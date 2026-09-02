Çiçeği burnunda anne Merve Dinçkol’dan iç ısıtan kare! Kızı Defne Yaz’la o pozuna beğeni yağdı…

Aşklarını gözlerden uzak yaşayan Dinçkol ile Şerifoğlu nikahtan aylar sonra bebek müjdesini paylaşmıştı. İlk kez anne olmaya hazırlanan Merve Dinçkol, müjdeyi sosyal medya hesabından açıklamıştı.Karnının büyüdüğü görülen Merve Dinçkol, eşi Feyyaz Şerifoğlu ile paylaştığı karelerle hamile olduğunu duyurmuştu.