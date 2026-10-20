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“Çirkin ördek yavrusuydum” dedi, güzellikle ilgili sözleriyle geçmişini anlattı! Gupse Özay’dan dikkat çeken itiraf!
“Çirkin ördek yavrusuydum” dedi, güzellikle ilgili sözleriyle geçmişini anlattı! Gupse Özay’dan dikkat çeken itiraf!
Barış Arduç'la mutlu bir evlilik yürüten ve kızı Jan Asya'yla aile hayatının tadını çıkaran Gupse Özay'dan ezber bozan bir itiraf geldi. Çocukluk yıllarında dikkat çekmek için mizaha sığındığını belirten başarılı oyuncu, güzellik algısına dair yaptığı samimi açıklamayla dikkatleri üzerine çekti.
Giriş Tarihi: 20.10.2026 15:12
Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 15:28