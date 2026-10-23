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Cenk Eren’den dikkat çeken sözler: O programı sunmak hayatımın en büyük hatasıydı!

Ankara'nın mahalle kültüründe büyüyen, daha ilkokul sıralarındayken sınıfı bir müzik programı stüdyosuna çevirip sunuculuğundan rejisine kadar her şeyi üstlenen bir isim o… Dansçılıkla başlayan yolculuğunu sahnelere, oradan da 30 yıllık bir müzik kariyerine taşıyan Cenk Eren, çocukluk yıllarından sahne hayatına uzanan hikâyesini anlattı. Kariyerinin dönüm noktalarından biri olan "Kiraz Mevsimi" albümüyle müzik yazarlarının da dikkatini çektiğini belirten sanatçı, Tanju Okan, Ferdi Özbeğen ve Selda Bağcan'ın eserlerini yeni kuşaklarla buluşturduğu proje albümlerinin perde arkasını paylaştı. Müzik dünyasındaki acımasız rekabete de değinen Eren, mesleğinin kendisinde yarattığı gelgitleri samimiyetle dile getirdi. Cenk Eren, Günaydın YouTube kanalında yayınlanan "Biyografi'k" programında bu haftaki konuğum oldu. Hayat hikâyesinden kariyer yolculuğuna, bilinmeyenlerini anlattı.

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YASEMİN DURNA
Giriş Tarihi: 23.10.2026 11:45 Güncelleme Tarihi: 23.10.2026 12:29
Cenk Eren’den dikkat çeken sözler: O programı sunmak hayatımın en büyük hatasıydı!

Şarkıcı Cenk Eren, Sabah Günaydın YouTube kanalında yayımlanan "Biyografi'k" programında Yasemin Durna'nın yeni bölüm konuğu oldu. Geçmişte sunduğu magazin programlarını hayatının en büyük hatası olarak değerlendiren sanatçı, o dönemde yapılan yayınların insanların kendilerini savunma imkânı olmadığı için hayatına zarar verdiğini söyledi. Barış Manço şarkılarından oluşan albümünü başarılı bulmadığını açıkça dile getiren Eren, kendisine ödül vermek isteyen organizasyonlara, "Bu albüme ödül vermemeniz gerekiyor, beni çağırmayın" dediğini anlattı. Estetik operasyonu sonrası gelen eleştirilere de yanıt veren sanatçı, "Sabahları aynaya baktığım zaman mutsuz hissediyordum" diyerek kararının nedenini açıkladı. Yapay zekâyla çektiği klipten pişman olduğunu da gizlemeyen Eren, "Hayatımda bir daha yapmam böyle bir hata. Korkunç" sözleriyle dikkat çekti. İşte Cenk Eren'in çok konuşulacak açıklamaları ve röportajın tüm detayları...

Cenk Eren’den dikkat çeken sözler: O programı sunmak hayatımın en büyük hatasıydı!

-Hayat hikayeniz Ankara'da başlamış. Nasıl bir çocukluk geçirdiniz?

Ankara güzel şehirdir, mütevazı bir şehirdir İstanbul'a göre baktığınız zaman. Çocukluğum bence tam o mahalle kültürü dediğimiz şekilde geçti. Yeni Mahalle'de doğdum büyüdüm. Ve o komşulukların olduğu, çocukların dışarıda oynadığı yılları yaşayan bir nesilim ben. Sokakta olduğumuz, düşerek kalkarak, kirlenerek büyüdüğümüz bir dönem, iyi bir dönem. Güzel günlerdi.

-Müzikten önce bir dans kariyeri var sanıyorum…

Liseden sonra devlet halk dansları topluluğu bir sınav açmıştı. Onu kazandım. Stajyer olarak orada çalışmaya başladım. Fakat yaşım tutmadığı için o bitti. Ondan sonra da Ankara Radyosu'nun sınavlarına girdim. Onu kazandım Çok Sesli Koro'yu. Sonra orası da uzun sürmedi. Çünkü ben bir an önce kendimi o şarkı söyleyen insan olarak görmek istiyordum. Sahneden anladığım oydu. Yani hani dansçılık yaptım, evet. Çok da böyle festivallere falan katıldık ama asıl olayım radyodan sonra sahneye çıkmak.

Cenk Eren’den dikkat çeken sözler: O programı sunmak hayatımın en büyük hatasıydı!

-Müziğe olan aşkınızı ne zaman keşfettiniz?

İlkokulda müzik dersinde sıralardan dekor yapardım. Sınıfta sesi güzel olan, taklit kabiliyet olan, sunucu olan arkadaşları falan ayarlardım. O zaman TRT'de bir program vardı böyle müzik eğlence programı "Bizden Size" diye. Onu müzik dersinde ben uygulardım. Rejisini falan yapardım, yönetmenliğimi yapardım. Kendim de en son çıkıp orada şarkı söylerdim. Yani 3.-4. sınıfta başlayan bir şey bu.

-Ailenizin değil o zaman sizin kendi keşfinizdi…

Benim ailemde müzikle uzaktan yakından alakası olan hiç kimse yok. Bende birden kendimi bilmeye başladığım andan itibaren şarkı söyleme hevesi başladı. Yıllar içerisinde de böyle böyle geliştim.

ŞİMDİKİ AKLIM OLSA İSMİMİ DEĞİŞTİRMEZDİM

-Yüksel Venedik'ten Cenk Eren olma hikayenize de bir parantez açmak isterim…

Aslında kendi adım soyadının çok güzel Yüksel Venedik, biliniyor da artık zaten herkes Google'da yazınca bulabiliyor. Fakat o zamanlar herhalde bir modaydı. Aslında şimdiki aklım olsa asla değiştirmezmişim. Ama o dönemde çok sevgili Muratan Mungan'la böyle bir gün bir yerde konuşurken "Sen şarkıcı olacaksan sana bir isim bulalım. Hadi Cenk Eren olsun senin ismin" dedi. Öyle kaldı. Artık rahmetli annem babam bile öldükleri zamana kadar Cenk diyorlardı yani. Yeğenlerim ablalarım falan hala diyor. Artık çünkü daha fazla hayatımda oldu o isim.

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Cenk Eren’den dikkat çeken sözler: O programı sunmak hayatımın en büyük hatasıydı!

BİZİM SEKTÖRDE ACIMASIZ BİR REKABET VAR

-30 yıllık bir müzik kariyerinden bahsediyoruz dile kolay... Dinlemek isterim kariyer yolculuğunuzun tamamını. Ankara düğün salonlarından İstanbul'un A sınıf kulüplerine, dünden bugüne nasıl bir yolculuktu?

30 yıl aslında iki kelime söylerken çok kolay ama baktığınız zaman bir ömür… Herkes gibi başlayan bir süreç benimki de. Hayatımı 10-10-10 olarak ayırabiliriz. 10 sene çok büyük bir mücadele. Diğer 10 sene yavaş yavaş kendinizi bulduğunuz ve işte yol almaya başladığınız. Şimdiki o 10 sene de 20 senenin biraz hesabını yapmak gibi oluyor. Yani bizim iş maalesef durmuyor. Hani emekliliğiniz yok, "Şu kadar daha çalışacağım" diye. "Bunca yıl daha çalışmam gerekiyor" falan diye de bir şey söyleyemiyorsunuz. Bazen bırakmak istiyorsunuz, bazen "Hayır, 50 sene daha kalayım" diyorsunuz. O kadar böyle değişik bir mesleğimiz var ki, ben bazen uyandığımda "Ah ne güzel, harika bir iş yapıyorum" falan diyorum. Bir gün uyandığımda da "Keşke bu işi hiç yapmasaydım" diyorum. Belki her meslekte vardır bunun örnekleri, çoğu meslekte de vardır ama bizdeki rekabet bazen acımasız bir rekabete dönüşüyor.

PLAYBACK HEM KENDİNE HEM SEYİRCİYE SAYGISIZLIK

-Peki, bu meslek bırakılabilecek bir meslek mi? "X şarkıcı sahneleri bırakacağını açıkladı" tarzında haberlerine rastlıyoruz bazı sanatçıların. Bu olası mı veya olmalı mı sizce?

Sezen Aksu mesela, sahneleri bıraktı ama müziği bıraktı diyebilir miyiz? Hayır. Hali hazırda gayet verimli çalışıyor. Besteler yapıyor. Stüdyo çalışmaları yapıyor ama sahneyi bıraktı. Yani komple bırakmak başka bir şey, bir bölümünü bırakmak başka bir şey. Sahneyi bırakmak çok kondisyonla ve sesinizle alakalı bir durum. Yani eğer kendinize iyi bakmadıysanız, sesinize iyi bakmadıysanız sahnede playback şarkı söyleyerek devam ettirmek hem kendinize hem seyirciye biraz da saygısızlık oluyor. Bırakmanız gerekir. Ama Ajda Pekkan'sanız, hala çok iyi şarkı söylüyorsanız, performansınız çok iyiyse bırakmazsanız devam eder.

Cenk Eren’den dikkat çeken sözler: O programı sunmak hayatımın en büyük hatasıydı!

NİLÜFER'İN SESİNDE BİR PROBLEM VAR, ÜMİT EDERİM RAHATSIZLIĞINDANDIR

Benim içinse evet. Şimdi iyi gidiyor. Sahnede şarkı söyleyebiliyorum, canlı şarkı söyleyebiliyorum. O şartları yerine getirebiliyorum. Ama 10 sene sonra söyleyemeyecek bir duruma gelirsem o zaman üzülürüm. Yani kendimi o şekilde duymak istemem. Beni yanlış anlamasın asla. Çok severim, çok kıymetlidir. Çok önemlidir, Nilüfer… Türkiye'nin belli başlığı en büyük şarkıcılarından, yorumcularından biridir. Sesinde bir problem var. Belki o konser için geçerliydi, belki orada hastaydı. Yayınlandı biliyorsunuz en son Ankara konseri falan. Ümit ederim ki sadece orada bir rahatsızlığıdır. Öyle kabul etmek isterim. Yoksa o muhteşem sesi öyle kalmalı daha.

-Tanju Okan'dan Ferdi Özbeğen'e, Selda Bağcan'dan Barış Manço'ya uzanan "Repertuvar" serisi kariyerinizin önemli adımlarından biri bence. Bu önemli eserleri yeni kuşaklara taşıma düşüncesi nereden, nasıl ortaya çıktı? Nasıl dönüşler aldınız?

Yasemin benim aslında var olduğum ilk yer sahne. Sahneyle popüler olanlardanım. Yani bizde bazıları albümle, şarkıyla popüler olur. Bazıları da sahneyle popüler olur sonra albüme döner. Benimki de öyle başladı. Sahneyle popüler oldum sonra albümler yapmaya başladım. Sahnede popüler olduğum yıllarda hemen akabinde yaptığım albümlerde, şarkılarda çok büyük bir başarı elde edemedim. Yani doğru şarkılar bulamadım belki. Doğru aranjörlerle çalışamadım. Belki ben yeterli değildim. Benim dönüm noktam daha çok Kiraz Mevsimi albümüyle başlayan bir dönemdir. Sezen Aksu ile çalıştığım o albüm. Mustafa Ceceli'nin aranjelerini yaptığı, Levent Yüksel'in vokal koçluğunu yaptığı; iyi sözlerin, bestelerinin olduğu bir albüm. Artık o albümle beraber ben dikkat çekmeye başladım. Daha önce sahne şarkıcısı, magazin figürüydüm ama o albümle biraz daha müzik yazarlarının, köşe yazarlarının dikkatini çeken, "A ne kadar güzel şarkı söylüyormuş" denilen bir dönem. Daha sonra uzun yıllar ben sahnede Tanju Okan ve Ferdi Özbeğen şarkıları çok söyledim. Bunu da böyle bir projelendirmek istedim. Ama o zaman proje albümler falan yoktu, öyle bir şeyler yapılmıyordu. Kimseye de inandıramadım bu konuyu. "Böyle bir proje albümü yapmak istiyorum, yapar mısınız?" dedim, hiç kimse yapmadı. Daha sonra sevgili Şafak Karaman'la konuştuğumuzda "Ben yaparım" dedi. Ve biz onunla beraber proje albümlere başladık. Çok başarılı oldu.

Cenk Eren’den dikkat çeken sözler: O programı sunmak hayatımın en büyük hatasıydı!

BARIŞ MANÇO PROJE ALBÜMÜM BAŞARILI OLMADI, ÇOK ALELACELE VERİLMİŞ BİR KARARDI!

Sonra Ferdi Özbeğen'den sonra bir gün sevgili Selda Bağcan "Bu iki albüm çok güzel. Üçüncü albümü ben sana yapacağım. Benim şarkılarımı okuyacaksın. Prodüktörlüğünü de ben yapacağım" dedi. En büyük ödüllerden biri oldu benim için. Onu yaptık o da çok başarılı gitti. Dördüncü proje albümü Barış Manço şarkılarıydı. O albüm istediğim gibi olmadı. Başarılı bir albüm değildi. Yani Barış Manço şarkıları çok özel, çok kült şarkılar. Bir yerde doku tutmadı diye düşünüyorum. Çok alelacele verilmiş bir karardı.

"BU ALBÜME ÖDÜL VERMEMENİZ GEREKİYOR, BENİ ÇAĞIRMAYIN" DEDİM

-Başarısız diye dürüstçe belirtiyor olmanız takdire şayan bir hareket bu arada…

Söylerim. Ne diyeyim şimdi kendime yalan mı söyleyeyim? Yani bu kendi kendine kandırmak olur, ne kadar tuhaf bir şey. Olmadı. O seneki ödül törenlerinde sürekli "Cenk Bey ödül törenimiz var. Barış Manço albümünü yılın proje albümü seçtik. Size vermek istiyoruz ödülü" diye aradılar. Baş edemedim böyle durmadan arıyorlardı. Ben de Instagram'ımda bir paylaşım yapıp "Bütün ödül törenlerine saygım sonsuz. Barış Manço albümümün hiç istediğim rakamlara ulaşmadı. Ve doğru bir albüm olmadı. Onun için buna ödül vermemeniz gerekiyor. Ve beni çağırmayın" dedim. Hatta birkaç sanatçı arkadaşım da "Nasıl kendi kendine bunu söylersin" falan dedi. "Doğru bir şey söyledim. Yaptığım iş olmadı. O ödülü vermelerinin sebebi beni orada görmek istemeleri. Ben de bu anlamda kendimi orada kullandırmak istemem" dedim.

Cenk Eren’den dikkat çeken sözler: O programı sunmak hayatımın en büyük hatasıydı!

MAGAZİN PROGRAMI SUNMAK HAYATIMIN EN BÜYÜK HATASIYDI!

-Müziğin yanı sıra hafızalara kazınan programlarınız da var "Yıldız Savaşları", "Muhteşem İkili" gibi. Sunuculuk nasıl bir deneyimdi? Bugün tekrar bir program yapmak ister misiniz mesela?

Allah korusun. Şöyle, Yıldız Savaşları ilk televizyon programım benim. Beni çağırdılar. O zamanki müzik şirketimin sahibi Yeşim Salkım'dı. O zamanda da eşi Hakan Uzan'dı. Beni böyle bir çarşamba günü falan ofiste toplantıya çağırdı, pazartesi yayındaydım. Dolayısıyla böyle apar topar başlayan bir şey. Daha sonraki yıllarda televizyon programıyla ilgili partnerlerimle ilgili bir sorun yaşamadım ama magazin programı sunmakla hayatımın en büyük hatasını yaptığımı düşünüyorum. Çünkü ben bir magazin figürüyüm. Dolayısıyla o zamanlar sosyal medya da olmadığı için insanların kendilerini savunacak bir durumu yoktu. Biz de orada önümüze ne gelirse söylüyoruz, yardırıyoruz. Ben de biraz agresif bir sunucuydum. Sanki onun başarılı olacağını bana empoze etmeye falan çalıştılar. Hayatıma çok zarar vermiştir benim o magazin programlarını sunmam. Ama daha sonra yaptığım başka programlar vardı ki onlar güzel programlardı, magazin dışındaydı.

TELEVİZYONDA KORKUNÇ YARIŞMALAR YAPILDI, BİZ DE İÇİNDE BULUNDUK

Mesela bir yarışma programı sunuyordum. Format çok güzeldi, adı da "Hayalin İçin Söyle". Diyorsun ki senin hayalin ne? Biz senin bu hayalini gerçekleştireceğiz ama sen şarkı söyleyeceksin her hafta da seni jüri puanlayacak. Birinci olursan hayalini gerçekleştireceğiz. Dünya formatında bu şöyle. Diyor ki "Rio'da tatil yapmak istiyorum." Bir tanesi diyor ki "Balonla seyahat etmek istiyorum." Bir tanesi "Japonya'ya gitmek istiyorum." Bizde "Ev almak istiyorum, senelik kiramı ödemek istiyorum." Bir anda yarışmada ağlayanlar falan… Yani hiç unutmuyorum. Neden biz bunlara sebep olduk? Bir patlamada elini kaybediyor ve biz o çocuğa protez el yaptırmak için şarkı söyle diyoruz. Git al yaptırsana. Kimse kusura bakmasın. O zamanki yapımcılar arkadaşlarımdı ama korkunç şeyler yapılmış televizyonlarda. Bir şekilde de biz sunucu olarak da içinde bulunmuşuz.

Cenk Eren’den dikkat çeken sözler: O programı sunmak hayatımın en büyük hatasıydı!

YAPAY ZEKA İLE ÇEKTİĞİM KLİP KORKUNÇTU, HAYATIMDA BİR DAHA BÖYLE BİR HATA YAPMAM

-Yapay zeka şarkıları da konuşalım… Son dönemde çok sık duyuyoruz, hatta öyle bir boyutta ki şarkının yapay zeka olduğunu dahi anlayamıyoruz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz, sizin mesleğiniz için bir tehdit mi bu?

Benim iki hatam var. Bir tanesi yapay zeka ile klip çekmek. "Kurumuş Bir Dal Gibiyim" bundan üç şarkı önce, bir Ferdi Özbeğen şarkısıydı. Hayatımda bir daha yapmam böyle bir hata. Korkunç. Adı üstünde yapay. Bir de bir şarkı yaptım, yani söyledim. Ben söyledim tabii ki ama yapay zeka ile yapılmış olduğunu önce hissedemedim. Ben birden yükseldim şarkıya. O söyleyen kişi o kadar güzel söylüyor ki siz aşık oluyorsunuz zaten. Ben dedim ki "Herhalde şarkı o kadar güzel ki ben de o kadar güzel söyleyebilirim." Söyleyemedim. Onun için yapay olarak kaldı. Bu yapay zeka evet, şimdi var. Çok güzeller var. Çıkıyorlar, dinliyorsunuz bunu. Açıyorsunuz Youtube'da dinliyorsunuz değil mi? Konserine gitmek isterseniz ne yapacaksınız?

-Peki, tamamen mi karşısınız müzikte yapay zekaya?

Yapay zekaya karşı olamazsınız artık bu teknolojide ama yapay olan bir şeyde ruh ve sahicilik olacağını şimdilik düşünmüyorum. Sonra ruha da girerlerse onu bilemeyeceğim (gülüyor).

-Son dönemdeki müzik listelerini ve zirvelerini nasıl değerlendirirsiniz? Şarkıcı isimleri de bir o kadar tartışma konusu…

Eskiden ağdalı arabesk dediğimiz güzel arabeskler vardı. Şimdiki rap biraz daha onun çok hızlandırılmışı gibi geliyor bana. Çünkü orada çok acı var. Sürekli bir acı görüyorum ben. Hani eğlenceli bir rap herhalde bana denk gelmedi, vardır muhakkak. Dinlemek istiyorum fakat o hızdan dolayı algılayamıyorum. Ben şarkıyı dinlerken anlamak istiyorum. Hani orada hata bende. Çünkü çok hızlı ama onu gencecik bir arkadaş duyduğu anda bayılıyor. Zaten arkadaşlarımız da baktığınız zaman ben şimdiki listelere baktığımda ne benim dönemimden ne sonraki dönemden hani popçu ya da işte başka biri yok. Çok yeni. İşte bu Blok 3'ler, işte Çakallar, Level C5'ler. Hepsi de çok kıymetli. Kıymetli olmasalar bu kadar karşılık bulmaları imkansız. Kıymetliler ki onların bu müziğini dinliyorlar, değer veriyorlar ve stadyum dolduruyorlar. Onun için yadsıyamazsınız. Ben dinleyemiyorum, anlayamıyorum o başka bir şey. Ama onu dinleyene saygı duymak zorundayım. Yapana da saygı duymak zorundayım. Karşılığı var çünkü. Benim için saygı duymayacağım şey karşılığı olmayandır. Burada yalnız şey var. Burada çok kavga ediyorlar birbirleriyle. Onu yapmasalar çok daha iyi olacak. Yani evet, müzikleri biraz o aslında baktığın zaman.

Cenk Eren’den dikkat çeken sözler: O programı sunmak hayatımın en büyük hatasıydı!

AYNAYA BAKTIĞIM ZAMAN MUTSUZ HİSSEDİYORDUM, ESTETİK OLDUM / İNSANLARI APTAL YERİNE KOYMAYIN, BU ÇOK AYIP!

-Estetik yaptırmanız da haftalarca konuşulmuştu. Gelen eleştirilerin sizi sinir ettiği, yıprattığı ya da pişmanlık yarattığı oldu mu?

Sinir olsam söylemezdim zaten. Bana kızıyorlar bazen, "Niye söyledin?" diye. Ben hep söylüyorum, benim için hep halk çok önemli. Yaptığım iş de önemli, karşılığını bulması önemli. Şimdi ben birdenbire on yaş gençleştim. Sordular bana, "Ne oldu Cenk Bey estetik mi oldunuz?" "Hayır olmadım. Sabahları yeşil sabunla yıkıyorum yüzümü" mü diyeceğim? Karşınızdaki insanları aptal yerine koymayın. Bu çok ayıp bir şey. Yani bu o kadar ayıp ki... Onun için de açık açık söyledim. Kendimi rahatsız hissediyordum. Sabah kalktığım zaman, aynaya baktığım zaman mutsuz hissediyordum. Ve bunu yaptırmak istedim. Riskti bu. Bazısında güzel olur, bazısında kötü olur. Benim ama ilk 5-6. gün fotoğrafım yayıldığında kıyamet koptu. "İğrençsin, çok kötü olmuş" falan diye. Bazen işte bu sosyal medyaya çok gülüyorum. Geçenlerde ameliyattan önceki bir fotoğrafımı koydum. Birisi şey yazmış, "Cenk Bey keşke bu ameliyatı olmasaydınız." Dedim ki "O ameliyattan önceki fotoğrafı ama" dedim. Ama ben memnun muyum? Ben çok memnunum, çok iyiyim. Söylemek istemeyene de hiçbir şey demem. Ama sessiz kalsın hiç olmazsa. Yani "Çok iyi bakıyorum yüzüme de krem sürdüm, yeşil sabunla da yıkıyorum" deme.

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