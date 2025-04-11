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2 hafta önce oğlunu kucağına almıştı! Çiçeği burnunda anne Pınar Deniz görümcesi Nilüfer Yıldırım'la gezmelerde!
2 hafta önce oğlunu kucağına almıştı! Çiçeği burnunda anne Pınar Deniz görümcesi Nilüfer Yıldırım'la gezmelerde!
Oyuncu Pınar Deniz, geçen haftalarda oğlu Fikret Hakan'ı kucağına alarak, ilk kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Doğumdan sonra sessizliğe bürünen güzel oyuncu, son olarak görümcesi Nilüfer Yıldırım'la gezmelere çıktı!
Giriş Tarihi: 11.04.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 15:23