Cinsel kepazelik müziği esir aldı! Parayı bulmanın en kestirme yolu
Günümüz müzik endüstrisi, sanatsal derinlikten ve estetik değerlerden hızla uzaklaşarak provokatif içeriklerin tahakkümü altında kendini gösteriyor. Yüksel Aytuğ, "Cinsel kepazelik müziği esir aldı" başlıklı yazısında bu yozlaşmayı mercek altına alarak, müziğin ticari kaygılar uğruna nasıl bir ahlaki çöküşe alet edildiğini ele alıyor. Bu çarpıcı analiz, salt bir sektör eleştirisinin ötesine geçerek, popüler kültürün kitleler üzerindeki dönüştürücü ve tahrip edici etkisini yeniden düşünmemizi zorunlu kılıyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 18.08.2026 06:36
Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 06:37