Çifte kutlama! Sibel Can gelini ve kızının doğum günlerini bu pozla kutladı

Sibel Can ile kendisinden 11 yaş küçük iş insanı Emir Sarıgül'ün birlikteliği, uzun süredir magazin dünyasının dikkat çeken ilişkileri arasında yer alıyor. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin, evlilik hazırlığında olduğu yönündeki iddialar yeniden gündeme taşınmıştı. Sarıgül ailesinin bu ilişkiye geçmişte mesafeli yaklaştığı öne sürülürken, son gelişme ise evlilik iddialarını güçlendirmişti. MagazinBurada'nın haberine göre, Sibel Can ve Emir Sarıgül'ün nikah tarihi belli olmuştu. Ortaya atılan iddiaya göre çift, 17 Eylül'de hayatlarını birleştirmek için nikah masasına oturacak. Nikah tarihine ilişkin bu iddia, ünlü çiftin hayranları ve magazin dünyasında merak uyandırmıştı. Daha önce düğün iddiasıyla magazinde yer alan Sİbel Can, bu kez de yeni paylaşımıyla gündem oldu. Sibel Can, gelini Merve Kaya'nın doğum gününü kutladı. Sibel Can'In kızı Melisa Ural da kutlama yaptı. Sibel Can gelinine yaptığı kutlamada, 'İyi ki varsın. Seni çok seviyoruz' notunu ekledi. Ünlü şarkıcı Sibel Can daha sonra kızı Melisa Ural'ın da geçmiş doğum gününü özel yaptırdığı pastayla kutladı. Not olarak ise, 'İyi ki doğdun benim meleğim. Seni çok seviyorum' şeklinde duygusal bir paylaşım yaptı. Türk müziğinin güçlü ve kalıcı isimlerinden Sibel Can, yıllardır hem sahne performansı hem de özel hayatıyla magazin gündeminde yer almayı sürdürüyor. 35 yılı aşkın kariyerinde sayısız hit şarkıya imza atan sanatçı, son dönemde ise müziğinden çok sahneden yansıyan görüntüleriyle konuşuluyor. Özellikle Antalya Belek konserinde cep telefonu kameralarıyla kaydedilen yakın plan görüntüler, sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu. Can'ın son dönemde kilo aldığı yönündeki yorumların yanı sıra sahnede tercih ettiği vücudu saran kostümler de sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmişti. Bazı takipçileri görüntülerin kostüm, ışık ve kamera açılarından kaynaklandığını savunurken, sanatçının hayranları ise fiziksel görünümünün değil, yıllardır değişmeyen güçlü sesi ve sahne performansının konuşulması gerektiğini belirtmişti. Art arda yayılan bu görüntülerin Sibel Can cephesinde de karşılık bulduğu öne sürülmüştü. İddiaya göre ünlü sanatçı, yakın çekim görüntülerin önüne geçmek amacıyla sahnedeki düzeninde değişiklik yapma kararı aldı. Can'ın seyirciye küçük bir selam verdikten hemen sonra geriye çekilerek sahnenin daha arka bölümünde performansını sürdürmesi bekleniyor. Öte yandan Sibel Can hakkında yıllardır bilinmeyen bir detay ortaya çıktı. Meğer sahnelerin eskimeyen kraliçesinin nüfus cüzdanında yazan isim bambaşkaymış. SİBEL CAN- SİBEL CANGÜRE Ünlü sanatçının nüfus kayıtlarında yer alan gerçek adının Sibel Cangüre olduğu öğrenildi. Sahne kariyerinin ilk dönemlerinde Cangüre soyadını kullanan sanatçı, daha sonra 'Can' ismiyle müzik dünyasında büyük bir üne kavuştu. İşte diğer ünlülerin gerçek isimleri... AHU TUĞBA- CANAN TUĞBA ÇETİN PETEK DİNÇÖZ: DİDEM EZGÜ İBRAHİM TATLISES - İBRAHİM TATLI BERGEN: BELGİN SARILMIŞER BURCU ESMERSOY: KAMİLE BURCU ESMERSOY YALIN: HÜSEYİN YALIN FERDİ TAYFUR: TURHAN BAYBURT SAGOPA KAJMER: YUNUS ÖZYAVUZ OKAN BAYÜLGEN: KAAN OKAN GÖRGÜN TEOMAN: FAZLI TEOMAN YAKUPOĞLU CİMİLLİ İBO: İBRAHİM ÖZER SEZEN AKSU: FATMA SEZEN YILDIRIM ŞENER ŞEN: ALİ HAYDAR ŞEN CÜNEYT ARKIN: FAHRETTİN CÜREKLİBATUR ORHAN GENCEBAY: ORHAN KENCEBAY DOĞUŞ: ORHAN BALTACI KİBARİYE: BAHRİYE TOKMAK MUAZZEZ ERSOY: HATİCE YILDIZ LEVENT AYTAÇ ARMAN: VEYSEL İNCE BÜLENT ERSOY: BÜLENT ERKOÇ ALİŞAN: SERKAN BURAK TEKTAŞ EBRU POLAT: FİLİZ SARIKAYA ERHAN GÜLERYÜZ: SAMİM ERHAN GÜLERYÜZ KADİR DOĞULU: ABDÜLKADİR DOĞULU MURAT DALKILIÇ: SIRRI MURAT DALKILIÇ BENGÜ: BENGÜ ERDEN NİHAT DOĞAN: RIZA DOĞAN NURİ ALÇO: NUREDDİN İBRAHİMOV MÜJDE AR: KAMİLE SUAT EBREM ADİLE NAŞİT: ADELA ÖZCAN HARİKA AVCI: NERMİN OCAK TARIK AKAN: TAHSİN TARIK ÜREGÜL DANLA BİLİÇ: NESLİHAN DAMLA AKDEMİR AHMET ÖZHAN: AHMET ŞÜKRÜ KADIÖZ AYTAÇ ARMAN: VEYSEL İNCE EKREM BORA: EKREM ŞERİFUÇAK GÖNÜL YAZAR: GÖNÜL ÖZYEĞİNER KENAN PARS: KİRKOR CEZVECİYAN NERİMAN KÖKSAL: HATİCE KÖKÇÜ NURİ SESİGÜZEL: NURİ KAÇTAŞ MURAT SOYDAN: RÜJDAN TERCAN PERRAN KUTMAN: PERRAN KANAT SERDAR GÖKHAN: NUSRET ERSÖZ YILDIZ KENTER: AYŞE YILDIZ