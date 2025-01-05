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Çılgın Bediş'in Banu'su şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor! Son halini görenler inanamıyor...

Bir döneme damga vuran Çılgın Bediş dizisinin unutulmaz karakterlerinden Banu'ya hayat veren Sonay Aydın, dizinin bitmesinin ardından adeta gözlerden kayboldu. Sessizliğini koruyan oyuncunun, İngiltere'ye yerleşerek burada lüks bir hayat sürdüğü ortaya çıktı. Evlendikten sonra estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuşan Sonay Aydın, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Eski halinden eser kalmayan Aydın, adeta yeni bir hayata yelken açtı. İşte Çılgın Bediş'in Banu'sunun merak edilen son hali ve yeni yaşamı.

Giriş Tarihi: 05.01.2025 15:09 Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 15:20
Çılgın Bediş’in Banu’su şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor! Son halini görenler inanamıyor...

90'lı yılların kült gençlik dizisi Çılgın Bediş'te saf ve sevimli Banu karakterine hayat veren Sonay Aydın, şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor. İngiltere'ye yerleşen ve yeni bir yaşam kuran Aydın, son haliyle büyük beğeni topluyor.

Çılgın Bediş’in Banu’su şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor! Son halini görenler inanamıyor...

1996-2001 yıllarında reyting rekorları kıran 'Çılgın Bediş'in 'Banu'su Sonay Aydın dizi bittikten sonra İngiltere'ye yerleşti. Sadece fiziği değil, hayatı da bir anda değişen Sonay Aydın son halliyle dikkat çekmeyi başarıyor.

Çılgın Bediş’in Banu’su şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor! Son halini görenler inanamıyor...

Saç rengini değiştiren ve burun ameliyatı olan Aydın sık sık Türkiye'ye dönmek istediğini dile getiriyor.

Çılgın Bediş’in Banu’su şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor! Son halini görenler inanamıyor...

Sonay Aydın bir takipçisine verdiği yanıtta "İnşallah birkaç yıla Türkiye'deyim yeniden sektöre dönmek istiyorum" demişti.

Çılgın Bediş’in Banu’su şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor! Son halini görenler inanamıyor...

İşte merak edenler için Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'ın değişimi…

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