Çifte kutlama! Sibel Can gelini ve kızının doğum günlerini bu pozla kutladı

Ünlü şarkıcı Sibel Can daha sonra kızı Melisa Ural'ın da geçmiş doğum gününü özel yaptırdığı pastayla kutladı. Not olarak ise, "İyi ki doğdun benim meleğim. Seni çok seviyorum" şeklinde duygusal bir paylaşım yaptı.