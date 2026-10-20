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“Çirkin ördek yavrusuydum” dedi, güzellikle ilgili sözleriyle geçmişini anlattı! Gupse Özay’dan dikkat çeken itiraf!

Barış Arduç'la mutlu bir evlilik yürüten ve kızı Jan Asya'yla aile hayatının tadını çıkaran Gupse Özay'dan ezber bozan bir itiraf geldi. Çocukluk yıllarında dikkat çekmek için mizaha sığındığını belirten başarılı oyuncu, güzellik algısına dair yaptığı samimi açıklamayla dikkatleri üzerine çekti.

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MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 20.10.2026 15:12 Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 15:28
Çirkin ördek yavrusuydum dedi, güzellikle ilgili sözleriyle geçmişini anlattı! Gupse Özay’dan dikkat çeken itiraf!

Ekranların sevilen ismi, başarılı oyuncu ve senarist Gupse Özay, hem yer aldığı projelerle hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor.

Çirkin ördek yavrusuydum dedi, güzellikle ilgili sözleriyle geçmişini anlattı! Gupse Özay’dan dikkat çeken itiraf!

Meslektaşı Barış Arduç ile mutlu bir evlilik sürdüren ve kızı Jan Asya'yı kucağına alarak annelik heyecanı yaşayan ünlü isim, bu kez çocukluk yıllarına dair yaptığı çarpıcı bir açıklamayla gündeme geldi.

Çirkin ördek yavrusuydum dedi, güzellikle ilgili sözleriyle geçmişini anlattı! Gupse Özay’dan dikkat çeken itiraf!

"ÇİRKİN ÖRDEK YAVRUSUYKEN ANLADIM"

Geçmişte yaşadığı özgüven sürecini ve mizaha nasıl yöneldiğini açık yüreklilikle dile getiren Gupse Özay katıldığı bir YouTube programında, güzellik ile mizah arasındaki ilişkiye dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

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Çirkin ördek yavrusuydum dedi, güzellikle ilgili sözleriyle geçmişini anlattı! Gupse Özay’dan dikkat çeken itiraf!

"Çirkin ördek yavrusuyken ilgi çekeceğim alanın güzellik olmadığını anladım. Dikkat çekmek için komik olmaya ihtiyacım vardı. Güzel kadının komik olmaya ihtiyacı yok."

Çirkin ördek yavrusuydum dedi, güzellikle ilgili sözleriyle geçmişini anlattı! Gupse Özay’dan dikkat çeken itiraf!

Ünlü ismin bu samimi açıklamaları kısa sürede magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Çirkin ördek yavrusuydum dedi, güzellikle ilgili sözleriyle geçmişini anlattı! Gupse Özay’dan dikkat çeken itiraf!

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ!

Özel hayatlarını kameralardan ve magazin dünyasının karmaşasından uzak yaşamayı tercih eden Gupse Özay ve Barış Arduç romantik kutlamayla gündeme gelmişti. Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, geçtiğimiz günlerde 39 yaşına basmıştı.

Çirkin ördek yavrusuydum dedi, güzellikle ilgili sözleriyle geçmişini anlattı! Gupse Özay’dan dikkat çeken itiraf!

Eşinin bu özel gününü es geçmeyen Gupse Özay, sosyal medya hesabından yaptığı içten paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Çirkin ördek yavrusuydum dedi, güzellikle ilgili sözleriyle geçmişini anlattı! Gupse Özay’dan dikkat çeken itiraf!

AİLE TABLOSU YÜREKLERİ ISITTI

2020 yılında İzmir'in Çeşme ilçesinde rüya gibi bir düğünle dünyaevine giren ünlü ikili, 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu tatmıştı.

Çirkin ördek yavrusuydum dedi, güzellikle ilgili sözleriyle geçmişini anlattı! Gupse Özay’dan dikkat çeken itiraf!

Arduç'un 39. yaş gününde yapılan paylaşımda, çiftin minik kızları Jan Asya ile verdikleri sımsıcak poz adeta yürekleri ısıtmıştı.

Çirkin ördek yavrusuydum dedi, güzellikle ilgili sözleriyle geçmişini anlattı! Gupse Özay’dan dikkat çeken itiraf!

Uzun süredir kızlarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden ikilinin bu mutlu aile tablosu, sosyal medya kullanıcılarından tam not almıştı.

Çirkin ördek yavrusuydum dedi, güzellikle ilgili sözleriyle geçmişini anlattı! Gupse Özay’dan dikkat çeken itiraf!

İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler...

GÖKÇE DİNÇER- ARAS YILDIRAN

Çirkin ördek yavrusuydum dedi, güzellikle ilgili sözleriyle geçmişini anlattı! Gupse Özay’dan dikkat çeken itiraf!

FERİT KAYA-YASEMİN CEREN

Çirkin ördek yavrusuydum dedi, güzellikle ilgili sözleriyle geçmişini anlattı! Gupse Özay’dan dikkat çeken itiraf!

ZEYNEP BASTIK- SERKAY TÜTÜNCÜ

Çirkin ördek yavrusuydum dedi, güzellikle ilgili sözleriyle geçmişini anlattı! Gupse Özay’dan dikkat çeken itiraf!

HİRA KOYUNCUOĞLU - BARAN SULHAN

Çirkin ördek yavrusuydum dedi, güzellikle ilgili sözleriyle geçmişini anlattı! Gupse Özay’dan dikkat çeken itiraf!

CEYDA DÜVENCİ-GÜÇLÜ METE

Çirkin ördek yavrusuydum dedi, güzellikle ilgili sözleriyle geçmişini anlattı! Gupse Özay’dan dikkat çeken itiraf!

NAZAN KESAL-ERCAN KESAL

Çirkin ördek yavrusuydum dedi, güzellikle ilgili sözleriyle geçmişini anlattı! Gupse Özay’dan dikkat çeken itiraf!

YUNUS BÜLBÜL- NESLİHAN MUTLU

Çirkin ördek yavrusuydum dedi, güzellikle ilgili sözleriyle geçmişini anlattı! Gupse Özay’dan dikkat çeken itiraf!

HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN

Çirkin ördek yavrusuydum dedi, güzellikle ilgili sözleriyle geçmişini anlattı! Gupse Özay’dan dikkat çeken itiraf!

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

Çirkin ördek yavrusuydum dedi, güzellikle ilgili sözleriyle geçmişini anlattı! Gupse Özay’dan dikkat çeken itiraf!

IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER

Çirkin ördek yavrusuydum dedi, güzellikle ilgili sözleriyle geçmişini anlattı! Gupse Özay’dan dikkat çeken itiraf!

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Çirkin ördek yavrusuydum dedi, güzellikle ilgili sözleriyle geçmişini anlattı! Gupse Özay’dan dikkat çeken itiraf!

TAMER LEVENT- SENAN LEVENT

Çirkin ördek yavrusuydum dedi, güzellikle ilgili sözleriyle geçmişini anlattı! Gupse Özay’dan dikkat çeken itiraf!

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Çirkin ördek yavrusuydum dedi, güzellikle ilgili sözleriyle geçmişini anlattı! Gupse Özay’dan dikkat çeken itiraf!

HAKAN ÇALHANOĞLU- SİNEM ÇALHANOĞLU

Çirkin ördek yavrusuydum dedi, güzellikle ilgili sözleriyle geçmişini anlattı! Gupse Özay’dan dikkat çeken itiraf!

OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ