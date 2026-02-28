Trend
Ceyda Ateş'ten dostuna yürek yakan paylaşım! "İnanmak istemiyorum" diyerek İbrahim Yıldız'a böyle veda etti...
Genç oyuncu İbrahim Yıldız'ın 27 yaşında hayata gözlerini yumması sanat dünyasını yasa boğarken, en acı veda yakın dostu Ceyda Ateş'ten geldi. Sosyal medya hesabından yürek burkan bir paylaşım yapan Ateş'in feryadı yürekleri dağladı.
Giriş Tarihi: 28.02.2026 14:35