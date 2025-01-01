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Ceyda Düvenci’nin eski eşi Bülent Şakrak yeni yıla yeni aşkıyla girdi! Kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi bakın kim çıktı?
Ceyda Düvenci’nin eski eşi Bülent Şakrak yeni yıla yeni aşkıyla girdi! Kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi bakın kim çıktı?
8 yıl boyunca aynı yastığa baş koyduğu oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci'den boşandıktan sonra Esra Akpınar ile aşk yaşayan Bülent Şakrak, bu ilişkisinde de mutluluğu bulamamıştı. 47 yaşındaki oyuncu Bülent Şakrak yeni bir aşka yelken açtı. Şakrak yeni yıla yeni aşkıyla girdi. Kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi bakın kim çıktı?
Giriş Tarihi: 01.01.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 10:24