Cenk Eren’den dikkat çeken sözler: O programı sunmak hayatımın en büyük hatasıydı!

YAPAY ZEKA İLE ÇEKTİĞİM KLİP KORKUNÇTU, HAYATIMDA BİR DAHA BÖYLE BİR HATA YAPMAM

-Yapay zeka şarkıları da konuşalım… Son dönemde çok sık duyuyoruz, hatta öyle bir boyutta ki şarkının yapay zeka olduğunu dahi anlayamıyoruz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz, sizin mesleğiniz için bir tehdit mi bu?

Benim iki hatam var. Bir tanesi yapay zeka ile klip çekmek. "Kurumuş Bir Dal Gibiyim" bundan üç şarkı önce, bir Ferdi Özbeğen şarkısıydı. Hayatımda bir daha yapmam böyle bir hata. Korkunç. Adı üstünde yapay. Bir de bir şarkı yaptım, yani söyledim. Ben söyledim tabii ki ama yapay zeka ile yapılmış olduğunu önce hissedemedim. Ben birden yükseldim şarkıya. O söyleyen kişi o kadar güzel söylüyor ki siz aşık oluyorsunuz zaten. Ben dedim ki "Herhalde şarkı o kadar güzel ki ben de o kadar güzel söyleyebilirim." Söyleyemedim. Onun için yapay olarak kaldı. Bu yapay zeka evet, şimdi var. Çok güzeller var. Çıkıyorlar, dinliyorsunuz bunu. Açıyorsunuz Youtube'da dinliyorsunuz değil mi? Konserine gitmek isterseniz ne yapacaksınız?

-Peki, tamamen mi karşısınız müzikte yapay zekaya?

Yapay zekaya karşı olamazsınız artık bu teknolojide ama yapay olan bir şeyde ruh ve sahicilik olacağını şimdilik düşünmüyorum. Sonra ruha da girerlerse onu bilemeyeceğim (gülüyor).

-Son dönemdeki müzik listelerini ve zirvelerini nasıl değerlendirirsiniz? Şarkıcı isimleri de bir o kadar tartışma konusu…

Eskiden ağdalı arabesk dediğimiz güzel arabeskler vardı. Şimdiki rap biraz daha onun çok hızlandırılmışı gibi geliyor bana. Çünkü orada çok acı var. Sürekli bir acı görüyorum ben. Hani eğlenceli bir rap herhalde bana denk gelmedi, vardır muhakkak. Dinlemek istiyorum fakat o hızdan dolayı algılayamıyorum. Ben şarkıyı dinlerken anlamak istiyorum. Hani orada hata bende. Çünkü çok hızlı ama onu gencecik bir arkadaş duyduğu anda bayılıyor. Zaten arkadaşlarımız da baktığınız zaman ben şimdiki listelere baktığımda ne benim dönemimden ne sonraki dönemden hani popçu ya da işte başka biri yok. Çok yeni. İşte bu Blok 3'ler, işte Çakallar, Level C5'ler. Hepsi de çok kıymetli. Kıymetli olmasalar bu kadar karşılık bulmaları imkansız. Kıymetliler ki onların bu müziğini dinliyorlar, değer veriyorlar ve stadyum dolduruyorlar. Onun için yadsıyamazsınız. Ben dinleyemiyorum, anlayamıyorum o başka bir şey. Ama onu dinleyene saygı duymak zorundayım. Yapana da saygı duymak zorundayım. Karşılığı var çünkü. Benim için saygı duymayacağım şey karşılığı olmayandır. Burada yalnız şey var. Burada çok kavga ediyorlar birbirleriyle. Onu yapmasalar çok daha iyi olacak. Yani evet, müzikleri biraz o aslında baktığın zaman.