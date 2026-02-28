Trend Galeri Trend Magazin Ceyda Ateş'ten dostuna yürek yakan paylaşım! "İnanmak istemiyorum" diyerek İbrahim Yıldız'a böyle veda etti...

Ceyda Ateş'ten dostuna yürek yakan paylaşım! "İnanmak istemiyorum" diyerek İbrahim Yıldız'a böyle veda etti...

Genç oyuncu İbrahim Yıldız'ın 27 yaşında hayata gözlerini yumması sanat dünyasını yasa boğarken, en acı veda yakın dostu Ceyda Ateş'ten geldi. Sosyal medya hesabından yürek burkan bir paylaşım yapan Ateş'in feryadı yürekleri dağladı.

Giriş Tarihi: 28.02.2026 14:35
"Muhteşem Yüzyıl Kösem" ve "Duy Beni" gibi yapımlarda aldığı rol ile dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu İbrahim Yıldız'dan acı haber geldi.

Oyuncu İbrahim Yıldız, 17 Ağustos 2025'te İstanbul Kartal'daki Soğanlık Orta Mahalle Nur Sokak'ta şiddetli rüzgarın devirdiği ağacın altında kalarak ağır yaralanmıştı.

Çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan 27 yaşındaki oyuncu, hastaneye kaldırılmış ve o günden bu yana yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

27 yaşındaki oyuncu İbrahim Yıldız'dan acı haber geldi. Genç oyuncu Yıldız, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybederek hayatına gözlerini yumdu.

CEYDA ATEŞ'TEN DOSTUNA YÜREK YAKAN VEDA!

İbrahim Yıldız'ın zamansız ölümü meslektaşlarını derin bir üzüntüye boğarken, en dokunaklı paylaşım oyuncu Ceyda Ateş'ten geldi. Sosyal medya hesabından yakın dostuna veda eden Ateş, kelimelerin düğümlendiği o mesajında şu ifadelere yer verdi:

"CEYDA DİYE SESLENMELERİNİ UNUTMAYACAĞIM"

"İbom güzel yüreklim... Ne diyeceğimi bilemiyorum, inanmak istemiyorum. Mekanın cennet olsun. Senin 'Ceyda' diye seslenmelerini, kalbini, sohbetlerimizi, gülmelerimizi unutmayacağım. Melektin, melek oldun."

İBRAHİM YILDIZ KİMDİR?

İbrahim Yıldız, 26 Mayıs 1998 tarihinde dünyaya geldi. Sanata olan ilgisi çocukluk yıllarında başladı ve zamanla bu tutku onun hayatının merkezine yerleşti. Eğitim hayatında Güzel Sanatlar ve İç Mimarlık alanlarında aldığı yoğun eğitim, yaratıcılığını ve estetik anlayışını geliştirmesinde önemli rol oynadı. Ancak İbrahim, sanatın farklı dallarını deneyimledikten sonra kendisini oyunculukta buldu ve bu alanda kariyer yapmaya karar verdi.

Kamera karşısına ilk kez 2015 yılında çıktı ve bu dönüm noktası onun oyunculuk kariyerinin başlangıcını simgeledi. "Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizisinde canlandırdığı Lagari Hasan Çelebi karakteriyle izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı.

Bu rol, İbrahim'in hem yeteneğini hem de sektördeki potansiyelini ortaya koydu. Sonraki yıllarda çeşitli televizyon projelerinde ve tiyatro oyunlarında yer alarak deneyimini artırdı. Genç yaşına rağmen farklı türlerdeki rollerdeki başarısıyla eleştirmenlerden olumlu yorumlar aldı. İbrahim Yıldız, oyunculuk kariyerinin yanı sıra sanata olan bağlılığını sürdürerek, farklı yaratıcı projelerde de yer aldı.