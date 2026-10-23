Cenk Eren’den dikkat çeken sözler: O programı sunmak hayatımın en büyük hatasıydı!

Ankara'nın mahalle kültüründe büyüyen, daha ilkokul sıralarındayken sınıfı bir müzik programı stüdyosuna çevirip sunuculuğundan rejisine kadar her şeyi üstlenen bir isim o… Dansçılıkla başlayan yolculuğunu sahnelere, oradan da 30 yıllık bir müzik kariyerine taşıyan Cenk Eren, çocukluk yıllarından sahne hayatına uzanan hikâyesini anlattı. Kariyerinin dönüm noktalarından biri olan "Kiraz Mevsimi" albümüyle müzik yazarlarının da dikkatini çektiğini belirten sanatçı, Tanju Okan, Ferdi Özbeğen ve Selda Bağcan'ın eserlerini yeni kuşaklarla buluşturduğu proje albümlerinin perde arkasını paylaştı. Müzik dünyasındaki acımasız rekabete de değinen Eren, mesleğinin kendisinde yarattığı gelgitleri samimiyetle dile getirdi. Cenk Eren, Günaydın YouTube kanalında yayınlanan "Biyografi'k" programında bu haftaki konuğum oldu. Hayat hikâyesinden kariyer yolculuğuna, bilinmeyenlerini anlattı.