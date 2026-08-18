Cinsel kepazelik müziği esir aldı! Parayı bulmanın en kestirme yolu

SANATIN DA İÇİNİ BOŞALTIYORLAR

Bizi, yani insanları içi boş teneke gibi tın tın öttürmek, inancımızı, milli duygularımızı, aile birlikteliğimizi, ahlak anlayışımızı, evlilik müessesesine saygımızı, yardımseverliğimizi, zarafetimizi, sağduyumuzu elimizden almak ve hepimizi uzaktan kumanda edilebilen tek tip robotlara dönüştürmek için bir yerlerden düğmeye basıldığından artık hiç şüphem yok.

Bu amaca uygun olarak yeni hedef ise sanat oldu. Gün geçmiyor ki "sanat" yakıştırması yapılan bir garabet ortaya çıkmasın. Bu kez de Suriyeli sanatçı (!) Huzayma el- Ayed'in World Art Dubai etkinliği kapsamında sergilediği "What you see is not you - deeper than you know" (Gördüğün şey sen değilsin - bildiğinden çok daha derin) adlı canlı performansını izletmek için adam başı 500 dolara bilet sattılar. Bir odaya doluşan sanatseverlerin (!) karşısına Suriyeli arkadaş elinde bir çekiçle çıktı. Sonra da odada bulunan aynayı çekiçle tuz buz etti. "Sanat" bu kadardı... Daha sonra izleyiciler cam kırıklarının üzerinden atlayarak evlerinin yolunu tuttular.