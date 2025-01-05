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Çılgın Bediş'in Banu'su şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor! Son halini görenler inanamıyor...

Bir döneme damga vuran Çılgın Bediş dizisinin unutulmaz karakterlerinden Banu'ya hayat veren Sonay Aydın, dizinin bitmesinin ardından adeta gözlerden kayboldu. Sessizliğini koruyan oyuncunun, İngiltere'ye yerleşerek burada lüks bir hayat sürdüğü ortaya çıktı. Evlendikten sonra estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuşan Sonay Aydın, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Eski halinden eser kalmayan Aydın, adeta yeni bir hayata yelken açtı. İşte Çılgın Bediş'in Banu'sunun merak edilen son hali ve yeni yaşamı.