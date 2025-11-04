Ceyda Ateş’e büyük şok! Evinin sitesinden büyük bir timsah çıktı!

04.11.2025 | 18:46

Ünlü oyuncu Ceyda Ateş, Buğra Toplusoy ile evlendikten sonra Amerika!ya taşındı. Ceyda Ateş ve Buğra Toplusoy’un oturduğu Miami’deki sitede bugün yaşananlar adeta herkesi şoke etti. Siteden büyük bir timsah çıkınca ünlü oyuncu bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. İşte o korku dolu anlar!