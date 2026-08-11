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Ceyda Ateş'in anne gururu! Kızı Talia okullu oldu: O hali kalpleri ısıttı

Ünlü oyuncu Ceyda Ateş, Buğra Toplusoy ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Talia'nın ilk okul gününü takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncu, okula başlayan kızının heyecanına ortak oldu.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 11.08.2026 16:27 Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 16:36
Ceyda Ateş’in anne gururu! Kızı Talia okullu oldu: O hali kalpleri ısıttı

'Adını Feriha Koydum' dizisindeki 'Hande' rolüyle hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Ceyda Ateş, 2018'de hayatını iş insanı Buğra Toplusoy ile birleştirmişti.

Ceyda Ateş’in anne gururu! Kızı Talia okullu oldu: O hali kalpleri ısıttı

İkilinin bu mutlu beraberliği, 2020 yılında ilk çocukları Talia'nın doğumuyla daha da anlam kazandı.

Ceyda Ateş’in anne gururu! Kızı Talia okullu oldu: O hali kalpleri ısıttı

MİNİK KIZI MEZUN OLDU!

Evlendikten sonra Amerika'ya yerleşen ve buradaki yaşantısını sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme getiren Ceyda Ateş, son olarak takipçilerini kızının mezuniyet törenine götürmüştü.

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Ceyda Ateş’in anne gururu! Kızı Talia okullu oldu: O hali kalpleri ısıttı

ANNE GURURU!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ceyda Ateş, son olarak kızının okul üniforması ve çantasıyla çekildiği sevimli karesini Instagram hesabının hikaye bölümünde yayınladı.

Ceyda Ateş’in anne gururu! Kızı Talia okullu oldu: O hali kalpleri ısıttı

"SENİNLE GURUR DUYUYORUM KALBİM"

Paylaşımına duygusal bir not düşen Ateş, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni okul yolculuğun çok mutlu geçsin. Seninle gurur duyuyorum kalbim."

Ceyda Ateş’in anne gururu! Kızı Talia okullu oldu: O hali kalpleri ısıttı

"Merhaba Anaokulu" etiketiyle kızının bu özel gününü ölümsüzleştiren oyuncunun paylaşımı, kısa sürede hayranlarından ve sevenlerinden büyük ilgi gördü.

Ceyda Ateş’in anne gururu! Kızı Talia okullu oldu: O hali kalpleri ısıttı

MEZUN OLDUĞU ANLARI PAYLAŞMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda okulundan mezun olan minik Talia'nın cübbe giyip gururla eline ilk diplomasını aldığı o renkli anları saniye saniye kaydeden Ateş, o kareleri takipçileriyle paylaşmıştı.

Tam bir gururlu anne! Ceyda Ateş'in minik kızı Talia mezun oldu: Renkli anları böyle paylaştı…

Ceyda Ateş’in anne gururu! Kızı Talia okullu oldu: O hali kalpleri ısıttı

GELECEKTEKİ MESLEKİ HEDEFİ BAKIN NEYMİŞ

Törende neşeli halleriyle dikkat çeken ünlü oyuncu aynı zamanda Talia'nın gelecekteki mesleki hedefinin şarkıcılık olduğunu not düşmüştü.

Ceyda Ateş’in anne gururu! Kızı Talia okullu oldu: O hali kalpleri ısıttı

TATİLDE ANNE-KIZ URFAYI GEZMİŞLERDİ

Mezuniyet sonrası rotayı Şanlıurfa'ya çeviren anne-kız, Göbeklitepe'den Balıklıgöl'e kadar şehri adeta karış karış gezmişti.

Ceyda Ateş’in anne gururu! Kızı Talia okullu oldu: O hali kalpleri ısıttı

Ceyda Ateş'in "Urfa'dan Talia kuş geçti. Anne - kız maceraları" notuyla paylaştığı o eşsiz kareler, kısa sürede sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutulmuştu. Takipçileri, küçük Talia'nın büyümesini ve annesine olan benzerliğini yere göğe sığdıramamıştı.

Ceyda Ateş’in anne gururu! Kızı Talia okullu oldu: O hali kalpleri ısıttı

"TALİA KUŞ" BÜYÜDÜ!

Annesi Ceyda Ateş ile el ele Göbeklitepe'yi keşfeden Talia'nın sempatik tavırları ve heyecanı fotoğraflara yansımıştı.

Ceyda Ateş’in anne gururu! Kızı Talia okullu oldu: O hali kalpleri ısıttı

Mavi elbisesiyle Balıklıgöl kenarında poz veren Talia'nın, annesi Ceyda Ateş'in küçüklüğüne olan benzerliği bir kez daha kanıtlanmıştı.

Ceyda Ateş’in anne gururu! Kızı Talia okullu oldu: O hali kalpleri ısıttı

Güzel oyuncunun tarzı ve yeşil çantasıyla tamamladığı Urfa stili ise takipçilerinden tam not almıştı.

Ceyda Ateş’in anne gururu! Kızı Talia okullu oldu: O hali kalpleri ısıttı

PEKİ SİZ DİĞER ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARINI GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ?

CEMRE KEMER

Bir dönem listelerde fırtınalar estiren Hepsi, şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşarak müzik sahnesine damga vurmuştu. Grubun dağılmasının ardından üyeler kendi solo projelerine yönelerek müzik kariyerlerine bireysel olarak devam etti. Grubun dikkat çeken isimlerinden Cemre Kemer ise 2020 yılında Emir Medina ile hayatını birleştirdi.

Ceyda Ateş’in anne gururu! Kızı Talia okullu oldu: O hali kalpleri ısıttı

2021'de kızı Karla'yı kucağına alan Kemer, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Ceyda Ateş’in anne gururu! Kızı Talia okullu oldu: O hali kalpleri ısıttı

Mutlu bir evlilik sürdüren Kemer, eşi ve çocuklarıyla birlikte aile hayatını gözlerden uzak şekilde yaşamaya devam ediyor.

Ceyda Ateş’in anne gururu! Kızı Talia okullu oldu: O hali kalpleri ısıttı

Sosyal medyada yaptığı son paylaşımda iki evladıyla olan karelerine yer vererek duygusal anlarını takipçileriyle paylaştı.

Ceyda Ateş’in anne gururu! Kızı Talia okullu oldu: O hali kalpleri ısıttı

Kemer'in, " Çok şükür" paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, hayranlarından da çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Ceyda Ateş’in anne gururu! Kızı Talia okullu oldu: O hali kalpleri ısıttı

İSMAİL BALABAN

İsmail Balaban ile İlayda Şeker, Survivor 2021 sezonunda tanışarak yakınlaşmış, zamanla dostlukları romantik bir ilişkiye dönüşmüştü.

Ceyda Ateş’in anne gururu! Kızı Talia okullu oldu: O hali kalpleri ısıttı

Aaynı yarışmada aşk yaşayan İsmail Balaban ile İlayda Şeker, Kasım 2022 yılında evlenmişti.

Ceyda Ateş’in anne gururu! Kızı Talia okullu oldu: O hali kalpleri ısıttı

Survivor 2025 sezonunun ilk bölümünde İsmail Balaban, eşinin hamile olduğunu duyurarak herkesi şaşırtmıştı. Çift ilk bebeklerine kavuşarak anne ve baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Ceyda Ateş’in anne gururu! Kızı Talia okullu oldu: O hali kalpleri ısıttı

Sosyal medyayı aktif kullanan İlayda Şeker, kızının yeni karelerini takipçileriyle paylaştı.

Ceyda Ateş’in anne gururu! Kızı Talia okullu oldu: O hali kalpleri ısıttı

Minik İlis'i görenler, babası İsmail Balaban ile olan benzerliğine dikkat çekti.

Ceyda Ateş’in anne gururu! Kızı Talia okullu oldu: O hali kalpleri ısıttı

Pek çok kullanıcı, küçük İlis için "Babasının kopyası" yorumunda bulundu.

Ceyda Ateş’in anne gururu! Kızı Talia okullu oldu: O hali kalpleri ısıttı

KAAN URGANCIOĞLU

Oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan ve ekranların sevilen yüzü haline gelen Urgancıoğlu, eşi Burcu Denizer ile 2023 yazında Yunanistan'ın başkenti Atina'da dünyaevine girmişti.