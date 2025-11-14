Trend
Ceyda Ateş ağrılar için kıvranıyor! Sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu: "Ameliyat olmak istemiyorum..."
Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü oyuncu Ceyda Ateş, kolundaki yırtığın ilerlediğini ve şiddetli ağrı yaşadığını takipçileriyle paylaştı. Ameliyat olmak istemediğini belirten Ateş, takipçilerinden bu konuda yardım istedi.
Giriş Tarihi: 14.11.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 11:19