyle gündeme geldi. Fahriye Evcen, zaman zaman evinden paylaşım yaparak zevkini gözler önüne seriyor.

Cenk Eren yıllar sonra anlattı! Nazan Öncel itirafı gündemi sarstı: Meğer albüm hayali yarım bırakılmış!

İŞTE ÜNLÜ ÇİFTİN AŞK YUVASI...

Cenk Eren yıllar sonra anlattı! Nazan Öncel itirafı gündemi sarstı: Meğer albüm hayali yarım bırakılmış!

SAFİYE SOYMAN

Her daim enerjik halleri, dillere pelesenk olan şarkıları ve yakın dostları ile olan eğlenceli diyaloglarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Safiye Soyman, bu kez yaşam alanıyla adından söz ettirdi. İstanbul'daki lüks evinin kapılarını açan ünlü sanatçı, muazzam Boğaz manzarası ve zevkle döşenmiş detaylarıyla sosyal medyada fırtınalar estirdi.

Cenk Eren yıllar sonra anlattı! Nazan Öncel itirafı gündemi sarstı: Meğer albüm hayali yarım bırakılmış!

İÇİNDEN HUZUR FIŞKIRIYOR!

Renkli kişiliğini evinin her köşesine yansıtan Safiye Soyman'ın saray yavrusunu andıran konutu, sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

Cenk Eren yıllar sonra anlattı! Nazan Öncel itirafı gündemi sarstı: Meğer albüm hayali yarım bırakılmış!

Şık detayların, ışıltılı aksesuarların ve büyüleyici deniz manzarasının hakim olduğu eve hayran kalan takipçileri yorum yağdırdı.

Cenk Eren yıllar sonra anlattı! Nazan Öncel itirafı gündemi sarstı: Meğer albüm hayali yarım bırakılmış!

Ünlü ismin paylaşımına, "Harika bir ev", "Bu evde insanın ömrü uzar, huzur bulur", "Tam Safiye Soyman'ın tarzı, çok güzel döşenmiş" şeklinde binlerce övgü dolu yorum geldi.