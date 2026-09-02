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Çiçeği burnunda anne Merve Dinçkol’dan iç ısıtan kare! Kızı Defne Yaz’la o pozuna beğeni yağdı…
Çiçeği burnunda anne Merve Dinçkol’dan iç ısıtan kare! Kızı Defne Yaz’la o pozuna beğeni yağdı…
Geçtiğimiz haftalarda anne olan ünlü spiker Merve Dinçkol, kızı Defne Yaz ile çekilen yeni fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Çiçeği burnunda annenin kızıyla yer aldığı sevimli kare, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Giriş Tarihi: 02.09.2026 09:31
Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 09:57