Trend Galeri Trend Magazin Ceyda Ateş ağrılar için kıvranıyor! Sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu: "Ameliyat olmak istemiyorum..."

Ceyda Ateş ağrılar için kıvranıyor! Sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu: "Ameliyat olmak istemiyorum..."

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü oyuncu Ceyda Ateş, kolundaki yırtığın ilerlediğini ve şiddetli ağrı yaşadığını takipçileriyle paylaştı. Ameliyat olmak istemediğini belirten Ateş, takipçilerinden bu konuda yardım istedi.

Giriş Tarihi: 14.11.2025 11:03 Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 11:19
Ceyda Ateş ağrılar için kıvranıyor! Sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu: Ameliyat olmak istemiyorum...

Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı karakterle adını geniş kitlelere duyuran Ceyda Ateş, Ekim 2018'de Buğra Toplusoy ile dünyaevine girerek yaşamını Amerika'da devam ettirmeye karar verdi.

Ceyda Ateş ağrılar için kıvranıyor! Sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu: Ameliyat olmak istemiyorum...

Evliliklerini biricik kızları Talia ile taçlandıran çift, anne-baba olma duygusunu 2020 yılında tattı.

Ceyda Ateş ağrılar için kıvranıyor! Sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu: Ameliyat olmak istemiyorum...

KOLUNDA YIRTIK OLDUĞUNU AÇIKLADI

Başarılı oyuncu Ceyda Ateş, bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarına dair gelişmeleri sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Daha önce kolunda yırtık olduğunu açıklayan Ateş, son günlerde şikayetlerinin arttığını belirterek giderek şiddetlenen ağrıları için takipçilerine fikir danıştı.

Ceyda Ateş ağrılar için kıvranıyor! Sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu: Ameliyat olmak istemiyorum...

TAKİPÇİLERİNDEN DESTEK İSTEDİ!
Ateş, paylaşımına "Kolumdaki yırtık iyice ilerledi ve ağrısı çekilmez halde. Tedavi oldum ama etki etmedi. Ameliyat işin sonu ama olmak istemiyorum. Kolu böyle olup ameliyat olmadan iyileşen var mı?" notunu ekleyerek takipçilerinden ameliyat konusunda destek istedi.

Ceyda Ateş ağrılar için kıvranıyor! Sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu: Ameliyat olmak istemiyorum...

SİTESİNDEN TİMSAH ÇIKTI!

Öte yandan geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Ceyda Ateş ve iş insanı Buğra Toplusoy'un Miami'de yaşadıkları sitede korku dolu anlar yaşanmıştı.

Ceyda Ateş ağrılar için kıvranıyor! Sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu: Ameliyat olmak istemiyorum...

Ünlü çiftin sitesinden büyük bir timsah çıkmıştı. Sosyal medyada yaşadığı şaşkınlığı paylaşan Ceyda Ateş, "Bizim sitede gezerken yakalamışlar şimdi uzakta doğasına geri bırakılacak. Bayağa büyük bir timsahtı" ifadelerini kullanmıştı.

Ceyda Ateş ağrılar için kıvranıyor! Sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu: Ameliyat olmak istemiyorum...

Ceyda Ateş'e büyük şok! Evinin sitesinden büyük bir timsah çıktı!

Ceyda Ateş ağrılar için kıvranıyor! Sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu: Ameliyat olmak istemiyorum...

Her paylaşımıyla ilgi çeken Ceyda Ateş, geçtiğimiz günlerde biricik kızı Talia ile bir paylaşım yapmıştı.

Ceyda Ateş ağrılar için kıvranıyor! Sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu: Ameliyat olmak istemiyorum...

Ünlü oyuncu, kendi küçüklük fotoğrafıyla kızının şimdiki sevimli hallerini yan yana getirdi.

Ceyda Ateş ağrılar için kıvranıyor! Sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu: Ameliyat olmak istemiyorum...

Ünlü oyuncu paylaşımının altına ise, "Ben ve kızım 🩷 Ne düşünüyorsunuz" notunu ekledi.

Ceyda Ateş ağrılar için kıvranıyor! Sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu: Ameliyat olmak istemiyorum...

Ünlü oyuncu, kızıyla benzerliğini böylece kanıtlamış oldu.

Ceyda Ateş ağrılar için kıvranıyor! Sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu: Ameliyat olmak istemiyorum...

Ancak Ceyda Ateş'in eşi paylaşımının altına eşine esprili bir yorum yazdı. Buğra Toplusoy, "Bu cocuk ayni ben 😍" yorumuyla ilgi topladı.

Ceyda Ateş ağrılar için kıvranıyor! Sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu: Ameliyat olmak istemiyorum...

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI...

Bugün hâlâ güzelliği, duruşu ve sadeliğiyle hayran bırakan oyuncu, hem anneliğiyle hem de kariyeriyle ilham vermeye devam ediyor.

Ceyda Ateş ağrılar için kıvranıyor! Sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu: Ameliyat olmak istemiyorum...

Sosyal medyada sık sık "gerçek bir kraliyet üyesi gibi" yorumları alan Fettahoğlu, yılların geçişine meydan okuyor.

Ceyda Ateş ağrılar için kıvranıyor! Sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu: Ameliyat olmak istemiyorum...

Ekranların zarif yıldızı Nur Fettahoğlu, kızı Elisa sayesinde annelikten aldığı keyfi dile getiren Fettahoğlu, samimi açıklamalarda bulundu.

Ceyda Ateş ağrılar için kıvranıyor! Sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu: Ameliyat olmak istemiyorum...

Kızıyla güçlü bir bağ kurduğunu ifade eden oyuncu, "Kızımla güzel zaman geçiriyoruz, başka yaptığım bir şey yok zaten. Çok eğleniyorum onunla, gezerken bir sürü şey öğreniyorum" diyerek, sade ama dolu dolu bir anne-kız ilişkisi yaşadıklarını vurguladı.

Ceyda Ateş ağrılar için kıvranıyor! Sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu: Ameliyat olmak istemiyorum...

GENÇ OLSAM 5 ÇOCUK YAPARDIM!

Güzelliği ve zarafetiyle yıllara meydan okuyan Fettahoğlu, gençliğinde kurduğu hayali de ilk kez paylaştı. "Genç olsam 5 çocuk yapardım."

Ceyda Ateş ağrılar için kıvranıyor! Sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu: Ameliyat olmak istemiyorum...

"Eskiden de hep öyle istiyordum ama olmadı" sözleriyle geçmişe dair özlemini dile getiren oyuncu, çocuklara olan sevgisini de gözler önüne serdi.

Ceyda Ateş ağrılar için kıvranıyor! Sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu: Ameliyat olmak istemiyorum...

ANNELİĞİYLE ÖNE ÇIKAN BİR DİĞER YILDIZ: SİBEL CAN!

Güçlü sesi ile mest eden Sibel Can, 1988-1999 yılları arasında Hakan Ural ile bir ömür beraber geçirmeye evet demişti. Ancak ilişkileri uzun sürmedi.

Ceyda Ateş ağrılar için kıvranıyor! Sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu: Ameliyat olmak istemiyorum...

22 Ağustos 1994 yılında kızı Melisa Ural'ı kucağına alan Can, henüz kızı 5 yaşındayken Hakan Ural ile yollarını ayırmaya karar verdi.

Ceyda Ateş ağrılar için kıvranıyor! Sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu: Ameliyat olmak istemiyorum...

Geçtiğimiz akşam annesinin konserine katılan 30 yaşındaki Ural, annesine karşı duyduğu hayranlığı şu sözlerle dile getirdi.

Ceyda Ateş ağrılar için kıvranıyor! Sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu: Ameliyat olmak istemiyorum...

"TARİFSİZ BİR DUYGU"

"Annemin konser heyecanını ben de yaşıyorum. Çok güzel geçecek inşallah. Sibel Can'ın kızı olmak tarifsiz bir duygu."

Ceyda Ateş ağrılar için kıvranıyor! Sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu: Ameliyat olmak istemiyorum...

Ural aynı zamanda Sibel Can'ın yeni şarkılar çıkartmadan önce kendisinden geri dönüşler aldığını ve yaz boyunca annesinin tüm turnelerinde beraber olduklarını da açıkladı.

Ceyda Ateş ağrılar için kıvranıyor! Sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu: Ameliyat olmak istemiyorum...

12 Ağustos 1983'te Almanya'nın Kassel şehrinde dünyaya gelen Meryem Sarah Uzerli, Türk baba Hüseyin ve Alman anne Ursula'nın dört çocuğundan en küçüğüdür.

Ceyda Ateş ağrılar için kıvranıyor! Sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu: Ameliyat olmak istemiyorum...

İki ağabeyi ve caz müzisyeni ablası Canan ile birlikte büyüyen Uzerli, Almanca ve Türkçeyi ana dili olarak konuşmakta, İngilizceyi ise akıcı şekilde bilmektedir.