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2 hafta önce oğlunu kucağına almıştı! Çiçeği burnunda anne Pınar Deniz görümcesi Nilüfer Yıldırım'la gezmelerde!

Oyuncu Pınar Deniz, geçen haftalarda oğlu Fikret Hakan'ı kucağına alarak, ilk kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Doğumdan sonra sessizliğe bürünen güzel oyuncu, son olarak görümcesi Nilüfer Yıldırım'la gezmelere çıktı!

Giriş Tarihi: 11.04.2025 15:23 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 15:23
2 hafta önce oğlunu kucağına almıştı! Çiçeği burnunda anne Pınar Deniz görümcesi Nilüfer Yıldırım’la gezmelerde!

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz yıl İtalya'nın başkenti Roma'da sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.

2 hafta önce oğlunu kucağına almıştı! Çiçeği burnunda anne Pınar Deniz görümcesi Nilüfer Yıldırım’la gezmelerde!

Kaan Yıldırım, geçtiğimiz yıl İngiltere, Cambridge'de Pınar Deniz'e evlenme teklifi etmiş ve "evet" yanıtını almıştı.

2 hafta önce oğlunu kucağına almıştı! Çiçeği burnunda anne Pınar Deniz görümcesi Nilüfer Yıldırım’la gezmelerde!

'EVET EVLENİYORUZ"

Uzun süredir kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Pınar Deniz, evleneceklerini "Şimdi şöyle, bütün yaz boyunca 'evleniyor evleniyor' yazdınız, evet evleniyoruz" sözleriyle doğrulamıştı.

2 hafta önce oğlunu kucağına almıştı! Çiçeği burnunda anne Pınar Deniz görümcesi Nilüfer Yıldırım’la gezmelerde!

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenledikleri sade bir tören ile dünyaevine giren çift, uzun süre magazin manşetlerinde yerini aldı.

2 hafta önce oğlunu kucağına almıştı! Çiçeği burnunda anne Pınar Deniz görümcesi Nilüfer Yıldırım’la gezmelerde!

Deniz nikahtan kısa süre sonra Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede karnını tutarak verdiği poz ile hamileliğini ilk kez duyurmuştu.