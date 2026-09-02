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Çiçeği burnunda anne Merve Dinçkol’dan iç ısıtan kare! Kızı Defne Yaz’la o pozuna beğeni yağdı…

Geçtiğimiz haftalarda anne olan ünlü spiker Merve Dinçkol, kızı Defne Yaz ile çekilen yeni fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Çiçeği burnunda annenin kızıyla yer aldığı sevimli kare, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 02.09.2026 09:31 Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 09:57
Çiçeği burnunda anne Merve Dinçkol’dan iç ısıtan kare! Kızı Defne Yaz’la o pozuna beğeni yağdı…

"Camdaki Kız" dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol, geçtiğimiz Haziran ayında İstanbul'da dünyaevine girmişti.

Çiçeği burnunda anne Merve Dinçkol’dan iç ısıtan kare! Kızı Defne Yaz’la o pozuna beğeni yağdı…

Aşklarını gözlerden uzak yaşayan Dinçkol ile Şerifoğlu nikahtan aylar sonra bebek müjdesini paylaşmıştı. İlk kez anne olmaya hazırlanan Merve Dinçkol, müjdeyi sosyal medya hesabından açıklamıştı.Karnının büyüdüğü görülen Merve Dinçkol, eşi Feyyaz Şerifoğlu ile paylaştığı karelerle hamile olduğunu duyurmuştu.

Çiçeği burnunda anne Merve Dinçkol’dan iç ısıtan kare! Kızı Defne Yaz’la o pozuna beğeni yağdı…

İlk kez anne-baba olacak olmanın heyecanını yaşayan ünlü çiftten müjdeli haber dün gelmişti. Şerifoğlu ve Dinçkol küçük kızlarını kucaklarına aldı. İkilinin minik bebeklerine Defne Yaz ismini verdiği öğrenilmişti.

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Çiçeği burnunda anne Merve Dinçkol’dan iç ısıtan kare! Kızı Defne Yaz’la o pozuna beğeni yağdı…

Çiçeği burnunda anne-baba minik kızlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, Merve Dinçkol'dan ilk paylaşım gelmişti.

Çiçeği burnunda anne Merve Dinçkol’dan iç ısıtan kare! Kızı Defne Yaz’la o pozuna beğeni yağdı…

Kızının minik elini tuttuğu duygusal kareyi sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü spiker, paylaşımına "Hoş geldin kızım, hoş geldin Defne Yaz'ım" notunu düşmüştü.

Çiçeği burnunda anne Merve Dinçkol’dan iç ısıtan kare! Kızı Defne Yaz’la o pozuna beğeni yağdı…

ANNE-KIZDAN İÇ ISITAN ANLAR!

Bebeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşamaya devam eden ünlü spiker, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Çiçeği burnunda anne Merve Dinçkol’dan iç ısıtan kare! Kızı Defne Yaz’la o pozuna beğeni yağdı…

Kızı Defne Yaz ile birlikte objektif karşısına geçen Merve Dinçkol'un iç ısıtan karesi takipçilerinin beğenisini topladı. Çiçeği burnunda annenin kızıyla yer aldığı sevimli poz, kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Çiçeği burnunda anne Merve Dinçkol’dan iç ısıtan kare! Kızı Defne Yaz’la o pozuna beğeni yağdı…

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları...

BESTEMSU ÖZDEMİR VE OĞLU SARP MARCO

Çiçeği burnunda anne Merve Dinçkol’dan iç ısıtan kare! Kızı Defne Yaz’la o pozuna beğeni yağdı…

GİZEM KARACA'NIN KIZI LEYLA YAZ

Çiçeği burnunda anne Merve Dinçkol’dan iç ısıtan kare! Kızı Defne Yaz’la o pozuna beğeni yağdı…

İREM HELVACIOĞLU'NUN KIZI SORA

Çiçeği burnunda anne Merve Dinçkol’dan iç ısıtan kare! Kızı Defne Yaz’la o pozuna beğeni yağdı…

EDA EROL'UN OĞLU BARAN

Çiçeği burnunda anne Merve Dinçkol’dan iç ısıtan kare! Kızı Defne Yaz’la o pozuna beğeni yağdı…

SAHRA IŞIK'IN OĞLU PAMİR

Çiçeği burnunda anne Merve Dinçkol’dan iç ısıtan kare! Kızı Defne Yaz’la o pozuna beğeni yağdı…

CEYDA ATEŞ'İN KIZI TALİA

Çiçeği burnunda anne Merve Dinçkol’dan iç ısıtan kare! Kızı Defne Yaz’la o pozuna beğeni yağdı…

TOLGA SARITAŞ İLE ZEYNEP MAYRUK'UN OĞLU ALİ

Çiçeği burnunda anne Merve Dinçkol’dan iç ısıtan kare! Kızı Defne Yaz’la o pozuna beğeni yağdı…

BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY'UN KIZLARI

Çiçeği burnunda anne Merve Dinçkol’dan iç ısıtan kare! Kızı Defne Yaz’la o pozuna beğeni yağdı…

İLKER AKSUM'UN KIZI LİLA

Çiçeği burnunda anne Merve Dinçkol’dan iç ısıtan kare! Kızı Defne Yaz’la o pozuna beğeni yağdı…

NESLİHAN ATAGÜL İLE KADİR DOĞULU'NUN OĞLU AZİZ

Çiçeği burnunda anne Merve Dinçkol’dan iç ısıtan kare! Kızı Defne Yaz’la o pozuna beğeni yağdı…

CANSEL ELÇİN İLE ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN OĞLU ATLAS

Çiçeği burnunda anne Merve Dinçkol’dan iç ısıtan kare! Kızı Defne Yaz’la o pozuna beğeni yağdı…

GÜRGEN ÖZ'ÜN KIZI İDA SU VE OĞLU MAXİM DENİZ

Çiçeği burnunda anne Merve Dinçkol’dan iç ısıtan kare! Kızı Defne Yaz’la o pozuna beğeni yağdı…

KARSU VE OĞLU BLUES DÖNMEZ SCHRAMA

Çiçeği burnunda anne Merve Dinçkol’dan iç ısıtan kare! Kızı Defne Yaz’la o pozuna beğeni yağdı…

SELAHATTİN PAŞALI'NIN KIZI PERA

Çiçeği burnunda anne Merve Dinçkol’dan iç ısıtan kare! Kızı Defne Yaz’la o pozuna beğeni yağdı…

ESRA EROL'UN OĞULLARI ÖMER VE İDRİS ALİ

Çiçeği burnunda anne Merve Dinçkol’dan iç ısıtan kare! Kızı Defne Yaz’la o pozuna beğeni yağdı…

CEMRE KEMER'İN KIZI KARLA VE OĞLU KEREM

Çiçeği burnunda anne Merve Dinçkol’dan iç ısıtan kare! Kızı Defne Yaz’la o pozuna beğeni yağdı…

SEDA BAKAN'IN KIZLARI LEYLA VE ELA

Çiçeği burnunda anne Merve Dinçkol’dan iç ısıtan kare! Kızı Defne Yaz’la o pozuna beğeni yağdı…

ÇILGIN SEDAT OĞLU SİRAÇ