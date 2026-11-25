"SEN BENİM KALBİMİN DÜNYADAKİ EN GÜZEL HÂLİSİN..."

Ateş, kızına seslendiği mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sen benim kalbimin dünyadaki en güzel hâlisin... İyi ki doğdun biricik kızım, iyi ki benim canımsın. Seni sonsuzluğun ötesinde seviyorum. ❤️"