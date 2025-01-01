Trend Galeri Trend Magazin Ceyda Düvenci’nin eski eşi Bülent Şakrak yeni yıla yeni aşkıyla girdi! Kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi bakın kim çıktı?

Ceyda Düvenci’nin eski eşi Bülent Şakrak yeni yıla yeni aşkıyla girdi! Kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi bakın kim çıktı?

8 yıl boyunca aynı yastığa baş koyduğu oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci'den boşandıktan sonra Esra Akpınar ile aşk yaşayan Bülent Şakrak, bu ilişkisinde de mutluluğu bulamamıştı. 47 yaşındaki oyuncu Bülent Şakrak yeni bir aşka yelken açtı. Şakrak yeni yıla yeni aşkıyla girdi. Kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi bakın kim çıktı?

Giriş Tarihi: 01.01.2025 10:17 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 10:24
Ceyda Düvenci’nin eski eşi Bülent Şakrak yeni yıla yeni aşkıyla girdi! Kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi bakın kim çıktı?

8 YILLIK EVLİLİK TEK CELSEDE BİTTİ

Bir süre evlilik terapisi gören Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak sorunları aşamamıştı. 2015 yılında dünyaevine giren Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, dostça ayrılmaya karar verdi. Oyuncu çift, 8 yıllık evliliklerini 10 Temmuz'da resmen bitirmişti.

Ceyda Düvenci’nin eski eşi Bülent Şakrak yeni yıla yeni aşkıyla girdi! Kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi bakın kim çıktı?

Boşanmalarının ardından Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak ile ilgili ortaya atılan flaş bir iddia magazin kulislerini hareketlendirmişti.

Ceyda Düvenci’nin eski eşi Bülent Şakrak yeni yıla yeni aşkıyla girdi! Kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi bakın kim çıktı?

'İHANET ETTİ' İDDİASI!

Biten evliliğin ardından Bülent Şakrak'ın Maviye Sürgün dizisinin setinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaştığı ve bu nedenle evliliğini bitirmek istediği iddia edildi.

Ceyda Düvenci’nin eski eşi Bülent Şakrak yeni yıla yeni aşkıyla girdi! Kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi bakın kim çıktı?

Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci'nin evliliğinin bitirmesine neden olduğu konuşulan Esra Akpınar konuyla ilgili ilk kez konuştu. Esra Akpınar, "Bülent'le son 4 aydır birlikteyiz. Ceyda Düvenci ile evliliğin bitme sebebi asla ben değilim" dedi.

Ceyda Düvenci’nin eski eşi Bülent Şakrak yeni yıla yeni aşkıyla girdi! Kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi bakın kim çıktı?

Bülent Şakrak'ın menajeri Handan Taşkın yaptığı açıklamada "Aralık ayından beri birlikteler, birliktelikleri Maviye Sürgün dizisinde başlamadı, evlilikleri de bu ilişki nedeniyle bitmedi, Esra'yı önceden de tanıyorduk" dedi.

SON DAKİKA SON DAKİKA