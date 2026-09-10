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Çifte kutlama! Sibel Can gelini ve kızının doğum günlerini bu pozla kutladı

Ünlü şarkıcı Sibel Can, yaptığı yeni paylaşımlarla adından söz ettirdi. Sibel Can, önce gelinin ardından da kızı Melisa Ural'ın geçmiş doğum gününü kutladı. İşte o paylaşımlar!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 10.09.2026 20:31 Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 20:40
Çifte kutlama! Sibel Can gelini ve kızının doğum günlerini bu pozla kutladı
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Sibel Can ile kendisinden 11 yaş küçük iş insanı Emir Sarıgül'ün birlikteliği, uzun süredir magazin dünyasının dikkat çeken ilişkileri arasında yer alıyor. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin, evlilik hazırlığında olduğu yönündeki iddialar yeniden gündeme taşınmıştı.

Çifte kutlama! Sibel Can gelini ve kızının doğum günlerini bu pozla kutladı

Sarıgül ailesinin bu ilişkiye geçmişte mesafeli yaklaştığı öne sürülürken, son gelişme ise evlilik iddialarını güçlendirmişti. MagazinBurada'nın haberine göre, Sibel Can ve Emir Sarıgül'ün nikah tarihi belli olmuştu.

Çifte kutlama! Sibel Can gelini ve kızının doğum günlerini bu pozla kutladı

Ortaya atılan iddiaya göre çift, 17 Eylül'de hayatlarını birleştirmek için nikah masasına oturacak.

Çifte kutlama! Sibel Can gelini ve kızının doğum günlerini bu pozla kutladı

Nikah tarihine ilişkin bu iddia, ünlü çiftin hayranları ve magazin dünyasında merak uyandırmıştı.

Çifte kutlama! Sibel Can gelini ve kızının doğum günlerini bu pozla kutladı

Daha önce düğün iddiasıyla magazinde yer alan Sİbel Can, bu kez de yeni paylaşımıyla gündem oldu.

Çifte kutlama! Sibel Can gelini ve kızının doğum günlerini bu pozla kutladı

Sibel Can, gelini Merve Kaya'nın doğum gününü kutladı.

Çifte kutlama! Sibel Can gelini ve kızının doğum günlerini bu pozla kutladı

Sibel Can'In kızı Melisa Ural da kutlama yaptı.

Çifte kutlama! Sibel Can gelini ve kızının doğum günlerini bu pozla kutladı

Sibel Can gelinine yaptığı kutlamada, "İyi ki varsın. Seni çok seviyoruz" notunu ekledi.

Çifte kutlama! Sibel Can gelini ve kızının doğum günlerini bu pozla kutladı

Ünlü şarkıcı Sibel Can daha sonra kızı Melisa Ural'ın da geçmiş doğum gününü özel yaptırdığı pastayla kutladı. Not olarak ise, "İyi ki doğdun benim meleğim. Seni çok seviyorum" şeklinde duygusal bir paylaşım yaptı.

Çifte kutlama! Sibel Can gelini ve kızının doğum günlerini bu pozla kutladı

Türk müziğinin güçlü ve kalıcı isimlerinden Sibel Can, yıllardır hem sahne performansı hem de özel hayatıyla magazin gündeminde yer almayı sürdürüyor.

35 yılı aşkın kariyerinde sayısız hit şarkıya imza atan sanatçı, son dönemde ise müziğinden çok sahneden yansıyan görüntüleriyle konuşuluyor. Özellikle Antalya Belek konserinde cep telefonu kameralarıyla kaydedilen yakın plan görüntüler, sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu.

Çifte kutlama! Sibel Can gelini ve kızının doğum günlerini bu pozla kutladı

Can'ın son dönemde kilo aldığı yönündeki yorumların yanı sıra sahnede tercih ettiği vücudu saran kostümler de sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmişti.

Çifte kutlama! Sibel Can gelini ve kızının doğum günlerini bu pozla kutladı

Bazı takipçileri görüntülerin kostüm, ışık ve kamera açılarından kaynaklandığını savunurken, sanatçının hayranları ise fiziksel görünümünün değil, yıllardır değişmeyen güçlü sesi ve sahne performansının konuşulması gerektiğini belirtmişti.

Çifte kutlama! Sibel Can gelini ve kızının doğum günlerini bu pozla kutladı

Art arda yayılan bu görüntülerin Sibel Can cephesinde de karşılık bulduğu öne sürülmüştü. İddiaya göre ünlü sanatçı, yakın çekim görüntülerin önüne geçmek amacıyla sahnedeki düzeninde değişiklik yapma kararı aldı.

Can'ın seyirciye küçük bir selam verdikten hemen sonra geriye çekilerek sahnenin daha arka bölümünde performansını sürdürmesi bekleniyor.

Çifte kutlama! Sibel Can gelini ve kızının doğum günlerini bu pozla kutladı

Öte yandan Sibel Can hakkında yıllardır bilinmeyen bir detay ortaya çıktı. Meğer sahnelerin eskimeyen kraliçesinin nüfus cüzdanında yazan isim bambaşkaymış.

Çifte kutlama! Sibel Can gelini ve kızının doğum günlerini bu pozla kutladı

SİBEL CAN- SİBEL CANGÜRE

Ünlü sanatçının nüfus kayıtlarında yer alan gerçek adının Sibel Cangüre olduğu öğrenildi. Sahne kariyerinin ilk dönemlerinde Cangüre soyadını kullanan sanatçı, daha sonra "Can" ismiyle müzik dünyasında büyük bir üne kavuştu.

Çifte kutlama! Sibel Can gelini ve kızının doğum günlerini bu pozla kutladı

İşte diğer ünlülerin gerçek isimleri...

AHU TUĞBA- CANAN TUĞBA ÇETİN

Çifte kutlama! Sibel Can gelini ve kızının doğum günlerini bu pozla kutladı

PETEK DİNÇÖZ: DİDEM EZGÜ

Çifte kutlama! Sibel Can gelini ve kızının doğum günlerini bu pozla kutladı

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Çifte kutlama! Sibel Can gelini ve kızının doğum günlerini bu pozla kutladı

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Çifte kutlama! Sibel Can gelini ve kızının doğum günlerini bu pozla kutladı

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Çifte kutlama! Sibel Can gelini ve kızının doğum günlerini bu pozla kutladı

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Çifte kutlama! Sibel Can gelini ve kızının doğum günlerini bu pozla kutladı

FERDİ TAYFUR: TURHAN BAYBURT

Çifte kutlama! Sibel Can gelini ve kızının doğum günlerini bu pozla kutladı

SAGOPA KAJMER: YUNUS ÖZYAVUZ

Çifte kutlama! Sibel Can gelini ve kızının doğum günlerini bu pozla kutladı

OKAN BAYÜLGEN: KAAN OKAN GÖRGÜN

Çifte kutlama! Sibel Can gelini ve kızının doğum günlerini bu pozla kutladı

TEOMAN: FAZLI TEOMAN YAKUPOĞLU